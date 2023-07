Des températures "assez normales" pour un été ? Marc Fesneau se fait reprendre par des climatologues

Ses quelques mots n'ont pas manqué de faire bondir les climatologues. Invité de la matinale de France Inter , samedi matin, le ministre de l'Agriculture était interrogé sur les conséquences de la sécheresse et du manque d'eau dans certains régions françaises. "On a une situation qui s'est stabilisée", observe alors Marc Fesneau, évoquant d'une part le rôle joué par les pluies du printemps, et d'autre part l'absence "de températures extrêmes". "On a plutôt des températures qui sont assez normales, pour un été", ajoute le ministre.

"Rassuriste"

La paléoclimatologue et membre du Giec Valérie Masson-Delmotte n'a pas tardé à réagir sur Twitter, rappelant que selon Météo France, malgré l'absence de véritable vague de chaleur, le mois de juin a été le deuxième le plus chaud enregistré par la France, derrière celui de 2003, avec des températures 2,6°C au dessus des normales.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Également membre du Giec, dont il est l'auteur principal du 6e rapport, le climatologue Christophe Cassou a taclé sur Twitter un "ministre rassuriste". "L'histoire retiendra l'irresponsabilité des politiques. Affligeant", conclut-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Quand est-ce que nos politiques vont-ils comprendre et assumer les enjeux du réchauffement climatique ?", s'est insurgé de son côté Serge Zaka, agroclimatologue.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La réponse de Marc Fesneau

Moins d'une heure après le message posté par Valérie Masson-Delmotte, Marc Fesneau lui a répondu via Twitter, assurant être d'accord avec la climatologue et avoir "parfaitement conscience du réchauffement". "Cette année, globalement,et à date c’est un début d’été un peu moins sec que 2022 et des épisodes caniculaires moins fort que l’an passé avec en revanche une température moyenne plus élevée. Contrairement d’ailleurs à l’Espagne par exemple où les conditions sont extrêmes. Dire cela tout cela c’est juste décrire une réalité et des faits. Cela n’invalide rien de ce que nous avons à faire et ce que dit le GIEC.", insiste le ministre, qui appelle à "faire ensemble", "malgré parfois les divergences de stratégie".