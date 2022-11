Des ONG dénoncent l'exploitation des énergies fossiles en Afrique et pointent du doigt TotalEnergies

Une trentaine d’ONG du monde entier publient mardi en marge de la COP27 en Egypte un rapport sur le financement des énergies fossiles en Afrique. Celui-ci relève la présence de 200 entreprises sur le continent, qui explorent ou développent de nouvelles réserves de combustibles fossiles, des pipelines ou des centrales à charbon. Quarante-huit des 54 pays africains sont concernés. Pourtant, ces projets "sont totalement incompatibles avec les objectifs climatiques de Paris et la limite de 1,5 degré", comme le souligne Omar Elmawi de la campagne Stop EACOP.

Le groupe français TotalEnergies est l'entreprise la plus impliquée dans le développement de ces nouvelles réserves d'hydrocarbures, dénonce le rapport.

Des investissements en hausse

Rien qu’en Egypte, où se déroule la 27e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, 55 entreprises sont en train de prospecter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. Depuis 2017, 886.000 km2, une superficie plus grande que la France et l'Italie réunies, ont été autorisés pour de nouvelles explorations pétrolières et gazières en Afrique, selon le rapport.

Malgré l’urgence climatique, les investissements dans les énergies fossiles en Afrique ne faiblissent pas, tout au contraire. Les dépenses de prospection pétrolière et gazière sont passées de 3,4 milliards de dollars en 2020 à 5,1 milliards en 2022. Ces explorations sont réalisées et financées en grande partie par des sociétés étrangères. "Chaque dollar dépensé pour de nouvelles explorations pétrolières et gazières va à l'encontre de la feuille de route de 1,5 degré établie par l'Agence internationale de l'énergie en 2021", explique Heffa Schuecking, directrice d'Urgewald.

TotalEnergies en tête des projets contestés

Le rapport, qui s’appuie sur les données de la Global Oil & Gas Exit List (GOGEL), estime que "le plus grand développeur de nouvelles ressources pétrolières et gazières en Afrique est TotalEnergies". 25% de la production d'hydrocarbures de la multinationale française proviennent d'Afrique. Avec ses futurs projets, TotalEnergies compte produire 2,27 milliards de barils supplémentaires. "L'extraction et la combustion de ces nouvelles ressources équivaudraient à trois années d'émissions annuelles de gaz à effet de serre de la France", d’après le rapport porté par l’ONG allemande Urgewald.

Parmi les projets portés par le groupe français TotalEnergies, le plus critiqué est l’oléoduc géant EACOP. Ce méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie est accusé de bafouer les droits humains et d’être une "bombe climatique". Vendredi, à la COP27, le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a été interpellé par des militants de la cause environnementale et des droits humains. Le patron du groupe pétrolier était en train de rejoindre une conférence quand il a été chahuté par quelques militants.

Au total, d’ici 2030, 15,8 milliards de barils supplémentaires seront produits par les différentes compagnies pétrolières et gazières implantées en Afrique. "L'extraction et la combustion de ces ressources pétrolières et gazières libéreraient 8 Gt de CO2 dans l'atmosphère, c’est deux plus deux fois la quantité que l'Union Européenne émet chaque année."

Des mines et centrales à charbon en développement

S’il y a de moins en moins de centrales à charbon, cette industrie, ultra polluante, a encore sa place en Afrique. Des centrales continuent de sortir de terre. 70 nouvelles mines de charbon ou extensions de mines sont en cours de développement. Plus de 10.00 MW supplémentaires pourront être produits. Plus de la moitié est prévue au Zimbabwe et "alimentera en grande partie les opérations minières au lieu de fournir de l'électricité aux 47% de la population, qui n'a toujours pas accès à l'électricité", note le rapport.

L’Afrique ne génère qu'environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre, mais "nous souffrons de manière disproportionnée de chaque degré supplémentaire de réchauffement", estime l’un des auteurs du rapport. Omar Elmawi, qui a également participé à son écriture, en appelle aux institutions financières. Les investisseurs internationaux "détiennent plus de 109 milliards de dollars dans des entreprises qui stimulent l'expansion des combustibles fossiles en Afrique". Selon Omar Elmawi, coordinateur de la campagne Stop EACOP, les banques doivent arrêter de financer les grands projets, "qui font exploser le budget mondial du carbone et enferment l'Afrique dans les sources d'énergie polluantes du passé".

Les ONG présentes à la COP27 pour se faire entendre

Mardi matin, à l'entrée de la COP27, où la journée thématique est consacrée à l'énergie, de jeunes militants des pays du sud accueillaient les délégués avec des banderoles, un pipeline fabriqué en ballon gonflable et un slogan choc écrit sur leur tee-shirt : "Arrêtez de gazer l'Afrique !". Gabriel Klaasan, coordinateur pour la African climate Alliance tient un moulinet en papier blanc dans la main, pour symboliser une éolienne, et crie dans un mégaphone : "Nous disons aux ministres qui sont là aujourd'hui et ceux qui sont trop pleutres pour venir, nous ne voulons plus de projets dévastateurs d'extraction d'énergies fossiles chez nous, nous voulons des énergies renouvelables !" Ce jeune activiste accuse certains dirigeants africains de venir chercher des financements à la COP27 pour développer de nouveaux projets d'extraction de pétrole et de gaz : "Ils nous vendent. Il y a une différence majeure entre ce qu'ils veulent et ce que nous réclamons, nous les jeunes et les communautés locales" explique-t-il.

Comme beaucoup de jeunes militants à la COP27, Gabriel Klaasan dénonce aussi l'hypocrisie" de l'Europe : "C'est hilarant, ils nous demandent de faire notre transition énergétique avec des énergies renouvelables mais leurs entreprises viennent chercher des nouveaux gisements de gaz à cause de la guerre en Russie".