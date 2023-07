Dix concerts de jeux vidéo qui prouvent que les fans de musique classique devraient s'y précipiter

"C'est un moyen génial pour des orchestres, pour des opéras, pour des salles de concerts, de toucher un nouveau public qu'ils ne pouvaient pas atteindre auparavant" , expliquait à France Inter le compositeur Jesper Kyd ("Assassin's Creed", "Hitman", "Borderlands"...), à l'occasion du concert "Assassin's Creed Symphony" en 2019. Des événements de ce genre ont relancé l'intérêt de plusieurs générations de joueurs pour la musique symphonique, et permis à de nombreux orchestres de jouer de nouvelles partitions : le monde du jeu vidéo est en effet un immense consommateur de musique, plus encore que l'industrie du cinéma.

À l'inverse, s'ils sont principalement organisés à destination des fans, les concerts tirés d'univers vidéoludiques ont aussi de quoi convaincre les amateurs de grande musique tout court. Petite sélection de concerts où les mélomanes ont toute leur place aux côtés des joueurs.

Publicité

"NieR", l'orchestre imaginaire

La billetterie pour le concert parisien de la tournée "NieR:Orchestra" ouvrira le lundi 24 juillet, mais les tickets devraient partir presque aussi rapidement que pour Taylor Swift, tant les fans français sont déjà sur les starting-blocks sur Twitter. Il faut dire que le programme est alléchant, un écrin de luxe pour les musiques composées par Keiichi Okabe, puisque le concert sera accompagné d'un récit inédit complétant l'histoire du jeu "NieR:Automata".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La bande originale des jeux de la série "NieR" est une expérience en soi, mélange d'instruments modernes et anciens, soutenus par des chants dans une langue imaginaire, mélange d'anglais, de japonais, de français, de gaélique et de portugais. Le tout porté par les voix envoûtantes des chanteuses Emi Evans et J'Nique Nicole. En voici un aperçu avec le sublime morceau "A Beautiful Song", tiré de "NieR:Automata".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : Nier Automata : spleen machine Blockbusters Écouter plus tard écouter 53 min

"Elden Ring", requiem pour un joueur

Autre concert marquant qui arrive au Palais des Congrès de Paris, celui autour des musiques du succès surprise de 2022 , "Elden Ring". Un jeu extrêmement difficile, mais où les morts répétées du joueur étaient rendues plus douces par l'incroyable direction artistique de son univers, et par ses musiques épiques, mélancoliques, et globalement sublimes. Illustration avec ces quelques extraits des enregistrements avec le Budapest Film Orchestra.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : L'indétrônable Elden Ring Blockbusters, le podcast Écouter plus tard écouter 1h 38

"Assassin's Creed", suite pour suites

La désormais mythique série de jeux d'aventure historiques a toujours misé beaucoup sur sa bande-son, confiée notamment au vétéran Jesper Kyd. Ce dernier a composé nombre de thèmes inoubliables, récemment mis en valeur dans une série de concerts "Assassin's Creed Symphony" en 2019, puis "Assassin's Creed Symphonic Adventure" actuellement en tournée . On peut notamment y entendre le mystérieux thème d'Ezio Auditore, le héros de "Assassin's Creed II", ici interprété par le WDR Funkhausorchester et le WDR Rundfunkchor, à la Philharmonie de Cologne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Final Fantasy", "Fithos Lusec Wecos Vinosec"

Autres compositions mémorables du jeu vidéo, celles de Nobuo Uematsu, principal auteur des musiques de cette vénérable saga entamée en 1987. Il n'y avait évidemment pas d'orchestres dans les jeux vidéo à cette époque, mais les thèmes imaginés par le Japonais ont largement été réarrangés ensuite, y compris par lui-même, notamment dans la série de concerts "Distant Worlds", passée par Paris en 2013. Écoutez le grandiose "Liberi Fatali", introduction du jeu vidéo "Final Fantasy VIII" sorti en 1999, et osez dire que vous n'avez pas des frissons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "Theatrhythm Final Bar Line", maximum orchestre La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 4 min

