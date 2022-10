Droit, outils, organisation : 10 propositions phares de Terra Nova pour un télétravail "gagnant-gagnant"

Avant la pandémie de Covid-19, moins de 3 % de la population active française télétravaillait. Ce taux a grimpé à 30 % avec le confinement. "Un virus a fait en quelques mois davantage pour la transition numérique et la transformation du travail dans les entreprises françaises que des années d'efforts conjugués des directeurs généraux, directeurs des systèmes d’information et directeurs des opérations", relève Terra Nova dans son rapport sur le télétravail publié ce vendredi .

Deux ans et demi après cette évolution à marche forcée, la laboratoire d'idées a décidé de "prendre du recul" sur le télétravail et son application en France. Avec son rapport, il entend poser les bases "de l'environnement de travail de demain" pour faire face de la meilleure des manières à cette mutation du travail, offrir "une solution gagnante à la fois pour les collaborateurs, pour les entreprises, pour la société et pour la planète".

Créer un droit opposable au télétravail

Dans son rapport, Terra Nova préconise "la création d'un droit effectif au télétravail opposable à l'employeur". À l'heure du "quiet quitting" ou "démission silencieuse" , qui consiste à réduire son implication au travail au strict minimum, à ne pas faire de zèle, Terra Nova recommande aux entreprises de sortir de "la culture du présentéisme, encore trop profondément ancrée dans notre pays ". Cela peut passer par des formations des employeurs pour lever les "idées fausses parfois fortement ancrées sur le télétravail".

Suivant ce raisonnement, Terra Nova propose de mettre en place par un accord national interprofessionnel "un socle annuel minimum fixé initialement à 24 jours par an" de travail à distance, "ainsi que des conditions d’exercice de ce forfait jours (délai de prévention notamment)". Cette disposition a été prise par exemple en Allemagne, note le rapport. "où a été instauré un droit au télétravail pour au moins 24 jours par an, si les tâches des salariés et les activités de l'entreprise le permettent" .

Toutefois, Terra Nova propose de donner aux employeurs le droit de préciser dans les contrats de travail une clause du type : "Dans le cadre du télétravail, le lieu d'exercice du travail au domicile du salarié ne peut se situer dans un lieu situé à plus de 3h de temps de déplacement du lieu de travail sur site."

Par ailleurs, à l'inverse, une direction d’entreprise qui imposerait 100 % de travail à distance (plus de quatre jours par semaine) "ne pourrait le faire sans un avis positif et écrit du médecin du travail suivi d’un avis motivé du CSE lorsqu’il existe ou d’un référendum d’entreprise".

Créer un "titre télétravail"

Terra Nova propose de créer un "titre télétravail", sur le modèle des tickets resto. L'idée est d'inciter "les entreprises à faciliter l’accès de leurs collaborateurs à des espaces de travail partagés et leur donner ainsi le choix du lieu de travail (sur site, dans un tiers-lieu ou à domicile)". Ce "titre télétravail" prendrait la forme d’une allocation forfaitaire à la charge de l’entreprise et du CSE et "permettrait de financer l’accès pour les salariés à un espace de coworking ou autre tiers-lieu de leur choix".

Éviter une fracture entre les salariés

Le rapport pointe aussi l'importance d'éviter une fracture entre les "cols bleus", souvent moins éligibles au télétravail, et les "cols blancs". Pour répondre à cette problématique, Terra Nova invite à redéfinir les postes mais aussi les tâches éligibles au travail à distance. Certains postes aujourd'hui identifiés comme non éligibles le sont en réalité partiellement, en fonction des différentes tâches qu'ils induisent.

Ainsi, d'après le ministère du Travail, 30 % seulement des métiers étaient identifiés comme télétravaillables en France lors du premier confinement. Mais en s'appuyant sur le travail de la start-up Boostrs, spécialisée dans la cartographie des compétences, Terra Nova estime que ce pourcentage s'élève à 62 %, si l'on part du principe qu'un "métier devient partiellement télétravaillable dès que 20 % au moins des compétences qu'il requiert le sont". Terra Nova invite donc à analyser chacune des tâches "pour examiner comment en optimiser l’organisation, peut-être en les regroupant sur une seule journée de travail en présentiel".

S'assurer d'avoir des outils numériques adaptés et des formations

Éviter une fracture entre les salariés passe aussi par une réévaluation des outils numériques à disposition des salariés pour s'assurer que chaque poste à des outils adaptés. Des outils qui ne doivent pas être à la charge des salariés. Cela doit aussi passer par une formation des salariés car "le manque de compétences informatiques de certains 'cols bleus' freine la dématérialisation de leurs tâches", indique le rapport de Terra Nova.

