Des photos de dauphins mutilés exposées à Paris pour dénoncer leur "massacre" sur les côtes françaises

Sur l’esplanade des Invalides à Paris, quatre cent dauphins sont représentés en tailles réelle. Comme les 400 cadavres retrouvés mort sur les côtes depuis trois mois. Le week-end dernier, trois cétacés ont échoué au large de la Rochelle, du Finistère, et des Landes. "Une augmentation sans précédent de la mortalité", estime la LPO.

Pendant qu’ils jouent avec les hélices des chalutiers, les dauphins sont capturés dans les filets des bateaux de pêche. "Il meurent asphyxiés au bout de trente minutes de longue agonie", témoigne Vanessa Lorioux, directrice de la mobilisation citoyenne à la LPO. Des mammifères éventrés, mutilés. Les photos exposées illustrent les stigmates de cette bataille contre le filet.

Un massacre sous-évalué

"Ce n’est rien par rapport à ce qui se passe en haute mer, s’alarme la militante estimant que les chiffres sont sous-évalués, alerte la militante. Seulement 20% des dauphins capturés échouent sur les plages. Des milliers de cadavres coulent au fond de la mer. "Par peur d’amendes, certains pêcheurs tentent de faire disparaître les preuves de capture. On est à peu près à 1,5 % de déclarations", explique ainsi Lamya Essemlali, la présidente de l’antenne française de Sea Sheperd.

"Le sang des dauphins rougit l’océan et on regarde ailleurs", dénonce Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO. "Non, nous regardons pas ailleurs", a répondu le ministre de la Transition écologique. Christophe Béchu a pris un décret pour équiper les bateaux d’effarouchement sonore. Objectif : dissuader les dauphins de s’approcher des bateaux. "Des mesurettes", lancent les militants

Une suspension spatio-temporelle de la pêche

"Ce n’est pas en mettant des caméras sur le bateau que nous allons endiguer le massacre des dauphins", affirme Cédric Marteau, le directeur du pôle protection de la nature à la LPO. Il réclame un arrêt de la pêche jusqu'au le 15 mars dans une partie du Golfe de Gascogne. Une période charnière, car les dauphins se reproduisent lors de cette période hivernale. "C’est la survie de la population qui est en jeu", alerte le militant. L’observatoire de la biodiversité Pelagis associé au CNRS estime que la population des dauphins pourrait s’éteindre disparaître dans 40 ans.

"Faut-il attendre que nous soyons condamné par la cour européenne de justice pour en finir avec ce massacre ?", lance Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO. L’association a entamé de nouveaux recours auprès du gouvernement français et de la Commission européenne pour obtenir la suspension de la pêche au large de côtes françaises au vu de l’augmentation inédite des échouages de dauphins.

Le Conseil d’État examinera vendredi 24 février un recours déposé par France Nature Environnement pour obtenir la suspension de la pêche dans le Golfe de Gascogne au vu de l’augmentation inédite des échouages de dauphins.