Du jour de la marmotte à une comédie musicale : 10 anecdotes sur "Un jour sans fin", sorti il y a 30 ans

Pour les amateurs et amatrices de cinéma américain, la date du 2 février sonne forcément comme une date pas comme les autres : c'est le Jour de la Marmotte ! Cette fête traditionnelle est la toile de fond de l'un des films les plus cultes des années 90 : "Un jour sans fin" ("Groundhog day" en VO), de Harold Ramis avec Bill Murray et Andie MacDowell.

Et ce 2 février, en 2023, n'est pas exactement comme les autres : c'est en effet l'année du 30e anniversaire du film, présenté la première fois au public le 4 février 1993 et sorti la semaine suivante en salles. L'occasion de revenir sur dix anecdotes sur cette histoire qui vous plonge dans une boucle temporelle infinie.

Publicité

1 - Le film puise sa genèse dans "Entretiens avec un vampire"

Pas le film (sorti en 1994, donc après "Un jour sans fin"), mais le livre ! "Entretien avec un vampire" est à la base un roman publié par la romancière Anne Rice en 1976. C'est en lisant sa suite, "Lestat le vampire", que le scénariste Danny Rubin a eu l'idée de travailler sur la question de l'immortalité, et sur ce qu'un humain, plutôt qu'un vampire, pourrait faire s'il avait toute l'éternité devant lui. Si le premier projet était de suivre un homme ne vieillissant pas au fil de l'Histoire, Danny Rubin pense finalement à le cantonner dans une petite ville américaine.

2 - Ça aurait pu ne pas être une comédie

Une fois la première version du scénario écrite, il a fallu des mois et des mois pour aboutir au scénario final du film. Celui-ci a même été achevé quelques jours à peine avant le début du tournage. En cause, un désaccord profond entre le réalisateur Harold Ramis, le scénariste Danny Rubin, et l'acteur principal Bill Murray. D'un côté, Harold Ramis, réalisateur notamment de "SOS Fantômes", voulait appuyer les accents humoristiques du film pour en faire une vraie comédie, alors que le scénario original de Danny Rubin était bien plus sombre. De l'autre, Bill Murray préférait s'attacher aux aspects plus philosophiques de l'histoire, et espérait un film plus contemplatif.

La brouille entre les deux hommes va durer pendant tout le tournage, créant une mauvaise ambiance sur les plateaux. Après avoir beaucoup critiqué le film juste après sa sortie, Murray a finalement reconnu sa qualité - et le fait qu'il lui avait permis de montrer une facette différente de son jeu d'acteur. Mais Murray et Ramis sont restés fâchés jusqu'en 2014, juste avant la mort du réalisateur.

3 - Combien de jours dure le film ?

Dans le film, on voit quelques-uns des jours vécus par Phil Connors (Bill Murray)... mais pas tous ! Le temps de ses boucles temporelles, le personnage de présentateur météo plutôt antipathique apprend notamment à jouer du piano, lit des dizaines de livres, etc. Autant de savoir-faire qui ne s'acquièrent pas en quelques jours. Après la sortie du film, de nombreuses théories ont circulé sur le temps que dure en réalité le film, certains évoquant quelques jours, d'autres des centaines d'années, comme si la boucle temporelle était une sorte de purgatoire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En réalité, les fans du film comme ses équipes de conception s'accordent sur le fait qu'au total, Phil Connors reste bloqué dans le temps certainement autour d'une trentaine d'années.

4 - Le jour de la marmotte, ça existe vraiment

Aussi improbable que cela puisse paraître, la fête du jour de la marmotte n'est pas une fiction ! Dès l'écriture de sa première version du scénario, Danny Rubin situe la boucle temporelle le jour de cette fête locale méconnue en dehors des États-Unis. Mais en réalité, la fête existe dans certaines villes d'Amérique du Nord, dont la ville de Punxsutawney en Pennsylvanie, où se déroule l'action du film.

