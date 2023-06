Deux jours après l'agression de Kenzo à Ajaccio, les politiques apportent leur soutien au garçon

Le jeune Kenzo, âgé de 8 ans et atteint d'un cancer au cerveau, devait réaliser un rêve ce week-end. Assister à un match de l'OM, et rencontrer des joueurs de son équipe favorite. Pour l'occasion, le garçon, son père, son frère et sa mère ont pris la route depuis Roquefort-la-Bédoule, dans les Bouches-du-Rhône, pour se rendre en Corse, à Ajaccio. Samedi soir, ils se rendent au stade François-Coty. La petite famille est invitée par un Rotary Club pour cette rencontre face au club corse.

"Il a tapé tout le visage sur la barre en fer"

Une fois au stade, père et fils sortent leur maillot de l'OM et décident de l'enfiler à proximité des loges, pensant être en sécurité alors que le match s'annonce sous tension. Au même moment, des supporters du club concurrent, Ajaccio, aperçoivent la famille, prête à enfiler le maillot. "Le fils de pute, il a le maillot de l'OM, il faut qu'on le nique" auraient alors crié des supporters corses en visant le jeune garçon, selon le récit de la mère au micro de France Bleu Provence . Une quinzaine d'hommes auraient déboulé, la mère leur barre la route "c'est de mon fils que vous parlez comme ça ? Vous rigolez, c'est un enfant de 8 ans, il a un cancer !" Mais la bande de supporters ne décolère pas, la mère repousse l'un d'eux pour l'empêcher d'aller plus loin.

Après ça, c'est elle qui se fait pousser, "je suis tombée. Après, ils m'ont marché dessus, ils sont passés, ils étaient quinze, alors je ne pouvais rien faire. Ils sont montés, ils ont ouvert la porte de la loge, ils ont mis deux coups de poing dans le visage de mon mari, ils ont poussé mon fils donc il est tombé et il a tapé tout le visage sur la barre en fer du siège. Ils lui ont arraché les maillots, ils ont brûlé les maillots." Toujours selon la maman, cette fois dans Corse-Matin , les agresseurs ont craché sur la nourriture mise à disposition dans la loge avant de s'enfuir.

Des auteurs "interdits de stade à vie"

Rapidement, le club a condamné "avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! [...] D**ès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux." Le club qui rappelle dans un communiqué que le service de sécurité a pu mettre fin à l'agression et qu'au mois d'avril dernier, il a eu le "bonheur" de recevoir l’association "Des coccinelles rouges pour Thomas" au stade François-Coty. Parmi les enfants de cette association se trouvait le petit Kenzo.

Quelques heures après l'agression, le président de l'AC Ajaccio s'est aussi exprimé. "Nous avons des images, nous allons les remettre à la police, porter plainte en bonne et due forme. Nous prendrons des sanctions à notre niveau", précise Alain Orsoni qui ajoute que les "hooligans qui se sont livrés à cette agression seront interdits de stade à vie".

"Un condensé de tout ce qu'il ne faudrait jamais voir"

Stéphane Sbraggia, le maire d'Ajaccio, a lui réagi sur Twitter dimanche : "Mon total soutien au petit Kenzo et à ses parents, victimes d'une agression gratuite et scandaleuse hier au stade.". En plus de l'agression de Kenzo, un journaliste de France 3 a été agressé . Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Siméoni déplore ce week-end de violences, "ce qui s’est passé depuis deux jours, hors et dans les tribunes, en marge du match ACA-OM, est un condensé de tout ce qu’il ne faudrait jamais voir autour d’un terrain de football, en Corse comme ailleurs".

Le maire de Marseille, Benoît Payan n'a "pas de mot pour décrire cette scandaleuse agression. Force à toi Kenzo ainsi qu’à ta famille."

Sur BFMTV, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a déclaré qu'elle souhaitait "essayer d'échanger avec lui [Kenzo]" ce lundi matin.

Le procureur de la République d'Ajaccio a ouvert une enquête pour "violences en réunion" et qualifie cette agression "d'abjecte et d'inacceptable" chez nos collègues de France Bleu RCFM .