Deux hommes arrêtés en France dans le cadre du coup de filet d'Europol contre la mafia calabraise

Une opération de police de grande envergure menée simultanément dans plusieurs pays d'Europe a ciblé mercredi la mafia calabraise, la puissante 'Ndrangheta prééminente dans le trafic de drogue, aboutissant à 132 arrestations. Deux hommes âgés de 58 et 68 ans soupçonnés d’appartenir à la mafia Ndrangheta ont été interpellés en France, placés ce soir en détention provisoire à Nice, a appris France Inter jeudi soir auprès de sources concordantes.

Les deux hommes comparaitront mercredi prochain devant la chambre de l’instruction à Aix en Provence en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par l’Italie. L’un des deux hommes est un restaurateur installé à Menton. Les perquisitions réalisées hier ont permis de saisir 70 000 euros, du matériel informatique et des téléphones. Le domicile d’un troisième suspect recherché par la police italienne a également été perquisitionné à Antibes. L’homme a été interpellé finalement en Italie selon nos informations.

"Coup le plus dur infligé à ce jour à l'organisation criminelle italienne"

Cette opération est le "coup le plus dur infligé à ce jour à l'organisation criminelle italienne", a souligné Europol, l'agence de l'Union européenne pour la coopération policière. Les pays concernés par cette opération, baptisée Eureka, sont en Europe l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, la Slovénie, la Roumanie et la Belgique, et en Amérique latine le Brésil et Panama, a précisé Europol, qui a coordonné les différentes polices impliquées lors de cette opération coup de poing ayant donné lieu à 150 perquisitions.

"Les arrestations de membres de la 'Ndrangheta effectuées en Italie et à l'étranger (...) représentent un autre résultat important dans la lutte contre les organisations criminelles", s'est félicité le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi. La 'Ndrangheta domine le marché de la cocaïne sur le Vieux Continent, où elle est aussi impliquée dans des affaires de blanchiment d'argent, de corruption et de violence.

Des sociétés et biens immobiliers saisis pour un montant de 25 millions d'euros

L'enquête a d'ailleurs confirmé d'importants flux de drogues entre l'Amérique du Sud et l'Europe, gérés notamment par le clan de San Luca en Calabre, la pointe de la Botte italienne. Les familles à la tête de ce réseau criminel sont aussi impliquées depuis des décennies dans des violences pour se disputer ce juteux marché, qui ont culminé avec le massacre de Duisbourg en Allemagne, en 2007. Deux Italiens ont été arrêtés en France et 70.000 euros ainsi que du matériel informatique leur ont été saisis, une douzaine de personnes ont été interpellées en Belgique, une vingtaine en Allemagne, et une centaine d'autres dans la péninsule pour association mafieuse, trafic de drogue, trafic d'armes, fraude fiscale et blanchiment.

Selon le parquet italien, des sociétés et biens immobiliers ont en outre été saisis pour un montant de 25 millions d'euros. Dans le cadre de ces investigations, dont le volet italien a débuté en juin 2019, les autorités italiennes et belges ont pu attribuer à la 'Ndrangetha l'importation et le trafic de plus de six tonnes de cocaïne sur la période allant d'octobre 2019 à janvier 2022.

Plus de 2700 policiers mobilisés pour ce coup de filet

La cocaïne sud-américaine transitait par les ports de Colon (Panama), Gioia Tauro (Calabre) et Anvers (Belgique) mais aussi d'autres ports en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas (Rotterdam), grâce aux accords noués par la 'Ndrangheta avec l'organisation criminelle colombienne du Clan del Golfo et un autre groupe criminel de souche albanaise opérant en Equateur et en Europe. Les enquêteurs ont aussi mis au jour une proposition de fournir à une organisation paramilitaire brésilienne, Primeiro Comando da Capital (PCC), un conteneur rempli d'armes de guerre par l'intermédiaire de criminels pakistanais en échange de l'acheminement d'énormes quantités de drogues au port de Gioia Tauro. L'argent issu de ces trafics a été réinvesti, entre autres, dans le secteur immobilier, des hôtels, des restaurants et des supermarchés, notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Portugal, au Brésil, en Uruguay et en Argentine.

Plus de 2.700 policiers ont été mobilisés sur le terrain pour ce coup de filet lancé mercredi à l'aube, dont 1.400 rien que pour l'Italie. En Allemagne, une centaine de perquisitions ont été menées. La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser a estimé qu'il s'agissait d'"un coup sensible" porté à la 'Ndrangheta, considérée comme la mafia la plus riche et la plus puissante d'Italie avec des ramifications dans une quarantaine de pays, loin devant les mafias napolitaine (Camorra) et sicilienne (Cosa Nostra).

En août 2007, un épisode sanglant avait mis en lumière l'implantation de la 'Ndrangheta en Allemagne: les corps de six Italiens, âgés de 16 à 39 ans et membres d'un des deux clans de San Luca, avaient été découverts criblés de balles dans deux véhicules devant le restaurant italien "Da Bruno" à Duisbourg (ouest). Ce massacre était, selon les enquêteurs, une vendetta après l'assassinat fin 2006 de Maria Strangio, épouse de Giovanni Nirta, chef du clan rival.