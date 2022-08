Dix photos marquantes du dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev

C’est un nom que l’on apprenait dans les livres d’histoire, et qui pourtant était encore vivant. L’un des derniers grands hommes du XXe siècle est aujourd'hui mort : Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique est décédé mardi à l'âge de 91 ans en Russie. Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest au siècle dernier, Mikhaïl Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la politique tout en faisant régulièrement entendre sa voix, inquiet des nouvelles tensions avec Washington. L’homme de la fin de la Guerre froide a rencontré bon nombre de ses homologues à travers le monde, et quelques photos sont restées dans les mémoires. Nous en avons choisi dix.

1960 : ses débuts en politique

C’est la plus ancienne photo de lui disponible sur l’AFP. Prise au début des années 60, on y voit Mikhaïl Gorbatchev, alors jeune responsable de parti (troisième en partant de la droite), lors des commémoration de la révolution à Stavropol, la région dont il est originaire. Élu en septembre 1956 premier secrétaire et membre du Bureau du comité du PC de la ville de Stavropol, il prendra les rênes de cette région en 1970.

Mikhaïl Gorbatchev, lors des commémorations de la Révolution russe, au début des années 60. © AFP - Velengurin

1985 : la rencontre avec François Mitterrand et Jean-Paul II

Mikhaïl Gorbatchev est reçu par le président Français Gorbatchev à l’Élysée le 2 octobre 1985. C’est la première fois qu’il se rend dans un pays occidental, sept mois après son arrivée au pouvoir.

Mikhaïl Gorbatchev et François Mitterand à l'Elysée, en 1985. © AFP - *

Quelques mois plus tard, le 1er décembre 1989, deux ans après la chute du Mur de Berlin, Gorbatchev est au Vatican pour échanger avec le Pape Jean-Paul II. Pour la première fois, le chef de l’Église rencontre un leader communiste. Jean-Paul II avait, depuis son accession à la tête du Vatican en 1956, soutenu les opposants à l’Union Soviétique.

Mikhaïl Gorbatche avec le Pape au Vatican en 1985. © AFP - DERRICK CEYRAC

Novembre 1985 : sommet historique avec le président Reagan

Entre le 19 et 21 novembre 1985, Mikhaïl Gorbatchev se rend au sommet organisé à Genève et rencontre le président américain Ronald Reagan. C’est un premier pas vers la fin de la Guerre froide. 3.500 journalistes sont accrédités pour cette rencontre historique, qui avait pour thème la réduction de l'armement nucléaire entre les deux superpuissances de l'époque. "L'ambiance était détendue. Les gens étaient venus pour oublier la Guerre froide. Ils avaient chacun préparé leur petit numéro pour séduire le camp d'en face. En même temps, nous avions tous conscience que c'était un moment historique", se remémore l'ancien correspondant de l'AFP Didier Lapeyronie.

, Mikhaïl Gorbatchev rencontre le président américain Ronald Reagan en 1985. © AFP - David Hume Kennerly;

1989 : le "baiser de la mort" avec Honecker

Le 7 octobre 1989, avant de partir, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev embrasse le président est-allemand et président du parti communiste Erich Honecker lors de la célébration du 40e anniversaire de la création de la République démocratique allemande à Berlin Est. C’est le baiser de la mort. Le Russe a longtemps hésité avant de venir aux cérémonies. Les propos sont relatés par Paris Match : "Ce vieux fossile ne comprend rien", dit-il devant sa femme, Raïssa, et son conseiller, Iakovlev. Il fulmine : "J’ai plus de facilité à m’entretenir avec Helmut Kohl. Quand je pense que Honecker a fait bannir le terme “Perestroïka” de tous les documents soviétiques distribués en RDA !"

Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev embrasse le président est-allemand Honecker © AFP - dpa Picture-Alliance

1989 : visite près de Tchernobyl

Trois ans après la catastrophe nucléaire d’avril 1986 sur le site de Tchernobyl, le président Mikhaïl Gorbatchev va, pour la première fois, à la rencontre des salariés et responsable de la centrale nucléaire, accompagné de son épouse Raisa.

Mikhaïl Gorbatchev rencontre des salariés de la centrale de Tchernobyl. © AFP - V. SAMOKHOTSKY

1991 : Gorbatchev démissionne

L’Union soviétique se désintègre et Mikhaïl Gorbatchev décide de démissionner du poste de Président de l'U.R.S.S. Le 25 décembre 1991, à Moscou, quelques minutes avant son allocution à la télévision, il est en train de relire ses notes.

Mikhaïl Gorbatchev relit des notes, quelques minutes avant de s'exprimer à la télévision. © AFP - VITALY ARMAND

Quelques mois plus tôt, en août 1991, la poignée de main avec Boris Eltsine, le futur président réformateur de la Russie. © Getty - Sergei Guneyev

1996 : prix Nobel de la Paix

Le 5 juin 1991, Mikhaïl Gorbatchev prononce un discours après avoir reçu le prix Nobel de paix, à Oslo. "Un discours de vingt-quatre pages dans lequel il s'interroge sur les sens du mot "paix" et salue au passage la mémoire de Rajiv Gandhi : ‘L'idéal, c'est l'absence de violence’" écrit alors le correspondant du Monde. Ce prix Nobel récompense son rôle pour mettre fin à la guerre froide.

Lors de son discours à la tribune, après avoir reçu le prix Nobel de la paix. © Getty - Pascal J Le Segretain

2007 : égérie pour Louis Vuitton

La photo peut surprendre : un ancien dirigeant de l’Union Soviétique dans une publicité pour l’une des marques de luxe les plus prestigieuses de l’Occident. Mikhaïl Gorbatchev pose avec un sac Louis Vuitton, dans une voiture roulant le long du Mur de Berlin. Le cliché est réalisé par la photographe Annie Leibovitz.