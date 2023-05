Douglas, Ford, Depp, du faux sang et une chanson : Cannes 2023 en 10 images marquantes

Cannes sans moment de gêne, de polémique, de surprise ou de prestige, ce ne serait plus vraiment Cannes. Si les cinéphiles enchaînent les moments en salles obscures, le grand public voit surtout du festival son panel de stars plus ou moins bienvenues... Et certaines images marquantes.

Johnny Depp ovationné

Maïwenn et Johnny Depp sur les marches du festival de Cannes le 16 mai 2023 © AFP - Loic Venance

La première polémique, prévisible et attendue (voire espérée par les organisateurs ?), tournait autour du film de Maïwenn, réalisatrice de "Jeanne du Barry" (côté professionnel) et agresseuse de journalistes (sur son temps libre) , où elle donne la réplique à Johnny Depp, quelques mois après son retentissant procès face à son ex-femme Amber Heard, qui l'accuse de violences conjugales.

Une polémique qui n'a eu aucune conséquence sur la montée des marches du duo, et encore moins à l'intérieur : le public a offert à Johnny Depp une longue standing ovation.

Catherine Deneuve rend hommage à l'Ukraine

Catherine Deneuve accueillie par sa fille Chiara Mastroianni le 16 mai 2023 à Cannes © AFP - Valery Hache

Accueillie par sa fille Chiara Mastroianni, maîtresse de cérémonie de l'ouverture du festival, Catherine Deneuve a assuré "beaucoup penser à l'Ukraine" à ce moment. Elle a ensuite déclamé un poème de Lessia Oukraïnka , "L'Espérance", qui s'ouvre par ces mots : "Je n'ai plus ni bonheur ni liberté / Une seule espérance m'est restée / Revenir un jour dans ma belle Ukraine".

Ukraine : une militante s'asperge de faux sang

Une militante pro-Ukraine exfiltrée des marches du festival de Cannes le 21 mai 2023 © AFP - Christophe Simon

Si l'on n'imagine pas Catherine Deneuve se faire sortir de la salle pour son soutien à l'Ukraine, c'est en revanche ce qui est arrivé à cette militante vêtue d'une robe aux couleurs du pays. Avant la projection d'un film russe, elle a grimpé les marches avant de vider un pochon de faux sang sur elle, puis d'être rapidement exfiltrée par le service de sécurité.

Michael Douglas et Harrison Ford honorés

Michael Douglas et sa palme d'or d'honneur reçu à Cannes le 16 mai 2023 © AFP - Valery Hache

Dès la soirée d'ouverture, Michael Douglas a reçu une Palme d'or d'honneur, remise par Catherine Deneuve "herself", pour l'ensemble de sa carrière. Un prix dont l'acteur a assuré qu'il "le touchait énormément". "Ce festival a 76 ans, et moi j’en ai encore plus. D'ailleurs en voyant le résumé des films de ma carrière, je me demande comment j’ai pu durer", a plaisanté l'acteur de 78 ans.

Harrison Ford a lui aussi reçu une palme d'or d'honneur non annoncée, le 18 mai 2023 © AFP - Stefano RELLANDINI

Autre Palme d'or d'honneur, surprise celle-ci : celle remise à Harrison Ford , venu présenter le cinquième volet des aventures d'Indiana Jones hors compétition. L'acteur de 80 ans s'est dit "profondément touché par cette distinction".

Le grand retour de Martin Scorsese

Martin Scrosese à Cannes pour la présentation de son dernier film, le 21 mai 2023 © AFP - Patricia DE MELO MOREIRA

Bien entouré, avec Robert De Niro d'un côté et Leonardo Di Caprio de l'autre, Martin Scorsese a fait un retour très attendu à Cannes , avec "Killers of the Flower Moon", son dernier film présenté en avant-première et en compétition. Scorsese et Cannes, c'est une histoire d'amour qui remonte à 1976, avec sa Palme d'Or pour "Taxi Driver". Il avait également présidé le jury en 1998.

L'environnement s'invite aussi à Cannes

PLusieurs membres du collectif CUT, dont le réalisateur Cyril Dion, se sont rassemblés sur les marches pour alerter sur le changement climatique © AFP - Jacky Godard - Photo12

Le 22 mai, au cœur du festival, 400 professionnels du cinéma ont aussi lancé un manifeste nommé "CUT !" (Cinéma Uni pour la Transition), pour demander au monde du cinéma de se mobiliser pour accélérer la transition écologique. "Le cinéma est une industrie polluante et extractive", expliquent-ils. "Un tournage moyen émet autant de CO2 que trente-sept allers-retours Paris-New York."

Parmi les signataires, on trouve le réalisateur Cyril Dion, ou les comédiens Isabelle Adjani, Louis Garrel et Natalie Portman.

Grossophobie et insultes pour Lena Situations

Lena Mahfouf, alias Lena Situations, à Cannes le 22 mai 2023 © AFP - Daniele Cifalà / NurPhoto

L'influenceuse a été ciblée par de nombreux messages injurieux après sa montée des marches, tout comme l'actrice Anna Biolay. Vêtue d'une robe dessinée par la créatrice Vivienne Westwood en 1994, elle a subi un déchaînement de commentaires malveillants et en grande partie grossophobes sur les réseaux sociaux. Auxquels elle a choisi de répondre : "Depuis deux ans j’ai fait le choix de ne plus utiliser aucun filtre afin de montrer une image honnête […] Ce sentiment de ne pas être dans le bon corps est un sentiment nouveau", regrette-t-elle. Elle a également reçu de nombreuses marques de soutien.

Ken Loach, dernière ?

Ken Loach à Cannes le 27 mai 2023 © AFP - Christophe Simon

À 86 ans, Ken Loach a dit qu'il s'agit de son dernier film, le dernier à être projeté en compétition ce samedi. Toujours engagé et passionné par le récit des inégalités qui frappent les plus faibles, le cinéaste britannique évoque dans "The Old Oak" l'arrivée de réfugiés syriens dans un village anglais. Ken Loach est pour la quinzième (et donc, a priori, dernière) fois sélectionné à Cannes, où il a présenté 20 films au total dans sa carrière.

John C. Reilly, une chanson et un sprint

Président du jury "Un Certain Regard", l'acteur américain a offert un petit moment suspendu aux festivaliers ce vendredi soir. Alors que le lauréat du prix, le film "How To Have Sex" de Molly Manning Walker, vient d'être annoncé, sa réalisatrice britannique est aux abonnés absents. John C. Reilly décide alors de "meubler"... en poussant la chansonnette.

Ultime rebondissement : Molly Manning Walker arrive quelques secondes plus tard, en jogging, et fait un sprint final vers la scène pour recevoir son prix. Comme quoi, à Cannes, tout peut vraiment arriver.