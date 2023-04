Dix moments mémorables de l'Histoire du jeu vidéo qui nous feront regretter l'E3

Cette annulation inquiète d'autant plus que, contrairement aux annulations de 2020, 2021, et en partie 2022, elle n'est pas justifiée par la pandémie de Covid-19 mais bien par des raisons économiques. Les éditeurs de jeux vidéo et constructeurs de consoles ont en effet appris à se passer de l'E3 pour présenter leurs produits, et le coût de participation important a achevé de refroidir beaucoup d'entre eux.

Pourtant, l'E3 a été pendant plusieurs décennies l'événement incontournable du secteur, celui que les joueurs suivaient avec avidité, guettant les annonces et révélations, parfois devant un public (d'abord uniquement professionnel puis ouvert à tous) chauffé à blanc.

Alors en souvenir de ces grands moments qui ont marqué les joueurs, voici dix séquences où il s'est passé quelque chose de grandiose, d'inattendu ou d'étrange sur la scène du gigantesque salon américain.

Sony annonce le prix de la première PlayStation

Ça n'a l'air de rien, comme ça, mais cette annonce de 1995, lors du tout premier E3, a marqué à la fois l'Histoire du jeu vidéo et celle des salons de jeux vidéo. Le patron de l'époque de la branche américaine Sony monte lentement sur scène pour répondre aux questions sur la PlayStation, se plante devant le micro et lâche un unique mot, "299", avant de quitter la scène sous les applaudissements. La Saturn de Sega était alors annoncée à 399 dollars, soit 100 dollars de plus que sa concurrente. Elle ne s'en remettra pas, tandis que la PlayStation en est à sa cinquième version aujourd'hui.

"Metal Gear Solid 2" vient taquiner le cinéma

Après avoir enthousiasmé les amateurs de jeux vidéo sur PlayStation 1, le génial Hideo Kojima était très attendu pour sa suite sur PlayStation 2. Les fans n'ont pas été déçus : la bande-annonce révélée à l'E3 2000 n'avait rien à envier à celles du cinéma hollywoodien dont Kojima est friand, avec une mise en scène bluffante et des graphismes à tomber par terre pour l'époque.

Au total, presque 10 minutes de séquences qui mettaient l'eau à la bouche, de l'introduction très cinégénique sous une pluie battante au petit gag final typique du créateur japonais.

Shigeru Miyamoto dévoile "Zelda: Twilight Princess"

En 2004, Nintendo achève sa conférence avec une bande-annonce très attendue (selon la technique classique "une dernière chose avant de partir", consistant à garder la plus grosse annonce pour la fin). Le dernier épisode de la série Zelda sur Game Cube abandonne le style "cartoon" du précédent épisode et adopte des graphismes plus réalistes et impressionnants. Et surtout, la vidéo se conclut par une apparition de Shigeru Miyamoto, mythique créateur de la série, très content de son petit effet et lui-même flanqué de l'épée et du bouclier de Link, son héros.

La démo technique bluffante de "Half-Life 2"

Sur ce même E3 2004, un créateur de jeux moins connu à l'époque, le patron de Valve Gabe Newell, présente de manière plus discrète son prochain jeu vidéo, "Half-Life 2", suite d'un jeu de tir à la première personne déjà culte. Ce nouvel épisode est infiniment plus ambitieux : les spectateurs découvrent des images bien réelles du jeu, qui impressionne les spécialistes.

Tout est bien plus réaliste que chez les concurrents, et les professionnels sont bluffés par les interactions possibles avec les décors et les objets, jusqu'ici souvent figés. Pari gagné : le jeu sera un énorme succès critique et public à sa sortie, au point de plonger les fans dans une interminable attente d'un hypothétique troisième épisode, devenu l'une des plus grandes arlésiennes du jeu vidéo.

Les dirigeants de Nintendo jouent à la Wii sur scène

Le nom de code de la Wii, la console à reconnaissance de mouvements de Nintendo, était "Revolution", et ça n'était pas usurpé. Avec ses manettes permettant d'effectuer "physiquement" des actions dans le jeu, le constructeur japonais prenait tous ses concurrents de cours. Restait à convaincre les joueurs, et pour cela, quoi de mieux que de montrer directement, non seulement des images de jeux, mais la manière dont on y jouait ? Sur la scène de l'E3 2006, Reggie Fils-Aime (alors patron de Nintendo of America) propose à un journaliste de jouer au tennis avec lui, mais aussi Shigeru Miyamoto et Satoru Iwata ( le regretté patron du groupe Nintendo ).

La séquence ne ressemblait à rien de ce qu'on avait pu voir jusqu'ici à l'E3 ou même dans le jeu vidéo, mais elle a suffi à faire comprendre au monde en quelques secondes tout l'intérêt de cette nouvelle console.

