Deuil périnatal : des professionnels de santé formés à la photo pour aider les parents de bébés mort-nés

C'est un sujet douloureux, un deuil parfois impossible. La perte d'un bébé pendant la grossesse ou peu de temps après. Les morts in utero, fausses couches tardives et interruptions médicales de grossesse concernent entre 7.000 et 8.000 familles chaque année en France. Pour mieux accompagner les parents dans cette épreuve, une formation vient d'être lancée à destination des professionnels des maternités parisiennes, une formation spécifique pour apprendre à réaliser de belles photographies du bébé défunt, un outil souvent indispensable pour les couples endeuillés.

Pour cette première session, infirmières, sages-femmes, auxiliaires de puériculture s'exercent à photographier un poupon en plastique entouré de langes blancs. Transmettre un joli cliché, c'est laisser aux parents endeuillés une trace tangible de ce bébé qui n'a pas connu la vie.

"C'est le seul souvenir qu'ils pourront montrer à leur famille pour faire exister cet enfant là", met en avant Céline Vicrey, la sage-femme à l'origine de cette formation pour le réseau de Santé Périnatal Parisien . "Bien souvent, ce bébé est connu uniquement par les parents et la sage-femme ou l'auxiliaire puériculture qui sont là le jour de l'accouchement. C'est leur enfant, en fait, et pas seulement un mort-né. C'est très important qu'on arrive à faire des clichés où l'enfant est montré sous son plus bel aspect", poursuit la soignante.

Les photographies sont données aux parents endeuillés ou conservées à la maternité dans le dossier médical durant des années. "Un jour, un papa, est revenu à la maternité dix ans après la mort de son enfant. Il était enfin prêt à voir ces clichés, il en avait besoin pour faire son deuil", relate une participante.

Photographier avec les moyens du bord

L'exercice de la photographie mémorielle est difficile, pour la réaliser, il faut manipuler des corps fragiles, abimés. Les professionnels des maternités se sentent souvent démunis. "On manque de matériel. L'appareil photo qui est mis à disposition dans notre service doit avoir au moins vingt ans. Il fait des photos de très mauvaises qualité, très pixelisées. On est obligé de les mettre en noir et blanc pour que ce soit le plus joli possible", témoigne cette sage-femme de l'hôpital Tenon quand d'autres évoquent l'absence d'imprimante ou papier photo. "C'est difficile de camoufler des traces de sang, on n'a rien sur place pour habiller ces bébés, donc on les emmaillote plus avec des langes, on bricole", regrette une sage-femme de la maternité des Diaconesses. Faute d'équipement satisfaisant, certaines soignantes finissent par utiliser leur propre téléphone portable : "Quand je rentre chez moi, je retrouve ces clichés de bébés décédés au milieu de mes photos personnelles, ce n'est vraiment pas idéal", déplore l'une des participantes.

Lors de cette formation, les participantes apprennent les bases de l'éclairage, la composition, la profondeur de champs. Le photographe du groupe Primavista, Stéphane Suhas, dispense quelques conseils techniques aux professionnels de santé : "Il est préférable d'utiliser des tissus de teintes claires, très soft, de façon à ce que ça n'influe pas sur la couleur du bébé". Laurence, l'une des participantes, écoute avec attention : "C'est utile, ça nous permet de voir quelles positions sont possibles. Je n'avais pas forcément l'idée de comment faire du flou derrière, se concentrer sur la petite main devant. Ces photos se concentrent souvent sur des détails, ça va nous permettre de donner de belles traces mémorielles. Ces outils, ces conseils sont précieux quand on doit réaliser ces photos dans l'agitation de la journée."

La formation se poursuivra pendant six mois dans les treize maternités participantes. L'objectif : pratiquer la photographie sur le terrain et recenser le matériel disponible.