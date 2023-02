Du "jamais vu depuis 1995" : à Vierzon, troisième manifestation d'ampleur contre la réforme des retraites

On n'entend pas autant de slogans que dans les manifestations des grandes villes. Mais si le cortège est calme, il n'en est pas moins déterminé. Pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en moins d'un mois, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mardi matin dans les rues de Vierzon, 25 000 habitants. Elles étaient plus de 3500, selon la CGT, un nombre à peu près équivalent aux deux dernières journées.

De mémoire d'habitant de cette commune du Cher, on n'avait pas vu ça depuis près de 30 ans. "En 1995, nous avions eu 3000 ou 3200 personnes", se souvient Jacques Blondeau, ancien secrétaire de l'union locale de la CGT, qui se remémore surtout la mobilisation massive de 7000 personnes en 1994 pour s'opposer à la fermeture de la Case, l'usine emblématique de la ville.

Jacques Blondeau, ancien secrétaire de la CGT de Vierzon © Radio France - Rémi Brancato

"Deux ans supplémentaires au travail, ce n'est pas possible"

Depuis, la métallurgie n'emploie plus autant de monde, mais quelques métallos participent tout de même au cortège. Drapeau CGT à l'épaule, Romuald Poupat, délégué du syndicat à l'usine Paulstra Hutchinson, sous-traitant automobile, est ravi de voir une mobilisation aussi importante : "La dernière fois que j'ai vu ça à Vierzon, j'étais étudiant ! Même les intérimaires sont de sortie avec nous", se réjouit l'ouvrier de 44 ans, assurant que l'usine atteint 60% de grévistes.

Romuald Poupat, délégué CGT de l'usine Paulstra Hutchinson de Vierzon © Radio France - Rémi Brancato

Mais derrière l'enthousiasme, la colère domine pour cet opérateur sur un îlot automatisé. "Deux ans supplémentaires au travail, ce n'est pas possible : quand je vois que les gens comme moi qui ont 20 ou 25 ans d'usine, on commence à peiner, je ne vois pas comment on va faire à 64 ou 67 ans", s'alarme-t-il. D'autant que selon lui, pour son usine, seul le critère de rotation des postes en 3/8 a été retenu pour mesurer la pénibilité du travail.

Des retraités venus défendre leurs enfants

"Je vais devoir faire deux ans de plus, alors que je pensais partir à 62 ans, je n'ai pas envie et je ne pourrai pas, de toute façon", abonde Marielle, agent d'entretien dans un établissement scolaire. "Cela fait 33 ans que je fais ça et je suis fatiguée", ajoute la quinquagénaire en montrant ses mains aux phalanges tordues par l'effort et la polyarthrite. Pour elle, cette réforme revient à "mourir avant d'arriver à la retraite, ne pas pouvoir profiter de la vie".

Affiches de la CGT contre la réforme des retraites, à Vierzon le 7 février © Radio France - Rémi Brancato

Conformément à la démographie de la ville, le cortège est assez âgé. On croise donc de nombreux retraités, qui confient être venus manifester pour leurs enfants. La retraite, Fabienne pourra l'atteindre d'ici un an ou deux. Mais elle dénonce la réforme qui ne prend pas en compte le quotidien des travailleurs seniors, selon elle. "Depuis l'âge de 58 ans, je me sens très fatiguée, le soir, au boulot, je ne me vois pas aller jusqu'à 64 ans", souligne celle qui se sent "pressurisée de partout".

Car la colère contre la réforme des retraites cache d'autres motifs d'insatisfaction pour les manifestants de Vierzon. "Tout augmente : le gasoil pour aller travailler, l'électricité, les assurances... et puis les retraites, il faut arrêter !" s'insurge la secrétaire dans un cabinet de juristes. "Moi quand je vais à la pompe pour faire mes trajets, c'est 'gling gling' à chaque fois, il y a un ras-le-bol !"

Passage de la manifestation devant l'ancienne usine Case à Vierzon © Radio France - Rémi Brancato

Un "cumul de colères"

"Le sujet principal, c'est la retraite, mais il y a un cumul de colères", reconnaît Marie-Joe Nizon, secrétaire de l'union locale de la CGT, qui voit dans cette mobilisation inédite "depuis 1995", la synthèse de mécontentements déjà exprimés. "À Vierzon comme dans d'autres communes, des 'gilets jaunes' s'étaient notamment mobilisés pendant des mois et ce qu'ils ont obtenu est ridicule par rapport à la souffrance qu'il y a", conclut celle qui appelle à se mobiliser à nouveau ce samedi 11 février, pour la 4e journée d'action contre la réforme.

