Déserts médicaux : deux textes concurrents à l’Assemblée ?

La première de ces initiatives est soutenue par plus de 200 députés mais n’a aucune certitude d’être discutée à l’Assemblée. La seconde émane de la majorité et sera débattue début juin.

Initiative numéro 1 : le groupe transpartisan. Lancé par le député socialiste Guillaume Garot en juillet dernier, il réunit une quarantaine de parlementaires, se réunit tous les mercredis depuis des mois et s’est lancé depuis quelques semaines dans un tour de France. Des meetings aux quatre coins du pays.

Sur scène ce mercredi soir à Vendôme dans le Loir et Cher : Guillaume Garot (PS), Hadrien Clouet (LFI), Jean Marc Raux (EELV), Philippe Vigier (Modem), Christophe Marion (Renaissance), Nicolas Forrissier (LR) et Yannick Favennec (Horizons). Loin du fracas des débats sur la réforme des retraites, sept députés de sept partis différents sur une seule et même scène pour défendre une proposition de loi soutenue par plus de 200 députés.

Sa mesure phare, à l’article 1 : la création d’une autorisation d’installation des médecins et chirurgiens-dentistes. En zone sous-dotée en médecins, elle sera délivrée de droit. Mais hors déserts médicaux, elle ne sera délivrée qu’après la cessation d’activité d’un praticien. Une mesure qui crispe les syndicats de médecins. Autre mesure proposée : l’obligation de respecter un préavis de six mois aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour anticiper la situation et organiser la suite.

Ce texte sera-t-il débattu à l’Assemblée ? Pour l’instant, et malgré le soutien de plus de 200 parlementaires, il n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Une pétition a été lancée. Elle est distribuée à l’entrée des réunions publiques.

Côté majorité, pas encore de texte mais deux principes

Initiative numéro 2 : un texte signé Horizons. Proche d’Édouard Philippe, le député Frédéric Valletoux présentera avant l’été une proposition de loi travaillée en amont avec le reste de la majorité et le gouvernement. Son credo : être pragmatique, ne pas aller trop vite pour ne pas braquer les professionnels de santé, vent debout contre toute idée de contrainte dans l’installation de l’exercice de la médecine. À ce stade, le texte n’est pas finalité mais deux principes devraient le guider : la volonté de partir des territoires pour régler le problème et commencer progressivement à instaurer de la contrainte. Mais très progressivement. Pas de création d’instaurer une autorisation générale d’installation pour les généralistes par exemple.

Un texte qui n’est donc pas encore écrit, mais qui a d’ores et déjà inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, la semaine du 12 juin.

Deux démarches. Concurrentes ou complémentaires ? "Pas de concurrence", répond le député socialiste Guillaume Garot, qui pilote la première. "Ce qui importe, c’est ce qu’on avance sur le sujet, mais attention à la mesure Canada Dry qui ne serait pas efficace."