"The Legend of Zelda", des notes perdues dans le vent

Autre saga historiquement majeure dans le jeu vidéo, et autres musiques marquantes. La série des Zelda a toujours été riches de thèmes épiques se prêtant bien à des versions remaniées pour orchestre. Mais si l'on devait ne vous en proposer qu'un pour les découvrir, on choisirait l'une des musiques de "Breath of the Wild", l'épisode sorti en 2017, où les notes, discrètes mais omniprésentes, accompagnent tout en sobriété vos aventures. Le résultat sur scène est envoûtant (commencez par le thème d'ouverture à partir de 5'40" pour une immersion complète).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Xenoblade Chronicles", souffle orchestral

Vous cherchez quelque chose dans le même esprit, mais un peu plus grandiloquent ? "Xenoblade Chronicles" est là pour vous satisfaire. Dans ce jeu de rôles épique, la musique porte l'aventure à bout de bras, et mêle un quatuor à cordes traditionnel à des sonorités plus rock. Le résultat est hybride et bourré d'énergie. On vous recommande particulièrement le morceau "Gaur Plains" (composé par Yoko Shimomura, dont vous connaissez peut-être les compositions pour "Street Fighter II") à partir de 3'45" dans la vidéo ci-dessous. Ça réveille !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition", sur les épaules des géants La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 4 min

"The Witcher 3", berceuse assassine

Pour une expérience plus sombre, plongez dans l'univers du Sorceleur, Geralt de Riv, dont le monde médiéval-fantastique fait passer le Mordor pour Disneyland. La musique composée par Marcin Przybyłowicz fait des merveilles pour accompagner la quête pleine de noirceur de cet anti-héros, à l'image de cette berceuse détournée, portée ici par le Danish National Symphony Orchestra.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Notez qu'il existe aussi une (glaçante) version en français, élaborée par le Grissini Project et sa brillante soprano.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "The Witcher 3", la plume du sorceleur La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 4 min

"Skyrim", voix rugueuses et cordes sensibles

Pour une expérience plus nordique, direction la contrée de Bordeciel, avec le jeu de rôles culte "The Elder Scrolls: Skyrim". Les compositions de Jeremy Soule font ici des merveilles, et prennent toute leur dimension jouées par un orchestre bien réel. On vous laisse découvrir ou redécouvrir ici le thème principal du jeu interprété par le Landesjugendorchester de Brême (et son chœur de vikings en smokings). Et on vous met au défi de ne pas vous-même crier "DOHVAKIIN ! DOHVAKIIN !" avec eux après deux ou trois réécoutes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Castlevania", partition pour mordus

On revient à une série de jeux vidéo que les vétérans ont découvert dans les années 80 : "Castlevania" raconte la lutte ancestrale entre Dracula et la famille Belmont, condamnée à poursuivre le vampire génération après génération à chacune de ses résurrections. Pour l'épisode le plus abouti de la série, "Symphony of the Night", la compositrice Michiru Yamane a créé l'une des plus belles partitions de l'histoire du jeu vidéo (en toute simplicité), passant d'un style à l'autre avec une aisance déconcertante ( on a même consacré toute une chronique exclusivement à cette bande-son sur France Inter en 2018). On vous propose un avant-goût avec ce medley joué par l'orchestre symphonique du Sergipe (Brésile).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et pour une expérience plus longue, vous pouvez découvrir ici un concert intégral enregistré à Stockholm en 2010, l'un des tout premiers du genre, en présence de Michiru Yamane "herself" au piano (à partir de 53"40").

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : "Castlevania: Symphony of the Night", canines pointues et oreille musicale La faute aux jeux vidéo Écouter plus tard écouter 4 min

"Undertale", l'orchestre mégalomaniaque

Autre incroyable expérience scénique, celle du concert organisé en 2019 à Tokyo pour le cinquième anniversaire du jeu "Undertale". S'il ne paye pas de mine, il s'agit de l'un des jeux vidéo les plus célébrés de ces dernières années , mais surtout d'un incroyable réservoir à musiques marquantes, composées par le créateur du jeu Toby Fox. Pour célébrer cet anniversaire, l'orchestre de MUSIC Engine leur a faite prendre une toute autre dimension. Notez que dans cette vidéo, le concert commence réellement à partir de 45'45" . Et on vous recommande tout particulièrement le cultissime morceau "MEGALOVANIA" à partir de 2h54'31" avec son introduction timide qui devient vite une incroyable boule de feu musicale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise