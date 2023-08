Dix ans après l'attaque au gaz sarin en Syrie, l’enquête pour crime contre l’humanité à Paris progresse

Il y a dix ans, le régime syrien lançait plusieurs attaques au gaz sarin dans les villes de Douma et d’Adras le 5 août puis dans les faubourgs de Damas le 21 août, faisant plus de 1.400 morts et des milliers de blessés. La moitié de ces victimes étaient des femmes et des enfants. Cette offensive qui semble avoir été orchestrée par le président Bachar el-Assad, avait été immédiatement portée à la connaissance du monde entier avec des images terribles relayées sur les réseaux sociaux. Huit ans plus tard, quatre ONG et cinq victimes de ces attaques ont porté plainte à Paris, et deux magistrats du pôle crimes de guerre/crimes contre l’humanité sont désormais en charge de cette lourde enquête internationale.

Des témoins du drame entendus

"Les investigations avancent de manière très satisfaisantes", se réjouissent Clémence Witt et Jeanne Sulzer, les avocates des victimes, dont une vingtaine ont déjà été auditionnées, comme les ONG Syrian Center for Media and Freedom of Expression, Open Society Institute, Civil Rights Defender et Mnemonic. Les juges d’instruction bénéficient bien entendu d'une documentation fournie sur ces attaques chimiques, mais aussi de témoignages directs provenant de sources ouvertes, témoins du drame et informateurs. Car les magistrats doivent établir tant la réalité des accusations portées contre le régime syrien que les conséquences de ces attaques sur les populations.

Publicité

Des procédures également ouvertes en Allemagne et en Suède

Pour enrichir et faciliter le recueil des éléments d’enquête, ils bénéficient également de l'appui précieux de l'IIIM, le Mécanisme International, Impartial et Indépendant sur la Syrie, une délégation de l'ONU en charge de conserver et d’analyser les informations et les preuves sur les crimes du régime de Bachar el-Assad depuis 2011. L’IIIM les met ainsi à disposition de tous les pays dans lesquels des enquêtes sont ouvertes.

Outre la France, l’Allemagne et la Suède ont également ouvert des procédures judiciaires sur ces attaques au gaz sarin du 21 août 2013, mais l’enquête française "est la plus avancée des trois", constatent les avocates. Clémence Witt et Jeanne Sulzer soulignent le courage de leurs clients, victimes des attaques chimiques, très impliquées dans la démarche judiciaire initiée à Paris, et qui espèrent parvenir jusqu’à un procès dans un délai de trois ou quatre ans.