Deux Ehpad parisiens récompensés du label "Grey Pride" pour leur accueil des seniors LGBT

Aller en Ehpad n'est jamais une étape facile, mais cela soulève encore plus de questions pour les personnes LGBT. "Elle disent 'on va me dire que je suis la vieille tata, la vieille lesbienne ou la vieille folle' ou 'mon copain ne pourra plus venir me voir'", explique Sylvain Guyot, président de l'Association Grey Pride, qui vient de récompenser deux établissements parisiens pour leur capacité à intégrer ces nouveaux pensionnaires.

Le label "GreyPride Bienvenue" vise à lever les tabous sur l'homosexualité dans les Ehpad, où le sujet reste particulièrement sensible. Mais aussi à dire aux personnes concernées qu'elle seront bien accueillies dans ces établissements. "Nous démarrons dans deux Ehpad parisiens et nous déploierons cette démarche auprès de tous les établissements et structures d'aide à domicile qui souhaiteront s'inscrire dans cette révolution du respect de l'intégrité des vieux/vieilles", explique l'association sur son site. Elle continuera ensuite d'accompagner les établissements labélisés, deux fois par an.

"Ces gens-là ont le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent"

Pour Sylvain Guyot, au-delà des réticences des personnes concernées elles-mêmes, il peut aussi y avoir des blocages chez les autres résidents, les mentalités souvent marquées par des époques bien moins ouvertes. Émile, 75 ans et représentant des résidents, a ainsi connu l'époque où l'homosexualité était pénalisée en France : "Lorsque nous étions jeunes, nous avions tendance à rire et se moquer des gens. Je me suis fait une raison, que ces gens-là avaient le droit de vive leur vie comme ils l'entendaient, mais ce n'est pas mon genre à moi."

Du côté des personnels, certaines aides-soignantes ont encore du mal à prononcer le mot "homosexualité" : "C'est un mot tabou", déclare l'une d'elle, "même pour nous, les personnels. Il sort difficilement. La plupart des gens ici sont d'origine africaine, et là-bas, l'homosexualité c'est encore tabou de chez tabou."

À l'Ehpad Annie Girardot, dans le 13e arrondissement de Paris, une dizaine de personnels (sur la base du volontariat) ont suivi la formation liées au label. Soit deux à quatre jours de sensibilisation à la vie affective, l'homophobie, le VIH...