Deux policiers mis en examen, soupçonnés d'avoir remplacé des scellés de cocaïne par du plâtre

Une affaire qui fait tache, au sein de la police judiciaire. Et encore plus au sein de la prestigieuse brigade des stupéfiants de la PJ parisienne. Deux de ses membres, un brigadier et un capitaine, ont été mis en examen et incarcérés, a-t-on appris ce vendredi de source judiciaire : ils sont notamment soupçonnés d'avoir remplacé par du plâtre la cocaïne contenue dans des scellés.

L'échange a été découvert par hasard, en août 2021. Dans le cadre d'une instruction en cours, un juge demande à faire analyser la drogue contenue dans des scellés. Les analyses révèlent que la poudre blanche n'est autre que du plâtre. Une enquête est alors ouverte. Celle-ci a abouti, lundi 12 décembre, à l'interpellation de deux policiers de la brigade des stup', qui ont été placés en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Le binôme est-il bien à l'origine de cet échange ? Si oui, est-ce la seule fois ? Ce sont notamment les questions auxquelles devront répondre les enquêteurs.

Une source proche de l'enquête affirme à France Inter que ce n'est pas la sécurité des scellés qui est en cause. Celle-ci avait été totalement revue il y a quelques années. C'est donc avant la mise sous scellés que les deux produits auraient été substitués.

Mis en examen pour "détournement de scellés"

Les deux policiers sont donc désormais poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique, transport et détention de stupéfiants et détournement de scellés. L'un a été placé en détention provisoire. L'autre a demandé un débat différé devant le juge des libertés et de la détention sur son éventuel placement en détention provisoire et a été incarcéré dans l'attente.

La PJ parisienne a déjà connu un scandale retentissant en 2014 avec le vol de 50 kilos de cocaïne dans des scellés. Pour ces faits, un ancien policier a été condamné à 10 ans de prison, soit la peine maximale. S'il a toujours clamé son innocence, il n'a pas fait appel de sa condamnation. Quant à la marchandise, estimée à 2 millions d'euros, elle n'a jamais été retrouvée.