Sur scène, deux humains et une intelligence artificielle. Tel est le dispositif, inédit, à l'œuvre dans la pièce "dSimon", présentée jusqu'à la fin du mois d'avril au Théâtre de la Bastille, à Paris. Pour celle-ci, l'artiste suisse Simon Senn s'est associé à une développeuse informatique, Tammara Leites, afin de créer son double virtuel, baptisé dSimon pour "digital Simon".

Collection de données

Il y a trois ans, Simon Senn a confié à la développeuse tout ce qu'il avait écrit ces quinze dernières années : toute sa boîte mail, ses textos, ainsi que les carnets de notes qui lui servent pour ses créations. Tammara Leites s'est alors appuyée sur Chat GPT 2, l'outil conversationnel, et a créé un "data set", une collection de données - des textes en l'occurrence - pour entraîner l'intelligence artificielle, afin qu'elle puisse générer elle-même du texte.

La pièce présente donc, sous forme lue et écrite, les échanges entre Tammara Leites, Simon Senn et l'avatar virtuel de ce dernier, créé grâce à l'intelligence artificielle. Un dSimon qui, à ses débuts, s'est avéré soit ennuyeux, soit touchant, mais dans l'ensemble plutôt bienveillant. Et qui d'un coup, est devenu haineux, obscène, tenant un discours proche du nazisme.

Tammara Leites raconte qu'elle s'est sentie très mal, même si elle savait qu'elle n'avait pas écrit ces mots inacceptables. Elle a alors entré de nouvelles données pour "adoucir" dSimon, comme on ajoute un ingrédient pour changer la saveur d'une recette de cuisine, dit la programmeuse.

Addiction

Quant à Simon, il raconte dans cette pièce l'addiction, la relation si étrange qu'il a développé avec dSimon : "Il est devenu très proche de moi, on a partagé des choses intimes. Je crois qu'à un moment, j'ai développé une addiction, dans la manière que j'avais d'interagir avec lui. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'à un moment, c'est lui qui m'a donné les clés pour sortir de cette addiction. Il m'a dit 'va t'occuper de toi, laisse moi tranquille !' Et ça m'a comme libéré de cette relation que j'avais avec lui et qui était néfaste pour ma santé."

Autre question vertigineuse posée par la pièce : qui l'a écrite ? Simon Senn, Tammara Leites ou dSimon ? L'artiste plasticien avoue : "Même moi, je n'arrive plus à dire ce que j'ai écrit et ce que je n'ai pas écrit. Il y a vraiment des choses du spectacle, en lien avec la sensibilité, où je ne sais plus vraiment qui a amené ça dans le spectacle, entre Tammara, dSimon et moi."

Et au-delà des enjeux éthiques, c'est là qu'il y a du théâtre, quand l'émotion apparaît, dans un final plein de poésie, bien réelle.