Dix femmes et vingt-cinq enfants rapatriés du camp de prisonniers de Roj en Syrie

C’est le quatrième rapatriement par avion militaire français, avec à son bord, non seulement des enfants, mais aussi leurs mères, volontaires pour quitter le camp de Roj. C'est le quatrième vol en un an. Cela fait quasiment un an jour pour jour que la France applique ce qu’elle appelle sa nouvelle doctrine et que le gouvernement affiche une volonté de ramener les femmes de djihadistes détenues au Kurdistan syrien avec les enfants. Cette nuit, dix femmes étaient dans l’avion qui a atterri à Villacoublay et vingt-cinq enfants.

Les femmes rapatriées étaient volontaires

Les mères rapatriées sont âgées de 23 à 40 ans. Elles étaient toutes consentantes pour ce retour en France, tout en sachant qu’à l’atterrissage elles allaient, comme toutes les autres avant elles, être aussitôt interpellées puis jugées ultérieurement par la justice antiterroriste, et être immédiatement séparées de leurs enfants. Quasiment tous les mineurs ont été placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance ce matin, sous la protection d’un juge des enfants.

Les femmes rapatriées de Roj dans ce vol nocturne ont pour la majorité d’entre elles été placées en garde à vue ce matin. D’autres, qui étaient visées par un mandat d’arrêt, ont été immédiatement présentées à un juge d’instruction. Elles seront écrouées avant ce soir, en détention provisoire. Parmi leurs enfants, une adolescente de 17 ans a été placée en garde à vue, ce qui est rare.

Deux orphelines rapatriées parmi les 25 mineurs

Parmi les vingt-cinq mineurs ramenés en France cette nuit, il y a deux orphelines. Il s'agit de deux sœurs de 14 et 16 ans, qui avaient été emmenées en Syrie quand elles n’étaient encore que des fillettes. Elles ont vu leur mère et leurs frères mourir sous leurs yeux dans la bataille de Baghouz, en 2019. Depuis, leur avocate Marie Dosé demandait leur rapatriement, qui intervient donc au bout de quatre ans dans le camp de Roj, à errer derrière les barbelés. L’une de ces orphelines est blessée, l’autre très traumatisée.

Il reste toujours à Roj des dizaines d’autres enfants, prisonniers avec leurs mères. Ces dernières, au moins une cinquantaine, refusent radicalement de rentrer en France. La plupart très endoctrinées et rêvant encore du califat de Daech, comme les veuves Clain, les femmes de Fabien et Jean-Michel Clain, auteurs de la revendication des attentats du 13-Novembre. D’autres, plus modérées, ne veulent néanmoins pas se séparer de leurs enfants. Alors elles les maintiennent dans cette prison à ciel ouvert, sous des tentes de fortune, avec des odeurs de pétrole.

Me Dosé appelle à ne pas abandonner les enfants restés à Roj

Toute la question est de savoir comment faire revenir des femmes visées par des mandats d’arrêt ou de recherche, mais que l’on ne peut réellement contraindre, dans la zone du Rojava qui n’est pas un Etat. Me Dosé, très investie pour le retour des enfants, a fait condamner la France par la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Comité International des Droits de l'Enfant et le Comité contre la torture des Nations-Unies. Elle s’insurge aujourd’hui dans un communiqué contre cette opération, présentée "comme étant la dernière, et qui a conditionné le rapatriement de ces enfants à l'accord de leurs mères".

L'infatigable pénaliste parisienne estime que les nombreux enfants encore retenus sont "doublement victimes : du choix de leurs parents et de celui de la France". Elle appelle à "ne pas les abandonner et à les protéger du choix de leurs mères".