Enfin, le laboratoire d'idées recommande de "créer l’obligation pour les moyennes et grandes entreprises de consacrer un budget dédié à l’amélioration des conditions de travail pour les postes non éligibles" au travail à distance. L'idée est d'utiliser ce budget "pour les rendre au moins en partie éligible au télétravail, soit pour en réduire la pénibilité".

Rendre effectif le droit à la déconnexion

Toutefois, Terra Nova souligne l'importance du droit à la déconnexion, pour lequel il recommande qu'il soit annexé à chaque accord de télétravail, avec obligation de suivi par le CSE lors de la commission sur le télétravail. Il préconise aussi que chaque entreprise précise "les moyens concrets qu’elle entend mettre en œuvre pour rendre le droit à la déconnexion effectif".

Le laboratoire d'idées propose également d'inciter les entreprises "à responsabiliser les managers en introduisant des indicateurs de respect du droit à la déconnexion dans leur évaluation annuelle de performance" et de créer un label "pour valoriser les entreprises qui développent des pratiques respectueuses du droit à la déconnexion".

S'interroger sur les gains du télétravail en termes de sobriété énergétique

Le rapport de Terra Nova attire également l'attention sur plusieurs points. Il pointe les effets bénéfiques du télétravail sur la sobriété énergétique puisque cela réduit les trajets domicile-travail. Mais, son développement s'accompagne d'une multiplication du matériel informatique et de l'utilisation des outils numériques, un "suréquipement" qui "génère une empreinte significative et des nouveaux déchets numériques". Le télétravail implique également de chauffer chez soi en plus de l'entreprise. Par ailleurs, le développement du travail à distance donne la possibilité aux salariés de s'installer plus loin de leur lieu de travail ce qui génère des distances plus grandes lors des déplacements.

Terra Nova invite donc à bien organiser le travail à distance, en évitant le télétravail sur une demi-journée seulement et en développant les tiers lieux.

Veiller à ne pas exacerber les inégalité femmes-hommes

L'autre vigilance à avoir concerne les inégalités entre les femmes et les hommes. Les premières sont davantage adeptes du travail à distance, relève Terra Nova, ce qui peut présenter un risque dans leur évolution de travail. Le travail en présentiel avantage une certaine proximité entre les managers et les salariés, ce qui peut avoir une incidence pour les promotions, les augmentations salariales et l'accès à la formation. Terra Nova invite donc à veiller à ce que les opportunités soient "équitables entre télétravailleurs et salariés présents sur site".

Par ailleurs, les études réalisées durant le confinement ont montré que les mères de famille avaient davantage assumé la logistique des repas et la gestion des devoirs à la maison que les pères. "Renvoyer à la maison des femmes qui y font presque tout risque de ne pas être une grande avancée sociale si on ne progresse pas dans la résolution de ces difficultés", relève le rapport de Terra Nova. Il invite donc à "s'interroger sur la manière dont les entreprises et les collectivités locales peuvent contribuer à la garde des enfants dans des lieux collectifs".

Organiser des débats sur "le travail après la crise sanitaire"

Terra Nova recommande de mettre en place plus de concertations autour du travail à distance. Il est notamment question d'organiser au sein des entreprises "des réunions débat en petites équipes sur le thème 'le travail après la crise sanitaire'", de faire des enquêtes de satisfaction et d'instaurer des commissions de suivi.

Travailler sur une articulation entre travail en présentiel et télétravail

"Le travail hybride n'est pas un simple mélange et encore moins une juxtaposition du présentiel et du distanciel", met en garde Terra Nova. Le laboratoire d'idées invite donc à "éviter d’entretenir deux environnements de travail séparés, le présentiel et le distanciel" mais au contraire, à "travailler sur les interactions, les articulations entre eux".

Terra Nova invite par exemple les entreprises à instaurer "des moments formels (pauses en équipe, réunions hebdomadaires…) permettant de réunir physiquement l'ensemble des salariés en même temps, proposer des moments de synchronisation pour les équipes".

Sanctionner les entreprises en période de pandémie

Enfin, "dans les périodes de pandémie et après une période d’avertissement", Terra Nova propose de "mettre en place un dispositif d’amende administrative de 2000 euros par salarié volontaire non placé en télétravail afin de faire respecter le droit de ne pas être exposé à un agent pathogène dangereux quand cela est possible".