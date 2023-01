"Du dopage numérique" : l'intelligence artificielle ChatGPT, une menace pour l'enseignement ?

Depuis une quinzaine de jours, Stéphane Bonvallet, enseignant universitaire, a observé quelques changements dans les dissertations qu'il corrige : "Sur une série de copies cette semaine", raconte-t-il, "j'ai retrouvé sept copies quasi-similaires et quand j'ai cuisiné une de mes étudiantes, elle m'a avoué avoir utilisé ChatGPT dans sa copie."

Ce qui lui a mis la puce à l'oreille : "Les réponses sont toujours traitées de la même manière, sont rédigées de la même manière, détaille ce professeur d'université. L'intelligence artificielle est en mesure, si on lui demande, de rajouter des expériences personnelles qui sont créés comme un scénario de film. Et là c'est pareil, vous avez toujours la petite anecdote qui a été créée sur mesure avec le petit côté émotionnel de l'anecdote. C'est toujours le même nombre de caractères, le même nombre de mots, avec la même notion d'émotion. Et vous avez aussi très peu de fautes d'orthographe, très peu de fautes de grammaire, ce qui correspond peu à la réalité."

Stéphane Bonvallet reconnaît que ChatGPT "est performant en termes rédactionnels, mais par rapport à nos référentiels pédagogiques, c'est toujours entre 50 et 60% de bonnes réponses seulement. Ce sont des réponses très génériques qui ne sont pas développées donc cela ne répond pas toujours à ce qu'on demande aux étudiants en termes d'items pédagogiques. Mais l'intelligence artificielle évolue en permanence. Les équipes de développeurs, même amateurs, la font évoluer avec des petits logiciels supplémentaires. Donc je pense qu'il y a quand même quelques inquiétudes à avoir", affirme-t-il.

Inclure des fautes d'orthographe

Au lycée aussi les enseignants s'interrogent, comme Justine, professeure de philosophie dans l'académie de Nantes. "On n'a encore rien repéré dans les copies", dit-elle. "En revanche, avec mes collègues, on a commencé à soumettre des sujets à l'application pour voir comment elle se débrouillait".

Et Justine est rassurée. "Pour ce qui est de ma matière, la philosophie", précise-t-elle, "c'est sûr que pour l'instant et vraiment pour l'instant, cela ne permet pas de tricher, et ce n'est pas encore capable de créer un vrai plan tel que pourrait le produire un élève. J'ai testé avec plusieurs sujets, notamment un sujet que j'avais soumis à mes élèves qui était : 'peut-on tout dire ?' Si on avait, nous, en tant qu'enseignants, ce plan à corriger, la note serait sans doute très, très basse car le plan ne correspond pas du tout aux attentes de l'exercice. Ce serait le plan d'un élève qui égrène, qui juxtapose des éléments sans aucune explication, sans aucune analyse."

Donc mauvaise note pour ChatGPT en philo mais attention, il progresse sans cesse ! Les utilisateurs peuvent même maintenant lui demander d'inclure des fautes d'orthographes pour ne pas être repérés.

"Dopage numérique"

Pour Justine, il faudra forcément trouver des garde-fous. "Ce n'est pas tout à fait nouveau", fait-elle remarquer, "dans le sens où dès qu'il y a un devoir maison ou si un élève a accès à un téléphone pendant un devoir, il peut avoir accès à internet donc cette question de la limite de l'utilisation d'internet, on la connaît depuis assez longtemps maintenant. C'est un problème auquel on est confrontés depuis longtemps. Que fait-on en cas de plagiat ? Il y a des logiciels qui permettent de détecter le plagiat. On peut retrouver les éléments de corrigés récupérés par l'élève. On peut détecter l'origine du texte et savoir s'il vient d'un élève ou pas. Avec ChatGPT, l'originalité, c'est le sur-mesure."

Justine a d'ailleurs prévu de parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle avec ses élèves quand elle abordera les chapitres sur le progrès ou l'éthique, dans le cadre de ses cours de philosophie. Stéphane Bonvalet voudrait aussi faire passer ce message à ses étudiants : "Je me mets un peu à leur place", confie-t-il. "On leur propose un outil qui est quand même relativement performant, même s'il est incomplet. L'humain a toujours cette tendance à aller vers des choses un peu plus facilitantes dans les apprentissages, donc je peux comprendre qu'ils utilisent cet outil-là. Mais dans tous les métiers, il y a une certaine éthique professionnelle à avoir, des savoirs pédagogiques à valider et ce n'est pas la bonne méthode. Je fais souvent le comparatif avec les sportifs de haut-niveau qui se dopent et où le résultat n'est pas le même à la sortie. Là, on peut parler de dopage numérique. Ce n'est pas bon."