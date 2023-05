Dix fois où "The Legend of Zelda" a bousculé le monde du jeu vidéo

Un nouveau Zelda qui arrive, c'est toujours un peu le "retour du roi". L'histoire sans cesse réécrite de la princesse Zelda, du héros Link et du démoniaque Ganon est presque devenue un mythe contemporain. Et depuis son premier épisode en 1986, la série a régulièrement donné des leçons à toute l'industrie du jeu vidéo, inspirant des centaines d'héritiers.

Nintendo en joue : quand ce n'est pas un jeu Mario, c'est souvent un épisode de Zelda qui accompagne la sortie de ses consoles de jeux. La Switch a ainsi été lancée avec "Breath of the Wild", épisode encensé par la critique, qui avait été, là encore, une révolution en redéfinissant les bases des jeux en monde ouvert, un genre qui ronronnait depuis une dizaine d'années. Résultat : presque 30 millions d'exemplaires écoulés ; un propriétaire de Switch sur quatre possède le jeu.

En attendant sa suite, "Tears of the Kingdom", qui sort ce vendredi, petit tour d'horizon de dix petites et grandes révolutions permises par des jeux de la série.

"The Legend of Zelda" (1986, NES)

Les plus anciens s'en souviennent avec un mélange de rage et de frustration : dans les années 80, le concept de "sauvegarde" était encore balbutiant. Les jeux vidéo étaient souvent conçus pour se finir d'une traite, ou utilisaient des systèmes de codes laborieux à noter sur un coin de cahier pour pouvoir reprendre sa partie.

Mais pas "The Legend of Zelda". Dès le départ, le jeu a été conçu pour devoir être joué longuement, en plusieurs fois. Il a donc fallu développer un système de sauvegarde dans sa cartouche (à la couleur dorée caractéristique, comme pour marquer encore plus la différence avec les autres jeux vidéo de la console, tous gris), pour que la progression du joueur reste enregistré même une fois la console éteinte.

C'est à partir de cette nouvelle technologie que le jeu a été développé : la sauvegarde ouvrait de nouvelles possibilités, comme un monde plus vaste, ouvert, dans lequel le joueur est incité à explorer et pas seulement à aller d'un point à un autre. Une révolution fondamentale qui a ouvert le champs des possibles aux développeurs.

"A Link to the Past" (1991, Super Nintendo)

Troisième jeu de la série, cet épisode 16-bit apportait de nombreux éléments qui seront abondamment copiés par d'autres jeux vidéo ensuite : tout en reprenant la vue de dessus, la progression en monde ouvert, "A Link to the Past" adopte un style plus cinématographique, avec une introduction qui présente tout le contexte de l'histoire directement sur l'écran (et plus seulement dans le manuel du jeu), et de multiples interactions avec les personnages non-joueurs que l'on croisait.

L'idée est ici d'approfondir l'histoire en lui donnant plus de contexte : on en apprend beaucoup en dialoguant avec les personnages, et l'antogoniste du jeu, Ganon, a cette fois une histoire et un passé. Mais c'est au niveau du gameplay que cet épisode marque les esprits, avec l'apparition d'objets emblématiques (le grappin, le fait de pouvoir charger son épée pour donner des coups plus puissants) qui reviendront régulièrement dans la série. D'autres jeux reprendront allègrement ce concept d'objets permettant de nouveaux déplacements et étendant donc au fur et à mesure l'espace à explorer.

Enfin, c'est aussi le premier épisode où apparaissent les fameuses poules que l'on retrouvera dans presque toutes les suites du jeu. C'est peut-être un détail pour vous...

"Link's Awakening" (1993, Game Boy)

C'est le jeu qui a montré à tous les autres que l'on pouvait développer une aventure aussi gigantesque sur une console portable, à une époque où la Game Boy proposait des jeux plus limités que ses homologues sur consoles de salon "Link's Awakening" regorge de petites astuces pour contourner les limitations techniques : diviser le monde et les donjons en plusieurs écrans plus petits, permettre d'assigner rapidement aux touches de son choix les objets du jeu (la Game Boy ne disposant que de deux boutons, contre les 6 de la Super Nintendo).

