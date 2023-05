Diamants, pintes, touristes : dix chiffres sur le couronnement de Charles III

C'est l'évènement royal de l'année. Huit mois après les funérailles de la reine Elizabeth II, les Britanniques s'apprêtent à couronner Charles III et son épouse Camilla samedi à l’abbaye de Westminster, à Londres. Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans la capitale.

Les trois jours de festivités s'annoncent moins grandioses et suivies que le jubilé de platine célébrant les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Mais ils seront quand même une excellente affaire pour les pubs, les restaurants, les hôtels et tout le secteur du tourisme.

Publicité

2.300 invités officiels à la cérémonie

Environ 2.300 personnes ont été triées sur le volet pour assister au couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster. C'est beaucoup moins que les 8.000 personnes présentes lors de celui de la reine Elizabeth II en 1953, le roi et la reine consort souhaitant un couronnement relativement sobre alors que les Britanniques sont durement frappés par l'inflation.

Outre les membres de la famille royale, de nombreux dirigeants étrangers seront présents, comme les présidents français Emmanuel Macron, l'allemand Frank-Walter Steinmeier ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Des têtes couronnées du monde entier sont aussi invitées, dont le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne et le prince Albert II de Monaco.

Aux-côtés des invités prestigieux, le roi a décidé d'inviter plusieurs centaines de personnes ayant œuvré pour leur communauté et 400 jeunes membres d'associations soutenues par la famille royale.

2.868 diamants sur la couronne

En quittant l'abbaye, Charles III portera la couronne impériale d'État, qui pèse un peu plus d'un kilo pour 31,5 centimètres de haut et est sertie de 2.868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 269 perles et quatre rubis.

La couronne impériale d'État reposait sur le cercueil d'Elizabeth II pour ses funérailles. © AFP - Gareth Fuller / POOL

Lors de la cérémonie, il se verra aussi poser sur la tête la couronne de Saint-Edouard, qui pèse plus de 2 kilos. Cette autre couronne, en or massif, est sertie de pierres semi-précieuses, notamment rubis, améthystes et saphirs, et garnie d'une toque de velours violet ourlée d'une bande d'hermine.

La reine consort Camilla portera, elle, la couronne de la reine Mary, la grand-mère d'Elizabeth II, qui est sertie de 2.200 diamants.

Le plus ancien vêtement porté par le roi date de 1821

Le plus ancien vêtement porté par Charles III lors de la cérémonie sera le manteau impérial, confectionné en 1821. La plupart des vêtements du roi ont en effet déjà été portés par ses ancêtres. Le manteau impérial descend jusqu'au sol et est porté par dessus la "supertunica", l'autre vêtement impressionnant du couronnement. Ce manteau est fait d'une étoffe d'or tissée avec des fils de couleur. Il est fermé au niveau de la poitrine par un fermoir en or représentant un aigle. Les motifs du manteau représentent des roses rouges, des chardons bleus, des trèfles verts, des fleurs de lys et des aigles. Il pèse entre trois et quatre kilos.

Plus d'1,4 milliard de livres dépensés

Les Britanniques et les touristes devraient dépenser plus d'1,4 milliard de livres (1,6 milliard d'euros), en souvenirs, restauration, logement, célébrations autour de l'événement, selon les chiffres du Center for Retail Research .

Si Londres attire les touristes tout au long de l'année, quelque 250.000 visiteurs étrangers supplémentaires pourraient y venir pour assister au couronnement, d'après le CRR. Des dizaines de milliers de personnes, Britanniques et touristes, sont ainsi attendues le long du trajet qu'effectueront en carrosse Charles et Camilla entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster. Quelques uns des plus grands fans des "royals" ont commencé à s'installer sur le Mall, la longue avenue qui part de Buckingham.

Des fans de la famille royale attendent déjà le long du Mall. © AFP - John Lamparski / NurPhoto

62 millions de pintes

Exceptionnellement, les pubs pourront fermer deux heures plus tard. De vendredi à dimanche, ils resteront ouverts jusqu’à 1h du matin. Ils espèrent ainsi faire couler 62 millions de pintes, pour un bonus de 136 millions d’euros par rapport à un week-end normal.

29.000 policiers mobilisés

Plus de 29.000 policiers, dont des renforts venus de tout le Royaume-Uni, sont mobilisés depuis le début de la semaine et jusqu'au lundi 8 mai. L'opération de sécurité appelée "Golden Orb" est "l'une des plus importantes" gérées par la police londonienne, a affirmé Ade Adelekan, un responsable de la police londonienne.

De nombreux policiers seront postés le long du cortège. D'autres seront chargés d'assurer la sécurité des VIP ou patrouilleront dans la foule pour repérer tout comportement anormal. Les agents pourront aussi utiliser "des technologies de reconnaissance faciale" afin de repérer "les personnes dont la présence poserait des problèmes de protection du public". Par ailleurs, des snipers seront postés sur les toits du centre de Londres.

Mardi, un homme a été arrêté après avoir jeté derrière les grilles du palais de Buckingham ce qui semble être des cartouches de fusil. En plus du risque terroriste, la police surveille de près les militants climatiques, nombreux ces derniers jours à Londres, ou anti-monarchie. Le groupe "Republic" a par exemple prévu une manifestation à Trafalgar Square et le long de la procession samedi matin.

7.000 soldats

Quelque 7.000 soldats prendront part à la procession entre Buckingham et l'abbaye de Westminster. Ce sera "un spectacle d'apparat glorieux", a promis Edward William Fitzalan-Howard, responsable de l'organisation du couronnement.

Comparé aux 29.000 membres des forces armées présentes en 1953, la procession du retour au palais de Buckingham sera moins imposante.

68 avions lors de parade aérienne

Soixante-huit avions de la Royal Air Force, de l'armée britannique et de la Royal Navy seront utilisés lors de la parade aérienne dans le ciel de Londres, indique la RAF . Elle aura lieu après la cérémonie et durera six minutes.

21 coups de canon

Une fois Charles couronnée, une salve de 21 coups de canon sera tirée à Londres mais aussi dans des pays du Commonwealth, comme en Australie ou au Canada. Dans ces pays membres du Commonwealth, des cérémonies ont également lieu en l'honneur du roi. L'opéra de Sydney sera par exemple illuminé et des performances artistiques auront lieu à Ottawa.

Ces 21 coups de canon avaient aussi été tirés au moment des funérailles de la reine, en septembre dernier.

20.000 personnes et Winnie l'Ourson au concert

Dimanche soir, 20.000 personnes, dont 10.000 Britanniques tirés au sort, assisteront au concert organisé sur la pelouse donnant sur le château de Windsor, à l'ouest de Londres. Katy Perry, Lionel Ritchie et le ténor Andrea Bocelli seront les têtes d'affiche. Tom Cruise et Winnie l'Ourson devraient aussi faire une apparition.