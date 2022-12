Dix jeux vidéo de 2022 auxquels vous n'avez sans doute pas joué (et pourquoi vous devriez le faire)

"Immortality", le plus bel hommage du jeu vidéo au cinéma

C'est notre jeu préféré de cette année, et le jeu parfait à offrir à quelqu'un... qui ne joue pas aux jeux vidéo. "Immortality" propose une plongée cinéphile (de plus en plus remuante et oppressante) dans les films d'une actrice imaginaire, Marissa Marcel, mystérieusement disparue à la fin des années 90. Vous avez en votre possession toutes les bobines de ces trois films jamais achevés, et vous allez devoir sauter de scène en scène pour essayer de découvrir ce qui est arrivé à la jeune femme... Et bien plus encore. Une enquête haletante dont on sort un peu étourdi, mais bluffé.

🎮 Disponible sur PC, Mac et Xbox et en version mobile sur Netflix

"Stray", aventure féline au poil

Vous avez toujours rêvé d'être un petit chat mignon et d'aider de gentils robots ? "Stray" est fait pour vous. Dans une mégalopole abandonnée par les humains, mais peuplée d'androïdes un peu perdus, vous allez incarner un félin agile et joueur qui tente de retrouver les siens. Un jeu qui fonctionne parfaitement dans ses phases d'aventure et d'exploration, un peu moins sur les phases d'action, mais qui a une vraie patte, une identité très attachante devant laquelle vous allez passer quelques belles heures à ronronner.

🎮 Disponible sur PC et PlayStation

"Cult of the Lamb", vaudou comme un agneau

Vous avez toujours rêvé d'être un petit mouton mignon et... de fonder un culte satanique ? "Cult of the Lamb" est fait pour vous (et vous êtes un peu bizarre). Un jeu intrigant qui tient toutes ses promesses : il développe un univers franchement original, aussi sombre que drôle, qu'on prend beaucoup de plaisir à parcourir manette en main. Les phases d'action sont un régal et l'aspect gestion est particulièrement malin. Gloire au Vénérable Agneau !

🎮 Disponible sur PC, Mac, Switch, PlayStation et Xbox

"Vampire Survivors", juste... une... dernière... partie...

C'est un peu le jeu que personne n'avait vu venir, et c'est pourtant l'un de ceux les plus vendus et les plus joués de l'année. Proposé à un peu plus de 2 euros pendant sa phase de test (la version finale coûte 5 euros), il s'est écoulé comme des petits pains, grâce à son concept simple et addictif : dans la peau d'un chasseur de vampires, vous devez survivre à des vagues d'ennemis de plus en plus nombreux et puissants, jusqu'à votre (presque) inévitable trépas. Cerise sur le gâteau, le jeu est depuis peu disponible gratuitement en version Android et iOS. Le jeu de métro parfait.

🎮 Disponible sur PC, Mac, Xbox, Android et iOS

"The Stanley Parable Ultra Deluxe", le jeu qui se moque du jeu

Dans ce jeu, vous incarnez Stanley. Enfin, pas toujours. Et vous devrez... hé bien... ça dépend. Parfois, passer une porte. Parfois non. Sortir de votre bureau. Si vous voulez. Mais peut-être n'avez-vous pas le choix. Ou peut-être que si... Bref, vous l'aurez compris, il est presque impossible de résumer "The Stanley Parable", merveille d'humour absurde sortie il y a dix ans, et qui a fait cette année un retour remarqué en version "Ultra Deluxe". Pour comprendre, il faut y jouer. Sans doute.

🎮 Disponible sur PC, Mac, Switch, PlayStation et Xbox

"Metal : Hellsinger", quand la musique réveille les Enfers

Pensez à bien vous hydrater entre chaque niveau... Mais une fois la partie lancée, QUEL GROS KIF. "Metal : Hellsinger" est une des expériences les plus gratifiantes offertes par le jeu vidéo cette année, un véritable shot d'adrénaline qui ne vous lâche pas pour peu que vous soyez un peu client de musique metal. Si vous aimez "Doom", les grosses guitares et les chanteurs qui ont mangé des cailloux au petit-déjeuner, vous serez aux anges (ou aux démons).

🎮 Disponible sur PC, PlayStation et Xbox

"Tinykin", la grande aventure miniature

Hommage réussi à Pikmin et plus largement aux jeux de plateforme en 3D "à l'ancienne", "Tinykin" est la grosse bouffée d'air frais de cette rentrée. Vous y incarnez Milo, un jeune professeur excentrique à cheveux fluo et grosses lunettes, plongé dans une maison humaine tout ce qu'il y a de plus normal... Sauf que lui fait la taille d'une puce, et que des insectes fantasques ont colonisé toutes les pièces. Un jeu tout simple, mais qui colle le sourire du début à la fin.

🎮 Disponible sur PC, Switch, PlayStation et Xbox

"Evil West", l'art (subtil) de la grosse bagarre

Le monde se divise en deux catégories : les cow-boys qui gardent les vaches, et ceux qui tabassent des vampires au poing américain géant. "Evil West" propose d'incarner un fier représentant de la deuxième catégorie, membre de l'institut Rentier, un organisme pas franchement officiel fondé au début du XVIIIe siècle, et chargé d'éradiquer la menace vampire du territoire américain. Un simple jeu défouloir, certes, mais qui fait particulièrement bien son boulot, notamment grâce à son univers original entre far west et fantastique, et à une bonne dose de second degré un peu bourrin.

🎮 Disponible sur PC, PlayStation et Xbox

"Return to Monkey Island", des joueurs et des pirates

Ce n'est pas tous les jours qu'on voit arriver un nouvel épisode d' une série culte de jeux d'aventure entamée en 1990 , et qui semblait avoir disparu corps et biens depuis une bonne dizaine d'années. Surprise : "Return to Monkey Island" est pourtant bien sorti en septembre, sous la houlette du créateur du jeu original, Ron Gilbert. Un briscard du jeu vidéo qui en a encore sous la semelle, puisque non seulement il réussit à boucler la boucle entamée il y a plus de 30 ans, mais il le fait avec un jeu d'abord déstabilisant, puis vite profondément attachant. "Return to Monkey Island" explore autant son histoire de pirates que notre rapport à ses personnages et à notre propre nostalgie. Ça réchauffe le cœur comme un bon grog.

🎮 Disponible sur PC, Mac, Switch, PlayStation, Xbox

"The Excavation of Hob's Barrow", les pixels de l'angoisse

Vous aimez Lovecraft, Maupassant ou Poe ? Vous allez être en terrain très familier avec ce jeu d'aventure graphiquement minimaliste mais à l'ambiance merveilleusement angoissante. Dans les pas de l'archéologue Thomasina Bateman, invitée par une mystérieuse lettre à venir effectuer des fouilles dans les landes les plus perdues d'Angleterre, vous irez de mauvaises surprises et découvertes macabres. Un jeu prenant, bien mené, et subtilement féministe.

🎮 Disponible sur PC et Mac

► Pour découvrir d'autres jeux : notre chronique hebdomadaire "La Faute aux Jeux Vidéo"