Deux mots manquaient dans le verdict : la Cour de cassation annule une condamnation à douze ans de réclusion

Les textes de loi sont ainsi faits que deux petits mots peuvent changer le cours de la justice. Il y a quelques jours, Pauline* apprend que son ex-beau-père, condamné en 2022 pour agressions sexuelles et viols sur sa sœur et elle ainsi que sur sa petite-fille, est sorti de détention. La Cour de cassation a annulé sa condamnation en appel à douze ans de réclusion, en raison de l'absence de deux mots dans la rédaction du verdict rendu par la cour d'assises de l'Hérault : alors que la loi oblige à préciser qu'un accusé est reconnu coupable "à la majorité de huit voix au moins", le texte ne contient que l'expression "à la majorité de huit voix". L'homme devra donc être rejugé.

"Énorme sentiment d'injustice"

"Je suis très, très en colère. J'ai un sentiment d'injustice qui est énorme pour nous. Ce sera toujours là, mais on pouvait commencer à tourner la page et là, ça nous retombe dessus et nous subissons encore une fois les faits", réagit la Toulousaine de 39 ans. D'autant qu'elle apprend "par hasard" que l'accusé a été remis en liberté. "Quand nous avons su cela, nous avons contacté notre avocat qui lui-même a contacté la Cour de cassation. Et c'est à ce moment-là qu'il a été prévenu qu'il y avait une décision qui avait été rendue au mois de mai".

Publicité

Condamné en première instance par les assises des Pyrénées-Orientales à dix ans de réclusion, puis à douze ans en appel par les assises de l'Hérault, l'accusé, âgé aujourd'hui de 70 ans, a bien été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles. Mais le secret du délibéré interdit de révéler le nombre de jurés qui ont tranché en ce sens.

Il est interdit de donner le nombre exact de personnes qui ont voté la culpabilité

"Pour déclarer quelqu'un coupable, on ne dit pas simplement 'il est coupable de', on doit répondre à différentes questions. Est-ce qu'il est coupable d'avoir commis telle infraction à tel moment contre telle personne ? Ensuite, on pose une deuxième question pour une première circonstance aggravante, une troisième question, pour une autre circonstance aggravante…", explique Me David Chaigneau, l'avocat du mis en cause.

"Dans ce dossier, il y avait seize des questions, et seize fois, il a été répondu 'oui'. Il a été déclaré coupable à la majorité de huit voix. Cela veut dire que quatre personnes l'ont déclaré innocent. Cela s'est joué à une voix près. Pour respecter le secret des délibérations, il est absolument interdit de donner le nombre précis de personnes qui ont voté pour ou contre une déclaration de culpabilité", poursuit l'avocat, soulignant que "la jurisprudence de la Cour de cassation est constante dans cette matière depuis des décennies". Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi, en somme.

"Deux mots oubliés qui piétinent des années de procédure"

Un argument difficile à entendre pour Pauline : " Je suis hors de moi quand j'entends ça. Parce que le droit, avant tout, c'est lui qui ne l'a pas respecté". "Ce dossier a été ouvert à l'information judiciaire à Perpignan en 2013, et les faits qui ont été subis par mes clientes s'étalent de 1998 jusqu'à 2010. Ces deux mots oubliés piétinent donc des années de procédure et des années de souffrance des parties civiles", analyse Florent de Saint-Julien, l'avocat de Pauline et sa sœur, jugeant la décision de la Cour de cassation "extrêmement restrictive et sévère". Aux yeux de l'avocat, il s'agit avant tout d'une erreur matérielle "qui aurait pu être rectifiée autrement que par une cassation de l'intégralité de la décision prononcée". "Répétée seize fois, ce n'est pas une simple erreur de plume", juge, pour sa part, Me Chaigneau, l'avocat de l'accusé.

Pauline et sa soeur espèrent maintenant obtenir rapidement la tenue d'un nouveau procès, afin de pouvoir enfin tourner la page, elles qui ont dû attendre trois ans l'audience en appel, en raison notamment du ralentissement de la justice pendant l'épidémie de Covid.

*Le prénom a été modifié