"Desert Bus de l'Espoir" : comment un jeu vidéo totalement nul permet de réaliser des rêves d'enfants

C'est l'histoire d'un jeu vidéo qualifié de "pire jamais créé", qui n'existe même pas officiellement, mais qui sert de support à des collectes de fond caritatives depuis 16 ans. En 1995, deux célèbres illusionnistes américains, Penn et Teller, participent au développement d'un jeu nommé "Penn & Teller"s Smoke and Mirrors", pour la console Mega-CD de Sega (une version améliorée de la Megadrive, et un échec commercial pour la firme de Sonic).

"Un jeu qui vous prépare à la vraie vie"

Il s'agit en fait d'une compilation de plusieurs jeux plus ou moins étranges, dont "Desert Bus", présenté comme une œuvre satirique se moquant des critiques de l'époque sur "l'immoralité" supposée des jeux vidéo. Penn et Teller assurent ironiquement qu'il s'agit d'un jeu sans aucune violence, "qui prépare le joueur au vrai monde, à la vie réelle" : autrement dit, "pour la plupart d'entre nous", un boulot ennuyeux et épuisant, comme celui de chauffeur de bus.

Dans "Desert Bus", il faut donc conduire son véhicule de Tulsa à Las Vegas, soit 580 kilomètres au volant d'un poids-lourd ne pouvant pas dépasser les 70 km/h, et penchant dangereusement sur la droite, histoire de vous obliger à rester attentif pendant les huit heures que dure le trajet.

Le jeu est tellement ennuyeux qu'il n'est jamais sorti à l'époque, et a vite acquis la réputation de "jeu vidéo le plus ennuyeux au monde". De son côté, Sega abandonne sa console sur le bord de la route. Seules les copies envoyées à la presse existaient bel et bien... Et c'est justement un journaliste américain qui va en retrouver un exemplaire, en 2005. Intrigué par ce jeu très expérimental, il lui redonne une visibilité, jusqu'à attirer l'attention de l'humoriste Paul Sanders, qui décide de l'utiliser lancer un marathon caritatif : le tout premier "Desert Bus for Hope", en 2007, qui récolte 22.085 dollars pour l'association Child's Play.

Un week-end de dons, de bonne humeur et de conduite prudente

La version française, le "Desert Bus de l'Espoir", est lancée en 2013 par Florent Gorges (président de l'éditeur Omake Books) et Mickaël Newton (président de l'association Loisirs Numériques). Le principe est simple : pendant 50 heures, des streameurs et invités se relaient au volant du fameux bus du désert, et profitent de ce moment de platitude vidéoludique pour discuter, plaisanter et dialoguer avec les internautes. Tout en récoltant des dons : 70.609 euros l'année dernière pour l'association Petits Princes, qui a pour objectif de réaliser des rêves d'enfants gravement malades. C'est certes moins que le ZEvent , lancé lui en 2017, mais c'est énorme pour un événement entièrement basé sur un simulateur de conduite de bus dans le désert.

Cette année, le "Desert Bus de l'Espoir" espère bien franchir la barre symbolique des 100.000 euros récoltés, sous le parrainage conjoint de la comédienne Brigitte Lecordier et de l'animateur Manu Levy. Après un "warmup" toute la semaine où 22 streameurs ont conduit le bus chacun de leur côté (permettant de déjà récolter 20.185 euros), le vrai marathon commence à 17h ce vendredi, sans interruption jusqu'au dimanche 12 février. Dans le bus le plus ennuyeux du jeu vidéo, l'objectif sera de ne jamais s'ennuyer : on pourra y croiser des créateurs de jeux vidéo et de contenus autour du jeu, des journalistes spécialisés, voir un concert du trio musical L.E.J., ou voir passer le PDG d'Ubisoft Yves Guillemot (qui héberge l'événement dans ses locaux). Près de 30 ans après son lancement raté, le bus du désert n'a jamais eu autant de passagers...

