Des polluants éternels découverts dans la plupart des pailles en papier et bambou, selon une étude

Il est temps de trier son tiroir d'ustensiles de cuisine. Selon une étude belge publiée dans le journal Food Additives and Contaminants, les alternatives aux pailles en plastique à usage unique - désormais interdites en Europe - ne sont pas moins nocives pour la santé et l'environnement. Les chercheurs ont mis en avant la présence de Pfas (substances per- et polyfluoroalkylées), des polluants synthétiques, dans la plupart des pailles en papier, en bambou, en verre et en plastique. Ces polluants éternels sont connus pour être potentiellement dangereux pour les humains, les animaux et l'environnement.

Des polluants "dans presque tous les types de pailles"

Les chercheurs, soutenus par le Conseil flamand de la recherche et l'Université d'Anvers, ont analysé 39 pailles de marques différentes : 20 pailles en papier, cinq en verre, cinq en bambou, cinq en acier inoxydable et quatre en plastique. Ils recherchaient 29 polluants différents.

Publicité

"On a trouvé la présence des Pfas dans presque tous les types de pailles, en papier, bambou, verre et plastique. Les seules pailles où on n'a pas trouvé de Pfas, ce sont les pailles en inox et donc les Pfas sont plus fréquemment détectés dans les matériaux d'origine végétale, papier et bambou", indique Pauline Boisacq, principale autrice de l'article.

"Ce sont des très petites doses et les concentrations en elles-mêmes ne sont pas dangereuses" mais ces Pfas "s'accumulent dans l'environnement et dans notre corps et à long terme, cela peut mener à des cancers et des dérèglements du système immunitaire".

"On pense que les pailles en papier sont écoresponsables et que c'est mieux pour l'environnement mais en fait, c'est aussi polluant que les pailles en plastique et surtout, c'est plus polluant pour le corps humain", assure Pauline Boisacq, qui recommande d'utiliser plutôt des pailles en inox.

Gobelets et assiettes en carton aussi concernés ?

Selon les chercheurs, deux hypothèses peuvent expliquer la présence de ces polluants dans les pailles : soit "les Pfas sont ajoutés à des produits pour les rendre imperméables, puisqu'une paille en papier, si on ne la rend pas imperméable, ce ne serait pas possible de boire avec" ; soit les Pfas sont "présents dès le début, ce qui veut dire que la plante, par exemple de bambou, a poussé sur un sol contaminé".

Par extension, les gobelets ou les assiettes en carton pourraient donc avoir le même problème.