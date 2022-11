Développement personnel, naturopathes, formations en finance : les "gourous 2.0" inquiètent la Miviludes

Bain froid, jeûne et jus de carottes : à en croire les conseils donnés par ce "naturopathe" sur YouTube, Instagram et Facebook, la recette contre le Covid-19 est d'une simplicité désarmante. D'autant que, selon l'un de ses homologues, "formateur en développement personnel", l'épidémie serait le fruit d'un gigantesque complot visant à injecter un "gel nano-technologique" dans le but de contrôler les citoyens. À chaque fois, ces discours s'accompagnent de propositions de formations onéreuses et de mises en garde contre ceux qui ne partageraient pas le même état d'esprit.

Ces exemples, qui apparaissent dans le rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), rendu public ce mercredi 2 novembre, traduisent l'émergence de ce que l'organisme nomme les "gourous 2.0" : des manipulateurs isolés et autonomes surfant sur le contexte sanitaire. "La crise engendrée par le Covid-19 a déstabilisé de nombreuses personnes en perte de repères dans une société complexe, interconnectée où l'information côtoie la désinformation", analyse le rapport. L'organisme a reçu, en 2021, 4.200 saisines, soit une hausse de 33,6% par rapport à 2020. 744 de ces sollicitations concernaient des questions de santé. Un phénomène décrit comme prenant "des proportions inquiétantes", lié, entre autres, à la désertification médicale.

"Créer les conditions de l'isolement"

Dans les cas cités précédemment, les internautes se voient proposer des formations pour plusieurs centaines d'euros, afin, promettent leurs auteurs, d'accéder aux réelles solutions pour rester en bonne santé. Peu à peu, les membres de leur public renoncent à se soigner par la médecine traditionnelle, et se coupent de leur entourage. Or, souligne le rapport, "les pratiques non-conventionnelles deviennent sectaires lorsqu’elles essaient de faire adhérer le patient à une croyance, à un nouveau mode de pensée visant à l’exclure de toute forme de rationalité et à créer les conditions de son isolement". Un principe qui permet, autant que possible, de tracer une ligne entre libre-arbitre et emprise sectaire.

"L'enfermement a contribué à ce que les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux d'une part, et d'autre part, à ce qu'il y ait une recherche peut-être plus importante de formation en matière de bien-être, ce qui a sans doute ouvert la porte à des phénomènes nouveaux, à des vulnérabilités nouvelles", analyse Sonia Backès, secrétaire d'État à la Citoyenneté. Ces techniques de manipulation peuvent avoir des conséquences fatales, comme dans le cas de ce patient décédé après trois mois en réanimation : il avait suivi une formation facturée 1.500 euros dans laquelle il était conseillé de ne prendre aucune précaution vis-à-vis du virus. Ou de ce "naturopathe, dont au moins deux patients sont morts d'un cancer : il les invitait à soigner la maladie par le jeûne, les jus de légumes et les huiles essentielles.

Si les "multinationales de la spiritualité du type "Témoins de Jéhovah" ou "Scientologie" sont toujours d'actualité, la Miviludes souligne, dans son rapport, l'apparition de ce qu'elle appelle un phénomène "gazeux" : "Le groupe est bien là, mais il est mobile, changeant, impalpable. Ses membres y adhèrent ou se désolidarisent facilement", au gré des rencontres en ligne. D'où la difficulté de repérer les victimes, dont une grande partie demeure, de l'aveu même de la Mission interministérielle "totalement indécelables", d'autant plus que les "gourous 2.0" misent sur leur isolement. "Ces personnes sont intimement convaincues d’avoir été triées sur le volet par un meneur quasi-messianique et d’appartenir à une communauté unique et sélective. Elles seraient des privilégiées. Pour obtenir une guérison, un bien-être, voire un simple sentiment d’acceptation, elles taisent peu à peu leur individualité pour se fondre dans une relation de soumission absolue. Puisque le groupe se construit en opposition à l’ordre établi, sur la base de vérités alternatives, il est en rupture avec le reste du monde", décrit le rapport.

"Vente multi-niveaux"

Outre l'émergence de ces conseils sanitaires, le rapport de la Miviludes dit porter son attention sur la "vente multi-niveaux", objet de 86 saisines en 2021. Le principe consiste à recruter des vendeurs qui parrainent eux-mêmes de nouveaux revendeurs, contre une rémunération sur les ventes faites par leurs recrues. S'il n'est pas nouveau, ce phénomène inquiète par le public qu'il touche de plus en plus : des jeunes de 16 à 25 ans, "séduits par l’idée de devenir 'trader' pour leur propre compte et de s’enrichir en toute autonomie, notamment par les cryptomonnaies". Les "formateurs" proposent des cours en ligne, incitent les jeunes à investir leurs économies, renoncer à leurs études ou emploi, et conduisent peu à peu leur public à rompre avec leur entourage familial, allant jusqu'à proposer des "kits" d'expatriation.

La Miviludes cite ainsi l'exemple d'un "coach" qui propose des formations à la finance pour un tarif de 200 euros les quatre heures : "Les jeunes gens seraient invités à répertorier leurs ressources financières ou biens à vendre. Incités à garder le secret sur leurs activités, ils adopteraient un discours totalement étranger pour leurs proches mêlant théorie du complot, misogynie et posture anti-vaccins." L'homme ne s'arrête pas à l'éducation financière : une large part de ses conseils tourne également autour de la sexualité. "À titre d’illustration, il a mis en ligne un tuto 'Comment étrangler sa copine'", précise le rapport de la Miviludes.

"Nous constatons effectivement une évolution de la sensibilité des jeunes sur ces sujets, ce qui nous amène à nous poser la question de la construction d'une forme d'esprit critique. Il est vrai que les jeunes sont énormément sur les réseaux sociaux, c'est là qu'ils prennent l'information. Et il y a parfois une difficulté à faire la part des choses entre une information vérifiée et une qui n'est absolument pas vérifiée. Et donc on a finalement une capacité de rentrer chez les jeunes plus importante peut-être que chez les personnes plus âgées", déplore Sonia Backès.

Des assises dédiées à la lutte contre les phénomènes sectaires doivent se tenir lors du premier trimestre 2023, en lien avec les ministères de l’Éducation et de la Santé, afin de mettre en place une série de mesures permettant, notamment, de sensibiliser les plus jeunes aux risques d'emprise sectaires, et revoir le dispositif législatif.