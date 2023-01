"Désolés" : un géant minier perd une capsule hautement radioactive en Australie-Occidentale

Elle ne mesure que 8 millimètres sur 6, mais contient une substance radioactive (du Césium-137) particulièrement dangereuse. Et surtout : elle est perdue quelque part au milieu d'un trajet de 1.400 kilomètres entre une mine proche de la ville de Newman, et la banlieue nord de Perth. "Nous avons lancé notre propre enquête pour comprendre comment la capsule a pu être perdue", assure le directeur général de Rio Tinto Iron Ore ce lundi, dans un communiqué à l'AFP.

"Nous reconnaissons que cette situation est clairement très préoccupante et nous sommes désolés de l'inquiétude qu'elle a suscitée dans la communauté d'Australie-Occidentale", ajoute le patron de ce géant minier anglo-australien. Vendredi dernier, les autorités sanitaires ont alerté sur cette situation rocambolesque, appelant la population à éviter toute manipulation de l'objet en question (au risque de graves brûlures et d'irradiation aiguë), et à ne pas s'en approcher à moins de 5 mètres.

Potentiellement des semaines de recherche

La capsule était transportée dans un camion, par un contractuel certifié de l'entreprise. Personne ne sait pour l'instant où et comment elle a disparu. Lorsqu'elle n'explore pas le pays, elle est habituellement utilisée pour mesurer la densité du minerai de fer dans l’industrie minière.

Les recherches ont été lancées dès mercredi, lorsque la société a signalé sa disparition, en priorité dans les zones habitées. Mais selon un porte-parole des pompiers locaux, retrouver cette aiguille radioactive dans la gigantesque botte de foin australienne pourrait prendre des semaines.