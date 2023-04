Des textes cachés sur l'obélisque de la Concorde

On ne le sait pas forcément mais, avec ses 3300 ans, l'obélisque de la place de la Concorde est le plus ancien monument historique de Paris. Il fut façonné, avec son jumeau, sous le règne de Ramsès II pour le temple d'Amon à Louxor.

Daniel Fiévet et Laure Grandbesançon ont eu la chance de pouvoir visiter l'exposition "Ramsès et l'or des pharaons" en avant-première samedi dernier, en compagnie d'égyptologues. Parmi eux, Jean-Guillaume Olette-Pelletier, qui raconte : "J'ai eu la chance de pouvoir monter au sommet de l'obélisque, de toucher la pointe. J'ai découvert des textes cachés sur l'obélisque : des cryptographies qui n'avaient pas été identifiées".

"Tout était là, mais personne ne l'avait vu"

L'égyptologue explique : "Une fois que je suis monté, en touchant les reliefs, je me suis rendu compte que certaines scènes au sommet de l'obélisque comportaient des hiéroglyphes cachés, qui n'étaient visibles que depuis le Nil".

Des messages qui s'identifient au toucher au sommet de l'obélisque… vue leur situation, à qui ces messages pouvaient-ils bien être adressés ? "Ils s'adressaient particulièrement à l'élite" estime Jean-Guillaume Olette-Pelletier, "c'est-à-dire l'élite pharaonique et l'élite intellectuelle : ceux qui avaient la possibilité et les clés de la connaissance pour pouvoir lire ces textes cachés".

Comment pouvaient-ils voir ces messages ? "*C'est l'angle de vision qui le permet", explique l'égyptologue. "Depuis le Nil, en s'éloignant du monument, on voit beaucoup plus facilement les textes. *Si on est en bas, on ne voit rien. Si on est sur le Nil, on voit tout".

Que racontent ces messages "secrets" ?

"Le nom royal est mentionné à plusieurs reprises, en jouant sur des effets de cryptographie (sens horizontal et vertical). Surtout, au-delà du programme architectural royal voulu par Ramsès II, ça met en place sa légitimité sur le trône. (On se rend compte, avec tout ce que l'on découvre maintenant qu'en fait, au début de son règne, il y a eu beaucoup de soucis à la suite de Séthi Iᵉʳ, son père)".

L'obélisque devant les colosses du pharaon Ramsès à Louxor d'une part, et son obélisque sœur sur la place de la Concorde à Paris © AFP - JOSEPH EID, AMIR MAKAR

