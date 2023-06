"Droit aux vacances" : cinq infographies sur les Français qui ne partent pas en vacances

Dans une tribune publiée ce week-end dans le JDD , François Ruffin et cinq autres élus de la Nupes s'alarment du trop faible nombre de Français qui peuvent partir en vacances. Selon leurs chiffres, 40 % ne partiront pas en vacances d'été en 2023, 69 % parmi les bas revenus, 44 % parmi les ouvriers. Ils appellent à mettre en place "une politique publique des vacances en France", notamment en baissant les prix des transports, devenus prohibitifs pour beaucoup.

46% des Français ne partent pas en vacances

Car les Français ne peuvent pas tous partir en vacances, loin de là. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire des inégalités, ils étaient 46 % à ne pas être partis à l'été 2022, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2012 (si l'on excepte l'année 2021, où la crise du Covid avait tout bousculé : plus de la moitié des Français étaient restés chez eux).

63% des bas revenus ne partent pas en vacances

Une situation qui varie évidemment selon les revenus, comme le soulignent justement les députés de gauche. Ainsi, 63 % des Français touchant moins de 1285 euros net par mois (les bas revenus) ne sont pas partis en vacances l'année dernière. Contre seulement 28 % des plus hauts revenus (supérieurs à 2755 € par mois).

Ces disparités par revenus restent constantes au fil des années : en plus de 20 ans, elles n'ont quasiment pas changé, et les inégalités restent flagrantes entre les plus bas et les plus hauts revenus.

65 % des cadres supérieurs partent, contre 47 % des ouvriers

La profession joue aussi évidemment un rôle dans la capacité ou non à partir en vacances. Les emplois plus qualifiés (cadres supérieurs, professions intermédiaires, indépendants) partent plus facilement en vacances : 65 % des cadres supérieurs et des professions intermédiaires partent en vacances. Les moins qualifiés (employés, ouvriers) sont beaucoup moins nombreux à partir : 47 % des ouvriers, notamment. Deux tiers des Français qui restent au foyer ne partent pas en vacances.

Pas de vacances faute de finances, dans la moitié des cas

En toute logique, les raisons pour ne pas partir en vacances sont avant tout financières : 46 % des Français qui abandonnent l'idée le font car le voyage coûte trop cher. Les autres explications arrivent loin derrière : 16 % pour raisons de santé, 13 % par choix personnel, 9 % pour des raisons professionnelles, et 8 % pour raisons familiales.