Depuis la sortie du film en 1993, la petite ville a gagné en popularité, et les curieux sont nombreux à venir guetter la marmotte qui sort de son terrier et qui indiquera, si elle voit son ombre ou non, si l'hiver touche à sa fin ou s'il va se prolonger.

5 - Sonny & Cher étaient là dès le début

Le scénario a beaucoup changé au cours de la pré-production et du tournage, mais il y a un élément qui n'a jamais bougé : la chanson qui réveille le personnage de Phil Connors tous les matins. Dès la version initiale du scénario par Danny Rubin, c'est déjà cette chanson qui était présente.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

6 - Le plan final du film est en fait improvisé

À la fin du film - désolé, on vous divulgâche le film, mais 30 ans après, il y a prescription - Phil Connors, sorti de sa boucle temporelle, emmène Rita (Andie MacDowell) à l'extérieur et la porte par-dessus le portail du jardin. Et ce n'était pas prévu ! Le portail était tout simplement gelé. En effet, le tournage s'est réellement déroulé dans des conditions climatiques de grand froid (alors même qu'il se tenait au printemps), avec de nombreuses scènes tournées par des températures en-dessous de 0°C.

7 - Le film n'a pas eu de suite, sauf… en jeu vidéo

Très vite après la sortie du film au cinéma, il a été acté qu'il n'y aurait pas de second film après la fin des événements de "Un jour sans fin" - même si l'une des versions du scénario prévoyait que l'on découvre en fait, à la fin du film, que d'autres personnages, et notamment Rita, étaient eux aussi pris dans leur propre boucle temporelle.

Une seule suite a été officiellement publiée, et elle prend la forme d'un jeu vidéo en réalité virtuelle - disponible uniquement sur les plateformes adaptées. Sorti en 2019, "Groundhog day : like father like son" (que l'on peut traduire par "Tel père tel fils") reprend l'élément principal de l'intrigue, c'est-à-dire la boucle temporelle, mais c'est cette fois-ci le fils de Phil Connors qui se retrouve bloqué dans le temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

8 - Bill Murray a repris son rôle… dans une pub

Bill Murray, acteur aussi mythique que le film, a joué dans une seule publicité télévisée dans sa carrière, et celle-ci reprend les motifs mémorables du film. On y retrouve la chanson de Sonny & Cher, le réveil, la neige, et plusieurs autres acteurs du film qui reprennent leur rôle pour l'occasion. Seul nouvel élément (en plus des cheveux gris de Bill Murray), une voiture orange, qui permet au personnage de Phil Connors de se changer les idées... en compagnie de la marmotte, qui devient son compagnon de route.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

9 - "Groundhog day" est devenu une comédie musicale à Broadway

Comme beaucoup de films à succès aux États-Unis, "Un jour sans fin" a été adapté en comédie musicale - à la base, le scénariste Danny Rubin avait commencé à travailler dessus parce que c'était l'une des rares adaptations pour lesquelles il n'avait pas cédé ses droits. Même si des projets ont été envisagés dès le début des années 2000, il a fallu attendre 2016 pour que le spectacle soit monté, d'abord à Londres, puis à New-York. Cette année, au printemps, il reviendra sur scène à Londres. En revanche, la comédie musicale, elle, ne comporte pas la chanson "I Got You Babe".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

10 - Le film puise sa genèse dans "Entretiens avec un vampire"

Pas le film (sorti en 1994, donc après "Un jour sans fin"), mais le livre ! "Entretien avec un vampire" est à la base un roman publié par la romancière Anne Rice en 1976. C'est en lisant sa suite, "Lestat le vampire", que le scénariste Danny Rubin a eu l'idée de travailler sur la question de l'immortalité, et sur ce qu'un humain, plutôt qu'un vampire, pourrait faire s'il avait toute l'éternité devant soi. Si le premier projet était de suivre un homme ne vieillissant pas au fil de l'Histoire, Danny Rubin pense finalement...

Et avant que cet article se transforme lui-même en une boucle temporelle, une dernière anecdote : dans le café dans lequel le personnage incarné par Bill Murray se rend tous les jours, vous remarquerez que toutes les horloges... sont bloquées à la même heure.