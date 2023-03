"Everything Everywhere All At Once" triomphe aux Oscars

"L'Histoire en marche", lance Michelle Yeoh en recevant la statuette de la meilleur actrice ce dimanche soir. Elle vient de devenir la première comédienne d'origine asiatique à recevoir la récompense suprême, à 60 ans et après une carrière pourtant incroyablement riche.

Celle qui fut considérée d'abord comme "la reine du cinéma d'action asiatique", égale des maîtres Jackie Chan ou Jet Li, avait entamé une seconde partie de carrière américaine dès 1997, dans un épisode de James Bond aux côtés de Pierce Brosnan, mais les Oscars l'avaient boudée jusqu'ici, y compris dans le multirécompensé "Tigre et Dragon" en 2001. Un oubli réparé avec ces Oscars 2023, qui la sacre pour son rôle dans "Everything Everywhere All At Once".

Toutes les récompenses, partout, tout le temps

Le film empoche au total sept prix majeurs, dont le très convoité Oscar du meilleur film. Daniel Kwan et Daniel Scheinert ("Les Daniels", comme ils se surnomment) reçoivent eux celui des meilleurs réalisateurs, coiffant au poteau les autres prétendants, dont un certain Steven Spielberg, excusez du peu. "Merci de ne pas avoir écrasé ma créativité lorsque je faisais des films d'horreur dérangeants ou des comédies perverses, ou que je m'habillais en drag queen lorsque j'étais enfant", a lancé Daniel Scheinert à l'intention de ses parents. "Everything Everywhere All At Once" est le deuxième film du duo, après le déjà très étrange "Swiss Army Man".

Les deux autres stars du film, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan, ont empoché les statuettes des meilleurs comédiens dans des seconds rôles : aucun des deux n'avait jusqu'ici été nommés par l'Académie. Le second aurait même pu ne jamais être présent à cette cérémonie : l'acteur d'origine vietnamienne avait été révélé enfant dans "Indiana Jones et le Temple Maudit" en 1984, et avait totalement renoncé à sa carrière de comédien dans les années 90, face au manque d'opportunités pour les comédiens asiatiques. "Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive à moi. C'est le rêve américain." Sur scène, il a d'ailleurs retrouvé son partenaire Indy, Harrison Ford, très ému lui aussi.

Brendan Fraser sauvé par une baleine

Lui aussi a pris une revanche éclatante sur l'industrie du cinéma américain : Brendan Fraser, sacré meilleur acteur pour son rôle impressionnant dans "The Whale", de Darren Aronofsky, où il incarne pleinement un professeur d'écriture obèse et reclus. Révélé au grand public par la série de films d'action "La Momie" à la fin des années 90, Brendan Fraser a connu ensuite une longue traversée du désert, traumatisé notamment par une agression sexuelle subie en 2003 et qu'il avait révélée lors du mouvement #metoo.

Il avait mis sa carrière entre parenthèses de longues années avant de revenir dans des rôles plus dramatiques. Après avoir reçu la récompense suprême, pour sa toute première nomination, Brendan Fraser assure s'être simplement dit "ça doit être une erreur, mais j'imagine qu'il va falloir que je monte sur scène et que je dise quelque chose". "Alors c'est à ça que ressemble le multivers ?", a ironisé le comédien au bord des larmes en recevant son prix.

Deuxième film le plus primé de la soirée, "À l'Ouest, rien de nouveau", du réalisateur allemand Edward Berger, qui repart avec quatre Oscars, dont ceux du meilleur scénario original et du meilleur montage. C'est la troisième adaptation du roman d'Erich Maria Remarque sur la boucherie de 14-18, et la première dans la langue de son auteur.

Enfin, autre grande première, le premier Oscar de la meilleure chanson originale est revenu pour la première fois à un film venu de "Tollywood" (l'une des industries du cinéma indien), "RRR", avec son tube déjà interplanétaire "Naatu Naatu", qui a même battu des concurrentes comme Lady Gaga et Rihanna. Une chanson qui a même fait danser la scène des Oscars.