Doublage, inspirations : YouTube se dope à l'intelligence artificielle

Le monde d'après. Depuis plusieurs mois, les internautes ont vu se multiplier les sites permettant, en toute simplicité, de générer ou de transformer de la vidéo grâce à des outils d'intelligence artificielle. Mais jusqu'à présent, ceux-ci sont isolés des grandes plateformes de publication. Jeudi, YouTube a annoncé l'arrivée, dans les semaines ou les mois à venir, de nouveaux outils pour les personnes qui publient des vidéos sur la plateforme, propriété de Google.

Fonds d'écran et conseils générés par l'IA

La première – et peut-être pour l'instant la plus "gadget" – de ces fonctions est le "dream screen", une IA générative de vidéos. Gadget, parce qu'elle ne permet pour l'instant que de créer des fonds qui serviront pour les "shorts", les vidéos courtes proposées par YouTube. En d'autres termes, il sera possible de taper une requête pour voir un fond d'écran animé correspondant à ce que l'on souhaite, et se filmer devant. YouTube n'a pas précisé si elle comptait étendre cette technologie à d'autres utilisations, qui pourraient s'avérer plus globales sur la plateforme. Ce "dream screen" est pour l'heure proposé à quelques utilisateurs et devrait être déployé petit à petit.

Publicité

Vient ensuite un champ de recherche au sein de la plateforme YouTube Studio, réservée aux créateurs et créatrices de contenu. Celui-ci devrait permettre "un brainstorming créatif basé sur l'IA". Concrètement, les vidéastes pourront taper une idée générique de vidéo, et se voir proposer des types de contenus, de sujets de vidéos, pour développer leur audience. Cette fonction, qui sera aussi déployée l'an prochain, promet même de recevoir des conseils basés "sur les centres d'intérêt de votre audience", c'est-à-dire de savoir ce que regardent les gens qui regardent vos vidéos, pour orienter vos choix éditoriaux.

Un doublage en plusieurs langues en un clic

Enfin – et surtout – YouTube se lance dans le doublage généré par IA. La fonction est nommée "Aloud", et permet en un clic de générer une piste sonore pour une vidéo dans une autre langue. Il ne s'agit pas (pour l'instant) de modifier la vidéo pour que les mouvements des lèvres correspondent au texte dans la langue traduite, mais un doublage automatique se positionnera en surimpression de la vidéo. YouTube a d'ores et déjà appliqué cette technologie sur une vidéo, la possibilité de changer de langue résidant la section "pistes audio" de l'onglet paramètres (la petite molette en bas à droite de la vidéo).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Seuls certains créateurs et créatrices ont pour l'heure accès à "Aloud", sous forme de test, et seulement dans deux langues, l'espagnol et le portugais, traduits depuis l'anglais. Mais à terme, le déploiement inclura "les langues européennes, l'hindi, l'indonésien et le japonais". En revanche, YouTube ne donne pas de date de lancement pour cette fonction et affirme : "Nous vous tiendrons informé de cette expansion en temps voulu".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Outre ces nouveautés, l'entreprise a annoncé l'arrivée de YouTube Create, une application mobile destinée à ceux et celles qui créent des vidéos sur leur mobile. Une application, lancée pour l'heure en beta sur Android (le système d'exploitation de Google) et accessible sur iOS début 2024, qui s'inscrit directement en opposition de CapCut, l'application de montage de TikTok, sur l'interface comme sur le format de vidéos disponible, essentiellement verticales – format que YouYube propose avec ses "Shorts".