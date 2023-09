"Devenir le traducteur de Salman Rushdie, c'est pas rien, quand même !"

Sur les couvertures des romans de Rushdie, son nom est mentionné en toutes lettres. C’est son vrai nom. Gérard Meudal : on lui a proposé de prendre un pseudo, il a refusé. Il n’a pas oublié pourtant le traducteur japonais de Rushdie assassiné en 1991. "Je n'avais pas l'impression de prendre de risque, véritablement. Dans ces années 2000, jusqu'à 2008, on avait peut-être le sentiment un peu inconscient que l'essentiel était passé. Rushdie lui-même, d'ailleurs, avait le sentiment qu'il avait échappé au pire."

À réécouter : Avec le traducteur français de Salman Rushdie Grand angle Écouter plus tard Lecture écouter 2 min

En 2008, donc, il est juste rempli de fierté : "L'idée qu'on vous propose de devenir le traducteur de Rushdie, c'est pas rien, quand même !"

Publicité

Sauf qu’au début, entre l’écrivain et son traducteur, ça ne se passe pas très bien, il y a comme de la défiance. Première rencontre : Rushdie, aimable mais froid, ne dit pas un mot du travail de son traducteur. Heureusement, le comédien Denis Podalydès est là : "Je ne sais pas comment il fait, il doit avoir un sixième sens : il a compris ce qui se passait, et il a décidé de piéger Rushdie. C'était à une fête du livre à Aix-en-Provence, Podalydès s'approche de moi, s'arrange pour que Rushdie soit juste à côté, et il dit "Oh, Gérard, ta traduction est formidable", et là, Rushdie était coincé, il a répondu que ma traduction "était très bien", même s'il a ajouté : "il y a certaines options que je n'aurais pas prises moi..." Ça l'a obligé à dire quelque chose !"

"Après l'attentat, j'ai continué de lui envoyer des mails"

Désormais, à chaque nouveau livre, Gérard Meudal sollicite Rushdie sur des points de traduction. C’est ainsi qu’entre eux, une amitié est née. Après l’attentat, "je n'avais pas le mail de sa femme, ni de ses enfants... Donc j'ai continué à lui envoyer des mails jusqu'à ce qu'il soit en mesure de répondre. Ça a été un immense soulagement quand il l'a fait, et en même temps, il l'a dit lui-même, il était moralement trop secoué pour se lancer dans un projet littéraire, quel qu'il soit. En revanche, ses occupations paralittéraires lui plaisaient énormément."

Gérard Meudal espère que ce drôle de couple littéraire durera encore longtemps.