Eiji Aonuma, qui développera "Ocarina of Time", cite souvent cet épisode comme décisif pour l'orientation prise ensuite par la série. "Link's Awakening" proposait notamment un scénario un peu plus sombre que les autres, avec une fin aussi mélancolique que marquante. De ce jeu, les développeurs ont appris une leçon : ce n'est pas le support qui compte, c'est ce qu'on a à y raconter.

"Ocarina of Time" (1998, Nintendo 64)

Il s'agit tout simplement de l'un des jeux vidéo les plus influents de tous les temps, souvent cité comme le meilleur jeu jamais créé (même si la nostalgie joue sans doute beaucoup dans ce choix). Avec "Ocarina of Time", la série bascule en 3D, une technologie encore peu maîtrisée à l'époque. Si l'avantage en termes d'immersion du joueur était immédiatement perceptible, il fallait aussi repenser la manière de jouer, qui se complexifiait considérablement avec l'arrivée de la 3e dimension, et donc d'un système de "caméra virtuelle".

"Ocarina of Time" apportait une réponse simple mais encore massivement utilisée aujourd'hui : la "visée Z", autrement dit le fait d'attribuer un bouton pour "verrouiller" la caméra sur un ennemi ou un détail important. Anodin à première vue, ce système a en fait révolutionné les jeux vidéo en 3D. Presque tous les jeux d'action ou d'aventure actuels proposent un concept similaire.

"Oracle of Ages" / "Oracle of Seasons" (2001, Game Boy Color)

Ces deux épisodes avaient pour originalité d'être interconnectés, et d'utiliser une technologie existante (le câble Link typique de la Game Boy, qui permettait de relier deux consoles entre elles, notamment pour jouer ensemble) pour modifier la manière de jouer. Après avoir fini l'un des deux jeux, le joueur obtenait un code à entrer dans le second pour commencer une partie transformée en véritable suite de l'histoire précédente, avec une intrigue, des objets et des rebondissements légèrement différents. Mais aussi des éléments supplémentaires et la "vraie fin" des deux jeux, impliquant la princesse Zelda, absente d'une partie "normale".

Le joueur était aussi incité à retourner au premier jeu pour y importer des objets obtenus dans le second, et réciproquement. Ou tout simplement à faire des échanges d'objets avec un autre joueur (comme le faisait déjà la série "Pokémon").

Séparément, les deux jeux imaginaient aussi des éléments de gameplay repris depuis par d'autres jeux, comme le fait que les décors et les éléments changent selon les saisons ("Oracle of Seasons", où un endroit inaccessible en hiver devient accessible en été) ou selon l'époque ("Oracle of Ages", où ce qui est fait dans le passé a des conséquences sur le présent).

"The Wind Waker" (2002, GameCube)

C'est un jeu qui a bousculé la conception artistique des jeux vidéo. À sa sortie en 2002, il fait en effet polémique par son aspect visuel : alors que s'est engagée une course à la puissance et aux graphismes de plus en plus réalistes, en particulier chez les concurrents Sony et Microsoft, Nintendo mise sur un aspect cartoon très tranché, éloigné même des précédents épisodes de Zelda en 3D.

Ce style sera finalement abandonné au profit d'un retour à un aspect visuel plus sombre (avec "Twilight Princess"), mais le temps a finalement rendu justice à "Wind Waker" : sur le long terme, il vieillit beaucoup mieux que d'autres jeux de son époque, grâce justement à sa direction artistique très particulière. Le fait de choisir volontairement un aspect visuel bien particulier, plutôt que de miser sur "le maximum de ce que peut faire la technologie de l'époque", a conféré au jeu une patte bien reconnaissable, et devient reconnu comme un élément fort de la personnalité d'un jeu.

