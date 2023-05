Des stickers anti-IVG collés sur les Vélib, la mairie de Paris va porter plainte

Difficile de passer à côté dans les rues de Paris jeudi matin, surtout pour les usagers des vélos en libre service. Des centaines de stickers ant-avortement ont été déposés sur le garde-boue des Vélib dans la capitale. On peut y lire "Et si vous l’aviez laissé vivre ?". La typographie et le code couleur ressemblent à ceux utilisés par Velib.

Un groupe anti-avortement derrière l'opération

L’action est revendiquée sur les réseaux sociaux par un groupe anti-IVG "Les Survivants", habitué de ce type de campagne sauvage. L’association "La Marche pour la Vie", opposée à l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution, a salué l’initiative sur les réseaux sociaux. Plus d’une centaine de stations Velib’ sont concernées. Contactée par France Inter, Alix, 20 ans, porte-parole du groupe "Les Survivants" rappelle le message qu'il souhaite faire passer auprès de l'opinion publique : "On voudrait dire qu'il y a peut-être autre chose que l'avortement, demander à la société de faire quelque chose pour ces femmes qui se retrouvent obligées d'avorter alors qu'elles ne l'ont pas choisi."

Sur les réseaux sociaux, de nombreux parisiens se disent choquées et dénoncent cette opération. Selon le ministère de la Santé , en 2021, 223.300 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été enregistrées en France, "soit un volume stable par rapport à 2020".

Smovengo va porter plainte

Le syndicat Autolib' et Vélib' Métropole, ainsi que Smovengo, le prestataire de Velib’, ont réagi sur Twitter. Ils "condamnent avec la plus grande fermeté la pose sauvage sur les Velib’ d’autocollants intervenue dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 mai 2023". "En aucun cas cette campagne d’affichage sur les garde-boue n’a été autorisée. La publicité quelle qu’elle soit est strictement interdite sur les vélos du service public déployés dans la Métropole du Grand Paris", assure le SAVM. Il compte porter plainte, et invite les usagers à supprimer les autocollants sur les vélos.

"Inacceptable" pour le gouvernement

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé des photos des vélos avec les stickers et critiqué l’opération, comme la ministre dégluée en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes Isabelle Rome : "Une campagne massive anti-avortement découverte par les parisiennes et les parisiens ce matin. Inacceptable. L’IVG est un droit fondamental des femmes. Nous ne laisserons personne y porter atteinte." François Braun, le ministre de la Santé et la Prévention, qualifie la campagne anti-avortement de "honteuse".

"Nous sommes choqué.e.s et en même temps pas surpris.e.s dans un contexte de paroles conservatrices et d’extrême droite", réagit le Planning familial . La sénatrice écologiste Mélanie Vogel interpelle le président : "Alors que nous subissons une nouvelle campagne anti-IVG à Paris, placardée illégalement sur des velib, OÙ EN EST LA CONSTITUTIONNALISATION DE L’IVG ?’"

"C’est inacceptable", écrit la maire socialiste du 10e arrondissement Alexandra Cordebard. "À ceux qui disent que l’exercice du droit à l’IVG n’est pas menacé en France, regardez ce qu’on découvre à Paris ce matin sur les Vélib", ajoute l’avocat Rachel-Flore Pardo.

Un projet de loi dans les prochains mois

Le 8 mars dernier, lors de l'hommage national rendu le 8 mars à l'avocate Gisèle Halimi, combattante pour le droit à l'avortement , Emmanuel Macron a promis un projet de loi "dans les prochains mois", afin "de graver" dans la Constitution "la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse".