Deux féminicides ce vendredi en Gironde et dans la Somme... à chaque fois, les victimes avaient porté plainte

C'est un scénario, macabre, qui ne cesse de se répéter. Ce vendredi 3 mars, deux femmes ont été tuées par leur ex-conjoint, contre lequel elles avaient pourtant porté plainte. Sans que cela n'ait permis de les protéger.

À Saint-Laurent-d'Arce, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, une femme de 54 ans a ainsi été retrouvée morte à son domicile, poignardée de plusieurs coups de couteau à la gorge et au ventre. Son ancien compagnon, âgé de 61 ans, s'est ensuite "donné la mort par pendaison", a précisé le procureur de Libourne. Il a été retrouvé dans un garage verrouillé : les gendarmes ont été contraints de forcer la porte au pied-de-biche pour y accéder.

Publicité

Deux plaintes, les 5 et 23 février

La victime et lui étaient séparés depuis fin janvier. Elle avait déposé plainte le 5 février, puis le 23 février auprès des gendarmes de Saint-André-de Cubzac pour des violences et diffusion d'images portant atteinte à l'intimité de sa vie privée. Par ailleurs, l'homme avait déjà été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion pour tentative d'assassinat sur une ancienne compagne. Il était sorti de prison en 2017 et faisait l'objet d'une "mesure de réduction conditionnelle", précise le parquet, avec interdiction d'entrer en contact avec cette ancienne compagne.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé une enquête de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), pour éclairer de possibles dysfonctionnements.

À 700 kilomètres de là...

Ce même vendredi 3 mars, à quelque 700 kilomètres de là, une femme a été mortellement poignardée sur le parking d'un hôtel d'Amiens, dans la Somme. La police a découvert son ex-compagnon à ses côtés : il avait ensuite retourné l'arme contre lui. Touché au thorax, l'homme de 40 ans a été hospitalisé. Le couple était séparé depuis août dernier après une plainte pour violences conjugales, a précisé une source policière à l'AFP. L'homme avait interdiction d'entrer en contact avec son ex-conjointe, mais a continué de la harceler, selon cette même source.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente : 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.