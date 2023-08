Deux ans après la chute de Kaboul : "L'Afghanistan traverse l'une des pires crises humanitaires au monde"

La répression des Talibans s'accentue jour après jour en Afghanistan. Il y a deux ans, le 15 août 2021, les Talibans faisaient chuter Kaboul . Et depuis qu'elles ont chassé le gouvernement soutenu par les Etats-Unis, les autorités talibanes ont imposé une version radicale de la loi islamique , que les Nations unies ont qualifié d'"apartheid basé sur le genre" . "Le traitement infligé par les talibans aux femmes et aux filles pourrait constituer un crime contre l'humanité", a même averti Amnesty International dans un rapport publié le 26 mai dernier. Fereshta Abbassi, chercheuse sur l'Afghanistan pour Human Rights Watch analyse ces deux années de prises de pouvoir des Talibans.

FRANCE INTER : Quel bilan dressez-vous des deux années qui viennent de s'écouler ?

Fereshta Abbassi : Deux ans après le retour au pouvoir des talibans, l'Afghanistan traverse l'une des pires crises humanitaires au monde. Selon un récent rapport de l'ONU, plus des deux tiers de la population sont confrontés à l'insécurité alimentaire J'ai personnellement parlé à des habitants de différentes provinces d'Afghanistan qui m'ont dit qu'ils avaient perdu leurs enfants à cause de la malnutrition. Ce qui m'étonne, c'est qu'en période de crise humanitaire, la priorité des talibans soit d'imposer davantage de restrictions aux femmes. En 2023, l'Afghanistan reste le seul pays où les femmes et les filles n'ont pas accès à l'éducation. Les femmes n'ont pas droit à l'emploi, sauf dans les domaines de la santé et de l'éducation. Les femmes n'ont pas droit à la liberté de mouvement ou de réunion. Nous avons également documenté la détention arbitraire de journalistes et de militants des droits humains en Afghanistan au cours des deux dernières années, ainsi que des exécutions extrajudiciaires.

Peut-on dire que la situation est pire que dans les années 1990, quand les Talibans sont arrivés pour la première fois au pouvoir ?

Fereshta Abbassi : Définitivement. La situation est pire dans le sens où, au cours des vingt dernières années, les femmes ont fait partie intégrante de la société et aujourd'hui, elles sont renvoyées chez elles. Vous pouvez donc imaginer à quel point cela doit être difficile pour une fille qui sait ce que c'est d'être à l'école, pour une femme qui sait ce que c'est que d'être indépendante financièrement, et maintenant, elles n'ont pas le droit d'exercer leurs droits fondamentaux.

Que peut faire, selon vous, la communauté internationale pour obliger les Talibans à respecter les droits des femmes ?

Fereshta Abbassi : Je pense que les pays qui parlent avec eux doivent aussi faire pression sur les Talibans. C'est ce à quoi nous essayons de sensibiliser le public. Les organisations de défense des droits humains comme Human Rights Watch, nous essayons de documenter et de surveiller toutes les violations en matière de droits humains et nous en rendons compte publiquement. Les diplomates et les pays qui discutent encore avec les Talibans, ou qui ont des interactions avec les Talibans, savent ce qui se passe. En même temps, ils doivent envoyer un message clair aux Talibans selon lequel s'ils ne rétablissent pas les droits fondamentaux de la population afghane et des citoyens afghans, ils n'auront aucun allié dans ce monde.

Pensez-vous que les Talibans souhaitent toujours être reconnus par la communauté internationale ou est-ce que ce n'est plus une priorité pour eux ?

Fereshta Abbassi : Qui sait ? Il est très difficile de comprendre ce que veulent vraiment les Talibans. Je ne pense pas qu'un esprit sain puisse comprendre pourquoi les talibans imposent davantage de restrictions aux femmes. C'est donc très difficile à dire...

En tant que femme originaire d'Afghanistan, que pensez-vous de ce qui se passe depuis deux ans dans votre pays ?

Fereshta Abbassi : C'est très émotionnel pour moi de voir mon pays traverser une telle crise humanitaire et une telle crise des droits humains. Je parle à mes amis et ils me disent qu'il règne une atmosphère de désespoir, qu'ils ne peuvent pas envisager un avenir meilleur. Je ne fais pas cela uniquement parce que je suis chercheuse pour Human Rights Watch. Je le fais aussi parce que c'est mon pays. La seule chose qui me donne de l'espoir ces derniers temps, ce sont les femmes qui protestent dans les rues. Et je pense que s'il y a une résistance en Afghanistan, ce sont certainement les femmes afghanes.