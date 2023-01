Des premières accusations de viol jusqu'au non-lieu confirmé : l'affaire Darmanin en dix dates-clés

C'est une affaire que Gérald Darmanin aimerait à coup sûr voir reléguée aux oubliettes. Ce mardi 24 janvier, trois magistrates de la cour d'appel de Paris ont rendu un non-lieu en faveur du ministre de l'Intérieur, écartant les accusations de viol qui le visent depuis 2017. "Pour la cinquième fois en bientôt six ans, la justice affirme qu'aucun acte répréhensible ne peut être reproché à M. Gérald Darmanin", ont réagi ses avocats, Mes Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich. Pour autant, le dossier n'est pas tout à fait clos : la plaignante, Sophie Patterson-Spatz, a annoncé par la voix de son avocate se pourvoir en cassation. Retour sur les nombreux rebondissements judiciaires de cette affaire.

Juin 2017 : première plainte pour viol

Une plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance est déposée en juin 2017 par Sophie Patterson-Spatz, alors âgée de 45 ans, contre Gérald Darmanin, tout juste nommé ministre de l'Action et des comptes publics. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris en juillet 2017, enquête classée sans suite puisque la plaignante ne se rend pas aux convocations.

Les faits rapportés se sont déroulés en mars 2009, quand l’actuel ministre de l’Intérieur était âgé de 26 ans. La plaignante, âgée elle de 36 ans, s'était adressée à Gérald Darmanin, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP (devenu LR depuis), pour obtenir un appui, alors qu'elle souhaitait faire réviser une condamnation de 2005 pour chantage et appels malveillants à l'égard d'un ex-compagnon. Selon elle, Gérald Darmanin lui avait fait miroiter lors d'une soirée, le 17 mars, son possible appui via une lettre qu'il s'engageait à rédiger auprès de la Chancellerie, et avait demandé en échange une relation sexuelle. La plaignante et le ministre reconnaissent tous les deux un rapport sexuel, mais elle estime avoir été contrainte "de passer à la casserole".

Gérald Darmanin prend les devants et révèle le 15 janvier 2018 lors d’une interview sur franceinfo avoir été visé par une enquête “d’abus de faiblesse, d’abus de pouvoir, voire de viol”. Dans cette même interview, le ministre de l’Action et des comptes publics reconnaît “avoir pu être léger” dans ses relations avec des femmes.

Fin janvier 2018 : ouverture d’une nouvelle enquête

Après une nouvelle plainte pour viol, harcèlement et abus de confiance déposée par Sophie Patterson-Spatz, une enquête est rouverte le 22 janvier 2018. Face aux accusations portées contre lui, le ministre refuse de s'exprimer. Il dénonce via ses avocats une "intention de nuire" et des "accusations qui ne résistent ni à l'analyse des faits, ni à l'application du droit". Me Mathias Chichportich rappelle qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée dès l'été précédent par Gérald Darmanin.

Février 2018 : une autre femme porte plainte pour abus de faiblesse

Là c’est une autre femme qui accuse Gérald Darmanin. Une habitante de Tourcoing (Nord), ville dont Gérald Darmanin a été le maire entre 2014 et 2017, dépose une plainte pour abus de faiblesse contre le ministre de l'Action et des comptes publics. Elle explique dans son dépôt de plainte avoir sollicité la mairie de Tourcoing pour l’aider à trouver un logement pour déménager de son appartement insalubre. Gérald Darmanin lui aurait alors fait des avances à caractère sexuel au cours des années 2015 et 2016.

Cette femme témoigne devant les policiers du 1er district de police judiciaire (DPJ) de Paris, le 13 février 2018. Après cette audition, Gérald Darmanin, malgré le classement sans suite de l’affaire, dépose une plainte contre elle pour “diffamation”. Plainte qu’il finira par retirer cinq mois plus tard.

Juin 2020 : reprise des investigations

À ce stade, l’enquête a été classée sans suite à deux reprises entre 2017 et 2018 et, après la plainte avec constitution de partie civile de Sophie Patterson-Spatz, une juge d'instruction a refusé d'enquêter sur le sujet. Après deux ans de bataille procédurale, la cour d'appel de Paris relance l’affaire et ordonne finalement mi-juin la reprise des investigations sur cette accusation de viol. Gérald Darmanin se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur de la justice .

