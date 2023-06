Bus incendiés, commissariats et mairies visés : bilan d'une nuit marquée par "de très nombreuses violences"

Pour la deuxième nuit consécutive, des scènes d'émeutes ont touché plusieurs villes de France dans la nuit de mercredi à jeudi, deux jours après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier. Invitée de France Inter ce jeudi matin, la porte-parole du ministère de l'Intérieur Camille Chaize parle "d'une nuit extrêmement intense avec de très nombreuses violences" et fait état de "plusieurs dizaines" d'atteintes à des bâtiments publics : "Des symboles de l'État mais aussi des services publics de proximité : polices municipales, mairies, collèges, écoles... [...] À Paris, il y a eu des tirs de mortiers contre la brigade qui s'occupe des sans-abris."

Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui se rendra dans la journée dans le Nord, a évoqué 150 interpellations au total en France, des "chiffres provisoires" selon Camille Chaize, qui pourraient donc augmenter. La porte-parole du ministère de l'Intérieur évoque également "plusieurs dizaines de policiers et gendarmes blessés" au cours de cette deuxième nuit de violences. Deux jours après la mort du jeune Nahel, la colère ne faiblit pas, et dépasse même largement la ville de Nanterre où s'est produit le drame, Camille Chaize parlant "d'une généralisation à certaines villes de province". Alors qu'il réunissait une cellule de crise ce matin, Emmanuel Macron a évoqué des "scènes de violence [...] injustifiables", estimant par ailleurs que "les prochaines heures doivent d'abord conduire au recueillement et au respect [...] Ensuite, la protection évidemment de tous les lieux et les institutions [...] Et puis la préparation des prochains jours pour que le calme complet puisse revenir."

Des mairies, des écoles et des commissariats pris pour cibles

Parmi les symboles de l'État attaqués au cours de cette nuit dans plusieurs villes de France, les mairies : bâtiments incendiés à Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) comme l'a constaté un reporter de France Inter sur place, à Mons-en-Baroeul (Nord) ou encore la mairie annexe du quartier du Châtelet à Rouen (Seine-Maritime). Rouen où un commissariat de quartier a également subi un incendie. De nombreux commissariats ont par ailleurs été les cibles de tirs de mortiers, comme à Elbeuf (Seine-Maritime), Plaisir et Trappes (Yvelines) Nice (Alpes-Maritimes) ou encore Compiègne (Oise).

À Asnières-sur-Seine, c'est le tribunal qui a subi un incendie. Dans ce département des Hauts-de-Seine, et particulièrement à Nanterre, la ville d'origine de Nahel, dans la cité Pablo Picasso, la nuit a été émaillée de plusieurs incendies. Dont un dans un centre Enedis, qui a ensuite touché une dizaine de véhicules d'intervention et quelques bureaux du site. Une rame de tram a été brûlée à Clamart, et du mobilier urbain a été incendié à Issy-les-Moulineaux, Meudon ou encore Boulogne-Billancourt.

En Meurthe-et-Moselle, la bibliothèque de Mont-Saint-Martin a été incendiée, l'école maternelle dégradée. À Amiens (Somme), dans le quartier d'Etouvie, une médiathèque en cours de construction a été incendiée, idem à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) où la médiathèque a subi un début d'incendie, et les voitures de la police municipale ont été brûlées.

Des tirs de mortier sur la prison de Fresnes

La situation a aussi été particulièrement tendue autour de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne). Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs personnes cagoulées attaquer le poste de garde à l'entrée du domaine sur lequel se trouve la prison. "Il y a eu effectivement des jets de mortiers, des incendies à proximité de cette maison d'arrêt", confirme la porte-parole du ministère de l'Intérieur sur France Inter, précisant "qu'il n'y a pas eu d'intrusion à l'intérieur de la prison et il n'y a pas eu d'évasion non plus. À aucun moment la maison d'arrêt n'a été mise en danger."

Voitures brûlées, magasins détruits

À Toulouse, Nancy, Belfort ou encore Chambéry, les pompiers ont dû intervenir des dizaines de fois pour maitriser des incendies de voitures et des feux de poubelles. Dans certaines villes, ce sont des magasins qui ont été pris pour cible : un restaurant McDonald's de Laval (Mayenne) est parti en fumée, quand à Wattrelos (Nord) c'est un magasin Lidl qui a été incendié.

Environ 2.000 policiers étaient mobilisés en Ile-de-France en prévision de cette nouvelle nuit très tendue, et certains ont été pris à partie par les manifestants. À Lille par exemple, les forces de l'ordre ont été caillassées. "On peut voir que des commissariats sont attaqués, des trams, des bus, des mairies", explique Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance sur France Inter. "La situation a été très compliquée, et les forces de l'ordre ont essayé de faire face sans aller à l'affrontement." Les autorités craignent maintenant une troisième nuit de violences d'affilée. Sur France Inter, Camille Chaize évoque la possibilité d'une plus forte présence policière ce vendredi soir : "Il va falloir aussi nous réadapter, peut-être faire venir davantage de forces mobiles en renfort."