"Four Swords Adventures" (2005, GameCube)

On est moins ici sur une révolution que sur une expérience intéressante. Avec cet épisode, Nintendo tente de convertir sa série de jeux très solitaires en expérience multijoueurs. Chaque joueur pouvait brancher sa console portable Game Boy Advance à la GameCube, afin de jouer jusqu'à quatre personnages en simultané. Cela permettait de jouer à quatre devant la télé... Mais aussi de pouvoir jouer sur l'écran de sa propre Game Boy Advance : un personnage pouvait ainsi choisir d'entrer dans une grotte, qui ne s'affichait que sur son écran, tandis que les autres poursuivent le jeu sur la télé.

Amusant mais très contraignant, le concept retournera finalement dans les cartons de Nintendo après ce jeu.

"Phantom Hourglass" (2007, Nintendo DS)

C'est une autre révolution que l'on doit à Nintendo : la DS, une console portable à double écran, dont l'un tactile. Même si vous n'y avez jamais joué, son influence se retrouve encore aujourd'hui, dans nos smartphones, où la plupart des jeux utilisent des idées d'utilisation de l'écran tactile tirées de jeux DS.

Pour son arrivée sur cette console étrange, la franchise Zelda a donc adapté son gameplay : plutôt que de contrôler Link avec la croix directionnelle en appuyant sur des boutons pour interagir avec l'environnement, presque tout passe ici par l'écran tactile. On dirige le héros en faisant glisser son stylet dans la bonne direction, on tapote simplement sur un ennemi pour l'attaquer, on trace directement à l'écran la solution d'une énigme ou l'itinéraire de son navire.

Un système de jeu un peu déroutant mais redoutablement efficace, repris depuis par de nombreux jeux d'action sur mobile.

"Ocarina of Time 3D" (2011, Nintendo 3DS)

Encore un cas qui relève plus de l'expérience que de la révolution absolue, mais qui reste intéressant et a eu sa petite influence sur le monde du jeu vidéo. Ce remake portable du premier épisode sorti sur Nintendo 64 propose deux nouveautés majeures : une refonte graphique, avec l'intégration du fameux mode "3D sans écran" qui donnait un effet de profondeur impressionnant (mais plus ou moins efficace selon les yeux) ; mais surtout des ajustements de gameplay bienvenus.

Ainsi, le système de visée à l'arc ou au grappin ne se fait plus via un joystick (assez peu précis et lent) mais en bougeant la console elle-même. Bien plus naturel et donc bien plus efficace, ce qui rendait certains passages difficiles du jeu original bien plus agréables à jouer (viser tout en montant à cheval, par exemple).

L'idée se retrouve encore parfois sur des jeux récents. Sur mobile par exemple, le gyroscope intégré à la plupart des smartphones actuels permet ce genre d'astuces de gameplay. Les manettes des consoles actuelles intègrent également des technologies similaires qui peuvent permettre d'avoir une visée plus précises sur des jeux de tir, par exemple.

"Breath of the Wild" (2017, Wii U / Switch)

Après une série d'épisodes en 3D agréables à jouer mais parfois un peu redondants, Eiji Aonuma décide de tout reprendre à zéro pour "Breath of the Wild", l'épisode sorti sur l'éphémère Wii U et surtout sur l'énorme succès qu'est la Switch. Et dans un sens, il revient aussi pour la première fois aux bases du premier épisode : plonger le joueur dans un vaste monde à explorer comme il le souhaite, sans vraiment être guidé. Bref, l'inciter à se perdre pour profiter pleinement de l'expérience.

Et c'est une immense réussite : en offrant au joueur un gigantesque monde à explorer, où tout ce que l'on voit à l'horizon peut être atteint, et en lui laissant une liberté maximale (finis les donjons passages obligés pour trouver tel ou tel objet nécessaire à la progression, le joueur peut explorer l'univers à sa guise), "Breath of the Wild" a non seulement offert un coup de fouet magistral à la série, mais aussi redéfini ce que doit être un monde ouvert.

Il a aussi redéfini, comme beaucoup d'épisodes précédents, le niveau d'exigence des joueurs. Difficile en effet de revenir à un jeu du genre trop balisé et contraignant lorsqu'on a goûté à une telle liberté. Reste à savoir si sa suite, "Tears of the Kingdom", sera elle-même à la hauteur de cette exigence nouvelle, que ses créateurs ont eux-mêmes provoquée...