Décembre 2020 : statut de témoin assisté

Gérald Darmanin est auditionné le 14 décembre 2020 par deux juges d’instruction. À l’issue de cette audition, le ministre est placé sous le statut de témoin assisté, un statut intermédiaire entre celui de témoin et celui de mis en examen. Concrètement, cela veut dire que le ministre est mis en cause et que des indices rendent plausible pour le magistrat instructeur le fait qu’il ait pu participer à l’infraction qui lui est reprochée.

À ce stade, la juge d’instruction peut décider à tout moment de mettre Gérald Darmanin en examen, si elle estime que les charges contre lui sont suffisantes.

Mars 2021 : confrontation

Le ministre de l’Intérieur passe la journée du 12 mars 2021 au Tribunal de Paris, pour être confronté à la plaignante qui l’accuse de viol. Gérald Darmanin et Sophie Patterson-Spatz passent en tout près de neuf heures dans le bureau de la juge d’instruction. C'est la première fois que le ministre et la plaignante sont confrontés dans cette affaire. Gérald Darmanin, à l’issue de cette confrontation, reste sous le statut de témoin assisté.

L’un des éléments-clé du dossier reste un SMS nocturne de Mme Patterson-Spatz neuf mois après la soirée en question, en mars 2009 : "Abuser de sa position. Pour ma part, c'est être un sale con (...) Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi. Pour t'occuper de mon dossier". M. Darmanin répond rapidement: "Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner?"

Septembre 2021 : fin des investigations

La juge d’instruction en charge du dossier prononce la fin des investigations dans l’enquête pour viol, et décide de ne pas mettre en examen le ministre de l’Intérieur. Cette décision oriente le dossier vers un non-lieu. Il appartient au parquet de Paris de prendre des réquisitions devant la juge d’instruction.

Juillet 2022 : non-lieu prononcé par la juge d’instruction

Le 11 juillet 2022, la juge d'instruction chargée d'enquêter sur des accusations de viol formulées depuis 2017 par Sophie Patterson-Spatz, prononce finalement un non-lieu en faveur du ministre de l'Intérieur , conformément aux réquisitions défendues en janvier 2022 par le parquet de Paris.

Ce non-lieu met un terme provisoire au dossier, hautement sensible politiquement pour le gouvernement, alors secoué par les accusations de violences sexuelles visant Damien Abad , qui vient d’être nommé ministre des Solidarités. Quelques jours plus tard, Damien Abad est d’ailleurs débarqué du gouvernement . Le 13 juillet 2022, Sophie Patterson-Spatz fait appel.

Décembre 2022 : le parquet demande à nouveau un non-lieu

Après l'appel interjeté par Sophie Patterson-Spatz, le dossier est toujours en cours. Lors d'une audience à huis clos le 13 décembre, en l'absence des deux principaux protagonistes, le parquet général requiert la confirmation du non-lieu. Dans ses réquisitions écrites consultées par l'AFP, le ministère public écarte "l'hypothèse d'accusations mensongères ou malveillantes" de Mme Patterson-Spatz, mais estime q'"il ne peut être considéré qu'(elle) n'a pas consenti à l'acte sexuel".

Janvier 2023 : le non-lieu confirmé en appel

La cour d’appel de Paris a confirmé, le 24 janvier 2023, l’ordonnance de non-lieu rendue en juillet 2022. "Pour la cinquième fois en bientôt six ans, la justice affirme qu’aucun acte répréhensible ne peut être reproché à monsieur Gérald Darmanin", se félicitent alors via un communiqué, les deux avocats du ministre de l'Intérieur, Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur. "Notre client s’est toujours astreint à ne pas commenter les décisions de justice et ne fera pas davantage de commentaires", écrivent les avocats.

La décision rendue n’est pas définitive ; la plaignante, Sophie Patterson-Spatz, a annoncé dans la foulée via son avocate se pourvoir en cassation. En cas d’échec, un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme est aussi toujours possible. L'avocate de la plaignante, Me Elodie Tuaillon-Hibon, commente : "En avant pour la Cassation avant la Cour européenne des droits de l'Homme qui mettra à la France, c'est absolument certain, la gifle qu'elle mérite depuis longtemps sur ce dossier en particulier, et sur le sujet des violences sexuelles".