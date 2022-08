"Drag Race France" : pour la gagnante, Paloma, "être drag-queen, c’est comme un costume de super-héros"

Elle est venue avec sa couronne, celle de gagnante de Drag Race France, la première émission consacrée aux drag-queens en France , diffusée sur la plateforme France TV Slash . Au terme de huit épisodes, Hugo Bardin, alias Paloma, l’a emporté face à La Grande Dame et Soa de Muse. "Une drag-queen, c’est une porte-parole, raconte la Clermontoise, historiquement, c’était des porte-drapeaux pour la communauté dans les manifestations. Elles étaient là pour divertir tout en transmettant des messages importants. Au départ ce sont des personnages politiques."

Un personnage créé pour un film

Paloma, 31 ans, est venue habillée en drag, inspirée par Mylène Farmer. "Je suis une drag-queen assez cérébrale. Aujourd’hui, je m’autorise un peu de légèreté" reconnaît la trentenaire. "Paloma, c’est un personnage que j’ai écrit pour un film, que j’ai réalisé pendant le deuxième confinement. Je l’ai écrit, je l’ai joué, et c’est devenu ma vie. Au départ, c’est un accident, c’était une rencontre qui n’était pas prévue." Aujourd’hui, Paloma peut vivre de sa passion.

"Note drag nous permet de vivre des choses que l’on ne s’autoriserait pas à vivre en civil" ajoute-t-elle. "Il y a une folie, un lâcher prise. Le drag, c’est comme un costume de super-héros. Tout d’un coup, on est plus fort. Paloma m’a permis de réaliser tous les rêves que je ne pensais pas réaliser en Hugo."

Danser, chanter, savoir se maquiller...

Les drag sont des artistes complètes. Certaines savent tout faire. "C’est un métier de passion" résume Paloma : "Savoir se maquiller, avec un sens de la scène, un sens de la mode, savoir bouger, chanter, jouer la comédie. Le plaisir est lié à tout ça."

Paloma ne veut pas qualifier "Drag Race Frace" de téléréalité. "C’est une émission pour divertir, mais aussi pour éduquer, sur des sujets parfois difficiles". "On a eu des témoignages de personnes maltraitées, d’autres qui ont subi des violences. La Big Bertha parle de son cancer, Lolita de sa séropositivité. On est en avance sur beaucoup de choses en France, mais sur ces questions-là, on avait un petit train de retard."

La popularité du programme a étonné Paloma, chaque émission générant plusieurs milliers de réactions et commentaires sur les réseaux sociaux notamment : "On ne s’attendait pas à ce que ça dépasse nos frontières, et que cela devienne un phénomène national. Je ne m’attendais pas à recevoir autant de messages, comme des familles hétéronormés, avec des enfants, qui me disent qu’ils regardent le programme en famille."