Deux cyclistes piqués par une cinquantaine de frelons, du jamais vu selon les secours

Deux cyclistes ont été hospitalisés dimanche en urgence absolue après avoir été piqués une cinquantaine de fois chacun par des frelons sur la commune de Briennon, dans la Loire. L'accident s'est produit dans la matinée dans un bois sur la commune, où les deux victimes circulaient en VTT.

"Les frelons piquent quand ils sont en danger"

"S’il y a eu une attaque, c’est parce que les gens se sont trouvés à proximité immédiate d’un nid. Il n’y a pas d’attaque fortuite de 50 frelons", explique Bertrand Dufour, gérant de la société "Loire guêpe" - société spécialisée dans la destruction de nids de frelons et de guêpes - à France Bleu Saint-Etienne Loire . Le gérant poursuit : "Ils piquent quand ils sont en danger, quand vous cherchez vous-même à les chasser ou alors quand vous êtes à proximité du nid et que vous ne le savez pas. Vous mettez le pied à côté, ça fait des vibrations et ils sortent pour vous piquer." Selon lui, il peut également s'agir, d'un nid qui est "tombé avec le vent en forêt".