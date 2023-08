Donald Trump inculpé pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020

Donald Trump avait déjà marqué l'histoire des présidents américains en étant le premier ancien locataire de la Maison Blanche à être inculpé dans une affaire au pénal. Il consolide désormais son record avec une troisième mise en accusation : mardi, le procureur spécial Jack Smith a inculpé Donald Trump pour "complot à l'encontre de l'État américain", pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, dans laquelle il affrontait Joe Biden.

"Malgré sa défaite, le prévenu était déterminé à rester au pouvoir : par conséquent, pendant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, le prévenu a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat, et qu'il avait en fait gagné", affirme l'acte de mise en accusation, qui assure que Trump savait que les mensonges qu'il proférait étaient des mensonges.

"Entrave à une fonction essentielle de l'État"

Selon le procureur, cette démarche a conduit à l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole à Washington, "un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine, encouragée par des mensonges (...) destinés à entraver une fonction essentielle de l'État américain, le processus par lequel la nation collecte, compte et certifie les résultats de l'élection présidentielle".

Il y a quelques jours, le 18 juillet dernier, Donald Trump avait indiqué qu'il avait reçu une lettre de Jack Smith l'informant de cette nouvelle enquête, et qu'il s'attendait à être inculpé. Traitant le procureur spécial de "cinglé", il avait affirmé que ces mises en accusation étaient une façon d'entraver sa campagne pour le nouveau mandat qu'il brigue, en 2024.

Trump toujours en tête pour l'investiture républicaine

C'est la troisième fois depuis le début de l'année que Donald Trump est mis en accusation dans une affaire pénale, après celle sur la gestion des documents confidentiels de la Maison Blanche et celle concernant les paiements suspects à l'ancienne actrice X Stormy Daniels . Mais celle-ci est la plus grave en termes d'accusations. Le procureur spécial Jack Smith a déclaré qu'il souhaitait un procès "sans délai" et a fixé une première audience au 3 août. Six autres personnes sont également inculpées dans la même affaire, mais leur nom n'est pas connu.

Pour autant, Donald Trump continue sa campagne pour l'investiture républicaine en vue de la présidentielle américaine de 2024. Et il est toujours nettement en tête dans les sondages, creusant même l'écart avec Ron DeSantis, son principal adversaire. Son ancien vice-président Mike Pence, qui lui fait aussi face dans la course à l'investiture, a déclaré : "N'importe qui se plaçant au-dessus de la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis". Joe Biden, quant à lui, n'a pas réagi à l'acte d'accusation.