"Final Fantasy VII" met fin à un running gag de plusieurs années

Sorti en 1997 sur la première PlayStation, "Final Fantasy VII" est sans doute l'un des jeux vidéo les plus aimés et respectés de l'Histoire. L'amour de ses fans est tel que régulièrement, ils réclamaient sans l'obtenir une version améliorée pour les consoles récentes. Et pendant plusieurs E3 d'affilée, une blague récurrente venait évoquer la possibilité d'une annonce surprise de ce remake... Jusqu'au salon de 2015, où Square Enix diffuse lors de la conférence de Sony la bande-annonce de "Final Fantasy VII Remake". Et si vous écoutez bien, vous pouvez constater que la majorité du public refuse d'y croire avant de voir apparaître fameux logo et le terme "remake".

D'ailleurs si l'on en croit la légende, même le réalisateur du jeu, Tetsuya Nomura (un personnage majeur de l'éditeur japonais), aurait découvert qu'il dirigeait le projet au moment de la diffusion de cette bande-annonce...

Sony se moque de son concurrent Microsoft

Lors de l'E3 2013, une polémique agite le monde du jeu vidéo : la nouvelle Xbox One, dernière console du constructeur Microsoft, comprendrait une fonction empêchant de prêter ou de revendre ses jeux. L'idée était de mettre à mal le marché du jeu vidéo d'occasion en obligeant les joueurs à activer leurs disques de jeu sur une console, rendant de fait impossible tout prêt, échange ou vente du jeu. Une idée finalement abandonnée... Mais qui a tout même permis au concurrent Sony de réaliser un joli coup de com.

Lors de sa conférence à l'E3, le constructeur japonais se permet en effet de taper sur son concurrent sans le nommer, en dévoilant sa propre politique sur le sujet. "La PlayStation 4 n'imposera aucune restriction sur l'usage de jeux d'occasion", lance le patron de Sony Computer Entertainment sous les applaudissements de la foule.

Infographie à l'appui, il appuie même encore plus là où ça fait mal, en détaillant "ce que les joueurs pourront faire avec leur jeu" : "L'échanger contre un autre jeu, le vendre à une autre personne, le prêter à un ami, ou le garder pour toujours." En gros, que des choses considérées comme tout à fait normales depuis des décennies, mais que Sony a simplement eu besoin de rappeler pour gagner sans effort la bataille de l'image (alors même que le constructeur japonais étudiait lui aussi à l'époque des idées similaires à celles de Microsoft).

Kratos apparaît et la foule s'emballe

En 2016, la série "God of War" a déjà son public fidèle , et son personnage principal Kratos, charismatique dieu de la guerre ivre de vengeance, leur manque cruellement. Pendant la conférence de presse de Sony, un orchestre lui rend hommage avec une reprise de l'un des thèmes de la série... Puis une mystérieuse bande-annonce où l'on voit un enfant visiblement dans un pays nordique. Il discute avec une énigmatique silhouette dont l'on n'entend que la voix caverneuse. Puis il s'avance, et c'est bien Kratos qui apparaît, vieilli, fatigué, et visiblement... père. Le public hurle sa joie et il a bien raison : ce nouvel épisode est souvent cité comme le meilleur jeu de la PlayStation 4.

Shigeru Miyamoto invité d'honneur du français Ubisoft

On le disait, Shigeru Miyamoto est une légende du jeu vidéo : le créateur des séries Mario, Zelda, Donkey Kong ou Pikmin est un personnage à part entière, l'un des plus respectés de la profession et des joueurs. Et jusqu'en 2017, il était associé uniquement à la production de jeux Nintendo. Or lors de cet E3, le patron d'Ubisoft accueille, visiblement très ému, le génie japonais sur sa scène.

Standing ovation et mini séance de jeu, faux pistolets laser à la main, pour présenter "Mario et la Lapins Crétins", première apparition du célèbre plombier en rouge dans un jeu "non-Nintendo", un très joli coup pour l'éditeur français. Miyamoto fait même pleurer le créateur du jeu, Davide Soliani (Ubisoft Milan) en le félicitant pour son travail. Bref, on ne serait pas étonné que la photo souvenir trône en bonne place sur le bureau du patron breton d'Ubisoft.

Keanu Reeves à couper le souffle

Très attendu au moment de l'E3 2019, le jeu des créateurs de "The Witcher 3" se dévoile alors dans une vidéo. Mais là où le public devient définitivement enthousiaste, c'est dans les dernières secondes : un mystérieux personnage apparaît à l'écran, retire ses lunettes de soleil, et l'on découvre le visage modélisé de Keanu Reeves... Qui débarque en version bien réelle sur la scène de l'E3.

Une apparition surprise qui fait hurler la foule... Dont un homme qui hurle "you're breathtaking" ("vous êtes magnifique"). Ce à quoi l'acteur répond du tac au tac "c'est vous qui êtes magnifiques !" La séquence devient immédiatement culte et virale, au point que même le jeu final contient un trophée "you're breathtaking".