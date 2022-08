Développement des énergies renouvelables : quelle place donner aux citoyens ?

Avec ses incendies, ses sécheresses... l'été 2022 sera-t-il celui de la prise de conscience de l'urgence climatique comme beaucoup le prédisent ?

Alors que l'on s'inquiète aussi d'une possible crise énergétique pour cet hiver – notamment à cause de la guerre en Ukraine et des difficultés d'approvisionnement en gaz –, le gouvernement annonce sa volonté de développer les énergies renouvelables, un secteur dans lequel la France accuse un important retard.

Un projet de loi vise à augmenter la part des énergies vertes en France et devrait faciliter l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires sur le territoire. Il serait notamment prévu d'alléger un temps les exigences environnementales imposées pour installer éoliennes et panneaux en nombre et de dédommager certains riverains s'ils acceptent près de chez eux ces sources d'énergies vertes.

Quelle place donner aux citoyens dans la décision d'installer des éoliennes ou des panneaux solaires ? Y a t-il suffisamment de temps et d'espace pour que les débats puissent avoir lieu ? Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public, invitée de l'émission Un Monde nouveau , a tenté de répondre à ces questions.

Quel cadre pour les débats ?

Comment faire en sorte que le débat ne tourne pas au pugilat ? C'est la mission délicate allouée à Chantal Jouanno, en charge d'organiser les concertations. L'ancienne secrétaire d’État à l’Écologie sous Nicolas Sarkozy, qu'elle avait quittée pour rejoindre l'UDI de Jean-Louis Borloo, est depuis 2018 présidente de la Commission nationale du débat public.

Au micro de Sonia Chironi, Chantal Jouanno s'est d'abord employée à décrire ce que fait l'instance qu'elle préside, finalement assez peu connue des Français : "garantir le droit de toutes les personnes qui vivent en France à être informées de l'existence de grands projets qui ont un impact sur l'environnement et surtout pouvoir en débattre... Est-ce qu'on fait ce projet, est-ce qu'on ne le fait pas ? Est-ce qu'on fait celui-ci ou un autre projet ? On est systématiquement et obligatoirement saisis de tous les grands projets de plus de 300 millions d'euros, donc les parcs éoliens en mer, les projets de réacteurs nucléaires, les autoroutes, les TGV... On a environ 150 débats publics ou concertations chaque année que l'on garantit vraiment. On veille à ce que tout soit sur la table et de ne pas écarter les paroles contestataires."

Pour cela, sont mis en place différents moyens pour recueillir cette parole des citoyens, comme des réunions publiques, des site Internet sur lesquels s'informer et voter, etc.

Quel calendrier ?

Le texte sur l'accélération des énergies renouvelables, avec des mesures d'urgence, sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée et au Parlement en octobre.

Chantal Jouanno explique la place du débat et le calendrier : "c'est un grand débat, mais qui vise la préparation d'une loi qui, elle, sera adoptée en juillet, qui sera la loi de programmation énergie-climat."

L'ancienne ministre précise l'agenda : "le gouvernement a pris l'initiative de présenter un projet de texte qui est le projet d'accélération des énergies renouvelables, qui est vraiment un projet tout à fait transitoire, avec des mesures dont certaines ne sont que pour deux ans, qui visent justement à essayer de débloquer des projets en cours. Pour celui-ci, nous [la Commission nationale du débat public] ne sommes pas saisis. Il va y avoir un débat au Parlement. Par contre, on est saisis de l'organisation d'un débat sur notre futur énergétique qui, lui, arrivera à peu près en même temps que la discussion au Parlement du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables [c'est-à-dire en octobre]."

Ces différentes échéances peuvent créer une certaine confusion dans l'esprit du public mais la rentrée va donc être chargée, non seulement en ce qui concerne les projets de lois mais aussi dans le débat public.

Des débats sur la manière de faire

Pour Chantal Jouanno, on n'entend plus vraiment les climato-sceptiques dans les débats, car tout le monde s'accorde désormais sur la nécessité d'une transition écologique et énergétique mais les questionnements portent plutôt sur la manière de procéder.

Elle prend l'exemple des parcs éoliens en mer car Emmanuel Macron a annoncé son intention d'en créer 50. Il faut mettre dans la balance l'aspect écologique, l'aspect touristique, ainsi que la protection de la biodiversité. Selon elle : "Il faut donner de la visibilité, de la planification. Identifions ensemble les zones où effectivement on a le moins d'enjeux en termes de biodiversité. Il ne faut pas se mentir, il y aura toujours des impacts. Nous identifions les zones où il y aura le moins d'impacts en termes de biodiversité, où il y aura du vent et où il n'y aura pas trop de conflits d'usage." Des compromis sont donc préconisés par l'ancienne ministre, désormais en charge d'organiser la bonne tenue des débats.

Selon la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) du gouvernement, l'objectif est également de réduire de 40% notre consommation d'énergie d'ici 2050. Et d'ici deux ans, il faudrait réduire de 10% notre consommation d'énergie. Un plan de sobriété sera présenté fin septembre.

