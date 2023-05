Discrimination : Goldman Sachs va verser 215 millions de dollars à 2800 femmes

Payer pour éviter un procès, c'est ce qu'a décidé de faire Goldman Sachs. Accusée de discrimination sexiste et de harcèlement, la banque américaine va verser 215 millions de dollars à 2800 employées et anciennes employées. Toutes ont occupé des postes d'associées et de vice-présidentes, à New York de juillet 2002 à fin mars 2023, et ailleurs aux Etats-Unis entre septembre 2004 et fin mars 2023, selon le communiqué commun publié par Goldman Sachs et les avocats des plaignantes.

Plainte déposée en 2010

Un procès en recours collectif contre la banque d'investissement devait s'ouvrir le 5 juin dans le cadre d'une action collective. Une plainte initiale avait été déposée contre Goldman Sachs en 2010.

Publicité

La société était accusée notamment de 75 cas de comportements inappropriés sur le lieu de travail (attouchements, commentaires déplacés, demande de relation sexuelle) ainsi que de discriminations salariales ou de refus de promotion à des employées au motif de leur sexe. Ces derniers mois, les avocats des plaignantes ont dénoncé une culture d'entreprise propice aux comportements sexistes et misogynes. "Goldman est au courant de ces problèmes et tolère les responsables qui se livrent à des stéréotypes de genre, du harcèlement sexuel et/ou du favoritisme de genre", écrivaient-ils par exemple fin septembre. Les faits qui seront jugés remontent à juillet 2002 et s'étalent sur près d'une décennie.

"Nous allons continuer de nous concentrer sur nos équipes"

Après l'annonce de l'accord trouvé cette semaine, "mon objectif dans cette affaire a toujours été de soutenir des femmes fortes à Wall Street", a réagi dans un communiqué l'une des plaignantes principales de l'action collective, Allison Gamba. "Après plus d'une décennie d'un contentieux vigoureux, les deux parties ont accepté de résoudre cette question. Nous allons continuer de nous concentrer sur nos équipes, nos clients et notre activité", a réagi Goldman Sachs dans le communiqué.