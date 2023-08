"Discrimination sexuelle" : une ancienne footballeuse de l'OL saisit la justice

"Ça me ronge mentalement et physiquement. Ça me manque". Près de six ans après son éphémère passage au centre de formation de l'Olympique lyonnais, Maryam* n'a toujours pas fait son deuil du football, son ancienne passion. Si elle se dit aujourd'hui "très heureuse" que le Coupe du Monde féminine ait un peu plus de visibilité qu'avant, elle suit la compétition de loin : "Je me mets à la place des joueuses qui y sont parce que certaines sont d'anciennes collègue à moi. Cela me fait bizarre et me fait un peu de peine, parce que j'aurais aimé y participer".

Repérée en 2015 par le club de foot lyonnais, Maryam intègre le centre de formation de l'OL deux ans plus tard, à l'âge de 15 ans. Très vite, l'adolescente repère une différence : "Les garçons qui étaient en classe avec moi avaient un contrat. Il y avait 'aspirant', 'stagiaire' ou même 'professionnel' alors que nous, les filles n'avions pas ça".

A la fin de la saison, la footballeuse est remerciée par, dit-elle, un simple coup de téléphone. Elle soupçonne le club de lui faire payer le fait d'avoir contribué à la révélation de possibles agressions sexuelles par un encadrant. Une enquête judiciaire est en cours, l'homme a, depuis, été mis en examen. L'Olympique lyonnais explique sa décision par les résultats sportifs de la jeune fille, jugés décevants à ses yeux, et ajoute qu'aucun engagement de durée avait été pris. Maryam, elle, s'étonne des frais engendrés pour ses allers-retours en train "si le club ne croyait pas" en elle et juge qu'il est impossible "d'évoluer sur une seule année".

"Vide juridique"

Mais l'affaire révèle surtout au grand public la différence de traitement entre les jeunes footballeuses et leurs homologues masculins : pas de convention de formation pour les premières, tandis que les seconds bénéficient de toutes les garanties d'encadrement nécessaire, tant pour leur évolution sportive que en ce qui concerne leur scolarité. "Avec tout ce que l'on fait pour le football féminin depuis des années, nous avons très mal vécu de nous retrouver attaquer sur ce terrain-là. Nous considérons être un centre de formation mixte, où garçons et filles s'entraînent régulièrement ensemble" analyse aujourd'hui, auprès de France Inter, Vincent Ponsot, le Directeur général du football à l'OL. Car, explique le club, aucune convention n'était alors prévue pour les filles au niveau de la Fédération française de football. Ce que le tribunal correctionnel de Lyon, saisi en vue de faire réintégrer Maryam à l'OL, a qualifié de "vide juridique", jugeant que le club n'avait "fait qu'appliquer stricto sensu les dispositions légales et réglementaires"

"Nous sommes dans une situation assez incroyable où l'Olympique Lyonnais considère qu'il est normal de discriminer les filles", juge, pour sa part, Slim Ben Achour, l'avocat de Maryam et sa famille*." Le club profitait de cette absence de cadre juridique pour rompre le contrat comme il le souhaitait, c'est à dire qu'il n'y avait pas de lettre recommandée, pas de délai. Le club n'a pas du tout satisfait aux obligations qui pesaient sur lui, c'est à dire de permettre sa réinscription dans des conditions favorables dans une école. Il ne lui a pas non plus permis de retrouver un club".

Arrêté ministériel

Si la situation est en train de changer - en juin dernier, la ministre des Sports a pris un arrêté afin que soient mis en place des accords encadrant le début de carrière des jeunes filles – la Défenseuse des Droits a, dans un avis rendu en janvier 2022, conclu à une discrimination sexuelle. "La Constitution, les traités fondateurs de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux" interdisent, écrit-elle, "qu'une telle différence de traitement fondée sur le sexe puisse exister".

Claire Hédon note, certes, que, au centre de formation de l'OL, "les conditions d'entraînement des femmes sont au même niveau que celles des hommes", mais ajoute qu'il "ne peut être admis qu'une mineure entrant au centre de formation géré par l'association OL se contente d'un 'engagement moral', selon les termes du club, la laissant sans garanties contractuelles relatives aux conditions dans lesquelles la jeune femme sera accueillie, protégée, éduquée, entrainée et accompagnée dans ses projets scolaires et professionnels"

"Etre courageuses"

Vincent Ponsot affirme que l'Olympique lyonnais demande "depuis longtemps" la mise en place de conventions et demande à "laisser du temps à la FFF", en l'occurrence celui de discuter avec les différentes instances représentatives pour la mise en place concrète des accords encadrant le début de carrière.

Maryam a, depuis, changé de voie, bouclant des études de comptabilité. Agée aujourd'hui de 21 ans, elle dit cependant vouloir continuer à "agir dans le football et changer les choses en bien" pour "aider les jeunes de plus tard à être courageuses" et dénoncer les faits liés à de la discrimination. "Ils m'ont coupée du foot mais ils ne vont pas me couper la parole", dit-elle. Son rendez-vous face à l'OL sur le terrain judiciaire est prévu le 27 septembre.

*Le prénom a été modifié