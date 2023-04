Du Hellfest aux caisses de grève : HelloAsso, la plateforme gratuite devenue incontournable

On a beaucoup parlé de cette plateforme qui a hébergé plusieurs caisses de grèves destinées aux opposants à la réforme des retraites. HelloAsso est un site gratuit permettant au monde associatif de lever des fonds . La plateforme, fondée à Bègles (Gironde) en 2009, rencontre un franc succès car elle est passée d'un million d'euros collecté en 2013 à 30 millions en 2017. La petite start-up devenue grande a atteint le milliard d'euros le 31 mars dernier et vise les deux milliards d'ici 2025.

Les concepteurs de la plateforme entendaient simplifier la vie des associations, en leur proposant un système de paiement en ligne facile à utiliser et totalement gratuit. HelloAsso est multi-fonction : on peut à la fois y créer des cagnottes de financement participatif, y acheter ses places de concert ou régler sa cotisation pour adhérer à une association.

Publicité

"Les transactions financières et les paiements en ligne sont simples, rapides et sécurisés, c'était notre ambition dès le départ", précise Léa Thomassin, co-fondatrice d'HelloAsso, "l'idée, c'est vraiment de simplifier la vie des petites associations." Au 1er avril 2023, la plateforme recense 255.000 associations qui font appel à leurs services.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Ça nous fait gagner un temps fou"

Passer'elles, petite structure de quartier basée à Lille et dédiée à la danse, fait partie des associations conquises. Sa présidente, Aurélie Sabathé, également professeure de Zumba au sein de l'association, a entendu parler de la plateforme au moment du déconfinement : "C'était le moment où le nombre de participants aux cours était limité et ce système nous permettait de limiter les accès, ça nous a paru très utile et depuis on y est restés !"

Passer'elles dispense des cours de Yoga, de Zumba ou encore de Pilates à des sportives qui ont entre 14 et 77 ans "dans le but de créer du lien social et de faire se rencontrer des femmes d'horizons différents, venues des quatre coins de Lille", détaille Aurélie Sabathé.

L'association fonctionne quasi exclusivement avec des professeures bénévoles et propose des cours à dix euros la séance, réservables et payables via HelloAsso. "Nous sommes une petite association, avec peu de moyens et on avait besoin d'une solution de paiement en ligne sur laquelle on n'allait pas avoir de prélèvement de frais, alors cette plateforme nous fait gagner un temps fou et nous permet de visualiser combien de participantes seront présentes à nos cours", conclut Aurélie Sabathé, bénévole passionnée.

"Les gens voient que 100% de leurs dons vont aux grévistes"

HelloAsso a aussi les faveurs de plus grosses structures qui ont pignon sur rue. La plateforme accueille la billetterie du Hellfest, plus gros festival de Metal de France. Elle héberge également des cagnottes d'aide aux Ukrainiens ou encore des caisses de grève destinées aux opposants à la réforme des retraites. La caisse de solidarité créée par la CGT InfoCom a notamment fait parler d'elle, en levant près de quatre millions d'euros depuis janvier.

Romain Altman, coordinateur national de cette caisse, parle d'une plateforme vertueuse : "À l'origine, on fonctionnait avec Le Pot Commun mais on a dû dans l'urgence trouver une autre solution et HelloAsso nous a paru une solution éthique." La moitié des 47.000 dons reçus depuis janvier sur leur caisse ont été effectués via HelloAsso, soit 1,9 million d'euros, détaille Romain Altman : "Ce qui fonctionne, c'est qu'avec ce système sans prélèvement de commissions, les gens voient que 100% de leurs dons vont aux grévistes."

HelloAsso a scellé une quinzaine de partenariats avec des fédérations sportives et revendique parmi ses utilisateurs la moitié des clubs de basket français. "La plateforme dispose d'une charte et nos équipes vérifient scrupuleusement que les créations de chaque utilisateur et utilisatrice correspondent aux valeurs de cette charte", rappelle Léa Thomassin.

"HelloAsso ne fait pas du business avec une action solidaire"

Le modèle économique de la plateforme est plutôt inattendu. HelloAsso se rémunère grâce aux dons des contributeurs, un pari osé, mais réussi car le site mise avant tout sur la transparence, indique Léa Thomassin : "On se faisait traiter de fous au début, on nous disait 'personne ne va rien vous laisser' !" Aujourd'hui, un utilisateur sur deux choisit de faire un don au moment du paiement, comptabilise la co-fondatrice, "parce que que nous pensons qu'en nous adressant au meilleur des gens, ils nous donneront le meilleur d'eux-mêmes."

La communauté qui utilise HelloAsso a effectivement le sentiment de donner utilement, résume Léa Thomassin : "On explique énormément que les dons sont l'unique source de revenus d'HelloAsso, donc les gens savent où va leur argent et plus on explique le modèle, plus les personnes sont appétentes pour laisser cette contribution volontaire !"

Romain Altman confirme : "Les gens qui participent à nos cagnottes peuvent ensuite librement faire un don à HelloAsso et ce n'est pas un pourcentage imposé, contrairement à ce qu'on avait sur Le Pot Commun et on aime assez l'idée qu'on ne fasse pas du business avec une action solidaire, c'est pour ça que ça nous paraît un modèle plus vertueux !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Avec un paiement réalisé toutes les deux secondes, HelloAsso, qui compte une centaine de salariés, a dégagé 10,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et présente des comptes à l'équilibre. Ce mode de rémunération lui permet de financer un large éventail de services gratuits, notamment un annuaire des associations, un agenda des événements ou encore des pages thématiques chargées de donner de la visibilité à certaines causes.

Pour la suite, Léa Thomassin veut développer de nouveaux services en France, comme un système de paiement via une application mobile. Pour cela, HelloAsso a levé 15 millions d'euros en 2022 auprès du Crédit Mutuel, son principal actionnaire et vise 500.000 associations utilisatrices en France d'ici 2025 (sur un total de 1,5 million).