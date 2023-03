Douze ans après un Stradivarius, un Guarnerius pourrait devenir le violon le plus cher du monde

Le grand public connaît bien les fameux violons Stradivarius, mais il connaît moins les Guarnerius, du nom de leur concepteur Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù, grand rival de Stradivari. Guarneri exerça effectivement à la même époque que Stradivari et fut lui aussi luthier à Crémone, en Italie, au XVIIIe siècle.

L'un de ces Guarnerius est vendu aux enchères à New York ce mercredi, avec une mise à prix de départ de dix millions de dollars. L'instrument pourrait battre des records et devenir le violon le plus cher au monde, détrônant le Stradivarius surnommé "Lady Blunt" cédé en juin 2011 pour 15,9 millions de dollars.

Ce Guarnerius est surnommé le "Baltique" car il a d'abord appartenu à une famille de négociants allemands qui avait des comptoirs le long de la mer Baltique.

Quatre fois plus de Stradivarius

"C'est un violon extrêmement rare", analyse Marie Turini-Viard, spécialiste de la maison de ventes Tarisio qui supervise la vente. "Cela fait bien 30 ans qu'on n'a pas mis en vente sur le marché un 'del Gesù' d'une telle qualité", poursuit l'experte, "l'instrument est en excellent état et l'intégralité du vernis est présente."

Ce Guarnerius est une rareté car il n'en existe que 150 exemplaires contre 600 Stradivarius, détaille Jean-Philippe Échard, conservateur du Musée de la musique à Paris et auteur de l'ouvrage Stradivarius et la lutherie de Crémone : "Guarneri est un luthier beaucoup moins connu qu'Antonio Stradivari mais qui a néanmoins construit des instruments tout aussi exceptionnels et la manière qu'il avait de sculpter le bois des violons était très particulière, très spontanée, on pourrait même dire qu'il est presque un peu négligent sur les finitions, un peu brutal même."

Capture d'écran du "Baltique" dont la mise aux enchères est organisée par la maison new-yorkaise Tarisio - Tarisio

Ce côté brut a donné aux Guarnerius une sonorité qui a beaucoup plu aux musiciens romantiques un brin torturés du XIXe siècle.

"Le Guarnerius va chercher dans les graves, dans les profondeurs", analyse la violoniste et concertiste Marina Chiche, également chroniqueuse sur France Inter, "le Stradivarius a des sonorités beaucoup plus directes, lumineuses tandis que le Guarnerius est beaucoup plus sombre et les deux ont chacun une mythologie, des interprètes célèbres, qui leur donnent une certaine coloration, une personnalité mais il est trop réducteur de dire que le Stradivarius est 'angélique' et le Guarnerius 'diabolique' !"

Marina Chiche a eu la chance de pouvoir tester le Stradivarius comme le Guarnerius lors d'expositions ou de prêts : "On se prend une claque, ce sont des instruments qui vous emmènent dans une autre dimension, on n'a pas envie de les rendre une fois qu'on les a eus entre les mains."

Les Guarnerius ont été rendus célèbres au XIXe siècle par le virtuose génois Niccolò Paganini, qui avait jeté son dévolu sur l'un des rares exemplaires. Marina Chiche rappelle que de nombreux solistes plus récents, comme Isaac Stern, ont eux aussi opté pour un Guarnerius : "Cela paraît fou de se dire qu'à l'époque de Paganini, les artistes avaient plusieurs instruments fabuleux dont des Stradivarius et des Guarnerius, aujourd'hui encore, la façon de concevoir un violon n'a pas beaucoup changé, ce sont les modèles du genre !"

