Deux millions d'euros de travaux : un appel aux dons lancé pour préserver le village d'Oradour-sur-Glane

La ministre de la Culture et la Fondation du Patrimoine ont lancé ce dimanche un appel aux dons pour préserver le village d'Oradour-sur-Glane . Le site, entretenu par l'État depuis 1946, a besoin de nouveaux travaux de consolidation et a donc décidé de faire appel au mécénat, afin de ne pas le laisser disparaître ainsi que le "message pacifiste et humaniste qu'il porte", rappelle la Fondation du Patrimoine.

"On a des murs qui menacent de s'effondrer"

L'entretien annuel des ruines du village, qui appartiennent à l'État, représente un budget "d'environ 300 000 euros par an", explique le maire d'Oradour-sur-Glane, Philippe Lacroix. Mais au vu des dégradations qui s'accélèrent, ce n'est plus "suffisant", selon lui. "On a des murs qui menacent de s'effondrer, une végétation qui commence à apparaître sur certaines façades". Si rien n'est fait, "il ne restera que quelques maisons qui seront visibles et le reste sera par terre", alerte l'élu.

Publicité

Pour sauver le village du néant et de l'oubli, il faut donc engager dans les prochains mois de gros travaux, pour préserver et restaurer les 10 hectares de ruines du site, mais aussi assurer la protection des objets (les carcasses de véhicules, le mobilier, les restes des commerces...). "Un premier besoin de financement est fixé à 2 millions d’euros", précise le communiqué de presse. Des premiers dons ont déjà été faits sur le site internet de la Fondation du Patrimoine. Selon Philippe Lacroix, la mairie de Strasbourg a aussi "pris une délibération afin de verser 15 000 euros".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Village devenu martyr après le 10 juin 1944

Alors que les survivants de ce massacre ont aujourd'hui tous disparus, les ruines constituent le "moyen de faire vivre leur mémoire", insiste la Fondation du Patrimoine. "Chaque maison porte le souvenir d'une famille survivante ou disparue de ce drame. Pour éviter que l'histoire ne se reproduise, la préservation et la transmission de ce site emblématique nous concerne tous", écrit encore la Fondation.

C'est dans ce village, situé à une vingtaine de kilomètres de Limoges, que le 10 juin 1944, 643 personnes, dont 246 femmes et 207 enfants, ont été victime d'un massacre par la Waffen-SS. Oradour-sur-Glane est un "site qui représente tout ce qui a été la barbarie", assure le maire du village, Philippe Lacroix.