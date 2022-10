Des roses, la tour Eiffel, Gainsbourg : l'étonnante vidéo de l'Ukraine pour réclamer des armes à la France

"Les gestes romantiques prennent plusieurs formes", peut-on lire dès le début de la vidéo postée mercredi par le ministère ukrainien de la Défense. Déjà, le message du tweet donne le ton : "Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot… Emmanuel Macron ! … and CAESARs !", suivi de trois émoticônes : le drapeau ukrainien, un cœur, le drapeau français. À travers cette vidéo - qui casse quelque peu les codes de la communication militaire - l’Ukraine demande à la France d’augmenter ses livraisons d’armes, pour faire faire face à l’armée russe. Ce mercredi à la mi-journée, cette vidéo s'approchait des 400.000 vues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Du Gainsbourg en fond sonore

Le clip de 41 secondes cumule les clichés. Des pétales de roses apparaissent à l'écran, puis des carrés de chocolat, une vue de la Seine à Paris et de la Tour Eiffel lors d'un coucher de soleil et un couple se tenant la main. En fond sonore, on reconnaît le morceau de Serge Gainsbourg et Jane Birkin : "Je t’aime... moi non plus."

Publicité

Un nouvel écriteau précisant "si vous voulez vraiment gagner nos cœurs" précède des images de canons Caesar en pleine action. Ces vidéos sont entrecoupées de photos du président Emmanuel Macron serrant la main de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le clip se termine par "merci beaucoup, France" et "Please Send us More", écrit sur un drapeau bleu blanc rouge, que l’on peut traduire par "envoyez-nous en plus".

18 canons livrés par la France, d'autres arrivent

Le message est clair. Après deux jours de bombardements d'ampleur par la Russie, l’Ukraine veut des armes. La semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un "fonds spécial" de 100 millions d'euros pour que l'Ukraine puisse "acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin pour soutenir son effort de guerre". Le président français a confirmé dans la foulée que Paris envisageait l'envoi de six canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine. Dix-huit ont déjà été livrés. Ces canons de 155 mm sont des fleurons de l'artillerie française et ont une portée de 40 kilomètres.

Depuis le début de la guerre, la France reste très discrète sur ses livraisons à l’Ukraine. On sait que le pays a également fourni des missiles antichar et anti-aérien, des véhicules de l'avant blindés (VAB), du carburant, des équipements individuels et une quinzaine de canons tractés TRF1 de 155 mm.

223 millions d'euros d'aide pour la France

L’institut de Kiel pour l’économie mondiale évalue dans un classement le soutien militaire de chaque pays à l’Ukraine. La France se place en 11e position avec 233 millions d'euros d'aide, contre 25 milliards pour les Etats-Unis, 4 milliards pour le Royaume-Uni, 1,8 milliard pour la Pologne et 1,13 milliard pour l'Allemagne.

Le compte Twitter du ministère ukrainien de la Défense poste régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, pour interpeller l'opinion publique. Au printemps dernier, le Parlement ukrainien avait diffusé une vidéo mettant en scène des bombardements de Paris , pour demander la fermeture de l’espace aérien.