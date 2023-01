Deux avocats en procès pour tentative d'escroquerie au jugement

Le 10 décembre 2018 s’ouvrait devant les assises spécialement composées de Paris le procès de Robert Dawes et Evan Hugues, accusés d’un vaste trafic de drogue baptisé "Amicalement vôtre", portant sur la saisie d’1,3 tonne de cocaïne, d’une valeur de plus de 50 millions d’euros. Sur les bancs de la défense, les avocats trépignent d’impatience. Dès l’ouverture des débats, ils présentent à la cour un document explosif : une décision de la justice espagnole (co-saisie au cours de l’enquête) selon laquelle une partie de la procédure devait être annulée, notamment des enregistrements téléphoniques dans lesquels Robert Dawes reconnaissait sa responsabilité dans le trafic de drogue. Les avocats demandaient alors un supplément d’information, espérant au mieux faire renvoyer le procès, au pire, commencer à instiller le doute dans l’esprit des magistrats qui composaient cette cour d’assises spéciale.

Mais le président poursuivait l’audience et, le lendemain, l’avocate générale informait la cour qu’après vérification, cette preuve miraculeuse était tout simplement un faux document, et qu’à l’inverse, la véritable pièce figurait dans le volumineux dossier et attestait que la justice espagnole avait validé l’ensemble de la procédure. Immédiatement, le parquet de Paris engageait une enquête contre les accusés de ce procès et leurs avocats pour tentative d’escroquerie au jugement.

Publicité

Rompus à la défense de grands criminels

Pendant trois ans, la justice mène une gigantesque enquête avec des dizaines d’auditions et de perquisitions pour tenter de déterminer, d’une part, qui a fabriqué la fausse pièce, et d’autre part, quelle responsabilité ont eu les avocats dans cette tentative d’escroquerie. D’autant que Joseph Cohen-Sabban et Xavier Nogueras sont l’un et l’autre rompus à la défense de grands criminels et à la prudence nécessaire vis-à-vis de la confiance qu’ils entretiennent avec leurs clients. Car si l’instruction a établi que seuls leurs clients pouvaient être les auteurs de cette tentative escroquerie au jugement, les juges ont finalement estimé que les avocats auraient dû vérifier l’authenticité de ce document miraculeux et renoncer à s’en servir devant la cour d’assises.

"Il ne fait aucun doute", écrivent les magistrats, que Me Cohen-Sabban était "conscient des stratagèmes de Robert Dawes depuis des mois" et qu’au regard de son expérience, il ne pouvait pas invoquer de simples "comportement non intentionnel, maladresses, négligences, désinvolture ou manquements". De même, à l’égard de Xavier Nogueras, les juges ont estimé qu’en récupérant ce faux document, sans même expliquer à ses confrères les conditions dans lesquelles il l’avait obtenu, il ne pouvait soutenir avoir été "manipulé par son client et ne pas avoir adhéré à son projet délictuel".

Rarement une enquête avait autant fouillé dans les dossiers d’un avocat. Conversations téléphoniques, échanges de pièces par voie électronique, déplacements en maison d’arrêt, audition de nombreux confrères… L’instruction a reconstitué avec minutie dans quelles conditions cette fausse preuve avait été transmise aux avocats, et mis en évidence les questions qu’ils s’étaient posées (et celles qu’ils ne s’étaient pas posées) avant de la produire au procès. Levant le voile sur le secret des stratégies de défense et les pressions que les robes noires subissent de la part de certains de leurs clients dans des dossiers d’une telle sensibilité. L’affaire aurait d’ailleurs pu aboutir à une simple mise en cause professionnelle de Mes Cohen-Sabban et Nogueras devant le conseil de l’Ordre, mais les magistrats ont estimé, jurisprudence à l’appui, qu’un avocat qui n’a pas procédé "aux vérifications élémentaires pour un homme de l’art" se rend complice d’une tentative d'escroquerie.

"C'est pas faute d'avoir essayé de savoir d'où cela venait"

Pour sa défense, Joseph Cohen-Sabban a plaidé à l’instruction que les faux documents produits étaient "crédibles et conformes à ceux que l’on trouvait habituellement dans une procédure judiciaire" mais il reconnaissait a posteriori qu’il y avait "effectivement matière à faire des recherches supplémentaires". Pour autant, l’avocat affirme qu’il n’allait pas prendre le risque de transmettre une pièce s’il avait un doute : "Si je suspecte que c’est un faux, je ne vais pas engager ma réputation et ma carrière", justifie-t-il. "J’ai pêché par manque de concentration, de rigueur, mais venir dire que je l’ai fait exprès, que j’ai produit des pièces que je m’imaginais fausses, pour moi, c’est insensé." De son côté, Xavier Nogueras a invoqué la négligence, précisant qu’il ne s’était pas impliqué dans la défense de son client. Soulignant également que la production de ces documents à la cour d’assises avait pour seul but d’obtenir un supplément d’information pour justement en vérifier l’authenticité. Pour autant, Me Nogueras reconnaissait que son client n’était "pas clair sur l’origine des pièces, et c’est pas faute d’avoir essayé de savoir d’où cela venait".

Erreur de concentration, manque de rigueur et d’implication, simple négligence ? Au terme de leur instruction, les juges ont donc estimé que les comportements des deux avocats ont "sciemment créé les conditions permettant la commission de la tentative d’escroquerie au jugement". Le tribunal correctionnel de Paris, présidé par Isabelle Prévost-Desprez va désormais reprendre toute la procédure pour déterminer, au terme de trois semaines de débats, si Mes Cohen-Sabban et Nogueras ont été dans cette affaire les complices de leurs clients.