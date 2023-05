Des parlementaires font 59 propositions pour essayer d'endiguer les violences intrafamiliales

La députée Renaissance Emilie Chandler et la sénatrice UDI Dominique Vérien remettent officiellement lundi un rapport à Eric Dupond-Moretti et Isabelle Rome, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Un document baptisé "Plan Rouge VIF. Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales". Les premières conclusions avaient déjà donné lieu à quelques annonces en mars.

Le Grenelle "n'a pas eu d'impact significatif"

Les deux élues dressent d'abord un constat nuancé de ce qui a été fait depuis le Grenelle, en 2019. Il avait abouti à 54 mesures, dont 46 sont aujourd'hui appliquées, d'après les autrices du rapport. Mais elles écrivent que ça n'a pas eu "à ce jour un impact significatif sur l'ampleur du phénomène". Elle précise que ce n'est pas, à leurs yeux, que le reflet d'une politique insuffisante, mais qu'il y a aussi plus de plaintes. La raison : une prise de conscience de la nécessité de dénoncer les faits. Les deux élues soulignent, entre autre, des efforts du côté de la formation des personnes susceptibles de repérer ou traiter les violences conjugales.

En revanche, le rapport insiste aussi sur la nécessité de mieux accompagner les victimes après la plainte : les prévenir, par exemple, quand leur compagnon sort de garde à vue, ou expliquer, par exemple, les classements sans suite. Face à ce constat, le gouvernement redit sa volonté de mettre en place, dans les tribunaux, des pôles spécialisés. À chaque juridiction de s'organiser en fonction de sa taille, mais l'idée est de désigner partout des magistrats identifiés comme chargés des violences intrafamiliales, pour que les échanges d'informations soient plus simples.

Des ordonnances de protection prises en 24 heures

Les deux parlementaires se montrent également favorables à un statut de "pupilles de la République" pour les orphelins des féminicides. Il s'inspirerait statut de "pupille de la nation" pour les enfants des victimes de terrorisme. Ce "serait un acte politique fort de reconnaissance de leur statut de victime, ce qu’ils sont de fait, mais ils le sont aussi faute pour la société d’avoir pu protéger leur parent décédé", peut-on lire dans le rapport.

Autre volonté : que les ordonnances de protection, donc des mesures comme l'interdiction d'approcher la victime, puissent être prises dans les 24 heures, en remettant à plus tard, mais toujours dans les six jours, le débat avec la partie adverse. Des mesures qui doivent être mise en œuvre dans l'idéal, nous dit-on dans l'entourage des ministres, avant la fin de l'année.